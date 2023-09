Pardubice touží hrát na špici a v play off vydržet do posledního hracího dne

Pardubice - Hokejisté Pardubic věří, že naplní předpoklady a v roli hlavního favorita na zisk titulu budou na ledě i v poslední hrací den nadcházející extraligové sezony. Trenér Václav Varaďa to řekl na dnešní tiskové konferenci, zároveň ale varoval před sílou soupeřů. Jak uvedl majitel Petr Dědek, Dynamo jde do sezony s vysokým celkovým rozpočtem 300 milionů korun.

"Chtěli bychom hrát přes sezonu na špici extraligy, hráči i náš trenérský štáb pro takový cíl udělají maximum, ale soupeři budou silní. Každý bude nabušený a bude mít plno sil. Vnímám, že každý chce vyhrát titul a nebude to jednoduché proti žádnému ze soupeřů. Uvidíme v play off, kde ten výkon musí být na hraně sebeobětování. Věřím, že uděláme vše pro to, abychom se dostali nejdále, jak je jen možné, a ukončili naši sezonu až v ten poslední hrací den extraligy," prohlásil Varaďa.

Trenérem Dynama se sedmačtyřicetiletý bývalý útočník stal začátkem května. Určitou výhodou pro něho bylo, že měl k dispozici prakticky hotový kádr, v němž došlo jen k minimu změn. Odešli brankář Dominik Frodl a útočník Ondřej Matýs, na straně příchodů je jméno jiného forvarda Martina Kauta, který přišel ze San Jose.

"Tým je dlouho pospolu, v minulém ročníku vyhrál základní část a válcoval zbytek extraligy. Věřím, že když se s tímto týmem udělají nějaké korektury a bude se pracovat na některých detailech, tak ten tým je zralý na úspěch. Musíme být však pokorní a mít respekt k soupeřům, protože ti se neporazí sami," zdůraznil Varaďa.

V přípravě slavili Pardubičtí obhajobu triumfu v Dolomiten Cupu, v Lize mistrů vyhráli tři ze čtyř dosud odehraných zápasů. Celkem odehráli v přípravě na extraligovou sezonu sedm utkání a v šesti uspěli. "Přípravné období bylo i přes drobná zranění, která hokej přináší, úspěšné. Lajny si sedají mezi sebou. V Itálii jsme odehráli výborný turnaj, v Lize mistrů se nám rovněž dařilo a věříme, že postoupíme do další fáze. Bylo to určitě posilující, protože je skvělé odehrát tak těžké špíly před začátkem extraligy," uvedl Varaďa.

Celkový rozpočet klubu na sezonu bude sahat až k částce 300 milionů a bude dost možná nejvyšší v celé soutěži. "Je tam ale zahrnuto opravdu úplně všechno, ať už to je první tým, mládež, pronájem haly, veškeré výdaje a příjmy hokejového klubu. Rozpočet nám trošku narostl. Už loni rozšířením o první ligu přiskočilo hned 25 milionů. Potřebujeme ale široký kádr, což něco stojí. S atraktivními hráči a trenérem roste návštěvnost, prodej suvenýrů, pak se nám to i vrací. Chceme být úspěšným klubem, máme ambice a tohle je investice do té značky," poznamenal Dědek.

Velmi dobře by si mohl vést v sezoně 1. ligy i pardubický B-tým. V přípravě podlehl jen na úvod těsně "áčku", dalších šest utkání svěřenci kouče Richarda Krále vyhráli. "S výsledky v přípravě určitě spokojenost, byť ty výsledky nebyly někdy ideální. Ten tým je pořád hodně mladý, takže i náchylný k chybám, ale myslím, že jsme na dobré cestě. Soutěž nás prověří, jak jsme opravdu na tom. Věřím, že se budeme dál zlepšovat," řekl Král.

Vyvrcholením oslav 100 let pardubického hokeje, které protkaly již minulý ročník, bude vydání velké kroniky a také exhibiční zápas 11. listopadu. Souboj legend nabídne utkání mezi velikány Pardubic a reprezentace. V pardubickém dresu by měli nastoupit hráči jako Dominik Hašek, Milan Hejduk, Aleš Hemský, Petr Sýkora, Aleš Píša nebo Petr Čáslava. Legendární gólman Hašek ale nastoupí v roli obránce a o brankoviště se podělí současný sportovní ředitel klubu a člen představenstva Dušan Salfický s Tomášem Rolinkem.

"Dynamo legendy vychovalo a myslím, že to bude taková zlatá tečka za celým tím výročím a mnoha akcemi, které jsme v rámci oslav 100 let klubu měli. Věřím, že hráči, kteří se zápasu zúčastní, přilákají fanoušky do hlediště. Bude se určitě nač dívat," uvedl Dědek.

Pardubičtí připravili na sezonu také unikátní charitativní projekt nazvaný Dynamo daruje, do něhož se zapojí fanoušci, hráči i samotný klub. Během sezony budou na speciální transparentní konto přibývat finanční sumy za každé utkání podle předem jasně daného scénáře.

Fanoušci přispějí jednou korunou z každé zakoupené vstupenky v pardubické enteria areně, ale i v Chrudimi. Hráči A-týmu budou za celou kabinu posílat za každý získaný bod v základní části či výhru v play off 2000 korun, hokejisté B-týmu 500. Klub přispěje tisícovkou za každý vstřelený gól "áčka" a polovinou za branky, které vsítí "béčko".

"Myslím, že to je super projekt. A věřím, že mohu mluvit za všechny kluky, že vnímáme, jak jsme privilegovaní v tom, že můžeme hrát tuhle hru. Je na nás, abychom dali také něco zpátky a pomohli trochu těm, kteří třeba nemají takové štěstí," řekl nový kapitán prvního týmu Lukáš Sedlák.

Na konci sezony se získaná suma rozdělí mezi subjekty, které budou vybrány a oznámeny v jejím průběhu.

Extraligová premiéra v novém ročníku čeká Pardubice v pátek, kdy se představí v domácím prostředí proti Litvínovu. O dva dny později zamíří Dynamo do Kladna.