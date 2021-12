Pardubice svedou v hokejové extralize přímou bitvu o třetí místo s Plzní

Pardubice - Velmi atraktivní konfrontaci nabídne úterní předehrávka 31. kola hokejové extraligy, v níž Pardubice přivítají Plzeň. Průběžně třetí Dynamo má totiž na tým čtvrté Škody pouze dvoubodový náskok. Oba soupeři si tak mohou v případě úspěchu Západočechů v základní hrací době pozice prohodit.

Už deset utkání mezi oběma celky platí známé úsloví "můj dům, můj hrad" a posledním, komu se podařilo zvítězit v aréně soupeře, byla Plzeň v polovině února 2019. Právě Indiáni od té doby také dokázali bodovat venku, ale na výhru to nestačilo. Na východě Čech ztratili dva zápasy až v prodloužení. Zkraje této sezony však prohráli v Pardubicích jasně 0:4.

Dynamo po menší krizi a třech zápasech se ziskem pouhých dvou bodů opět zapnulo a výsledkem byly tři výhry po sobě, navíc pokaždé tříbrankovým rozdílem. V neděli uspěli Pardubičtí na stadionu posledního Zlína 4:1. "Kluci hráli zodpovědně a musím je pochválit. Kvalitní výkon a parádní tři body," ocenil výkon v rozhovoru pro klubový web gólman Milan Klouček.

Jeho tým tak potvrdil páteční úspěch v duelu s vedoucím Třincem (6:3). "Oba týmy hrají jinak, ale my se snažíme soustředit na sebe a na naši hru, abychom plnili to, co máme a co nám říká trenér. Je to jen o nás, když budeme podávat kvalitní výkony, tak můžeme porazit každého. Zároveň ale můžeme s každým prohrát, extraliga je vyrovnaná," připomněl Klouček.

Plzeň hrála naposledy v pátek, kdy zvládla západočeské derby s Karlovými Vary, které přetlačila 3:2. Stejně tak i svěřenci trenérské dvojice Václav Baďouček, Miloš Říha budou usilovat o čtvrtou výhru za sebou.

"Já vím akorát, že máme o pár zápasů více, takže za mě je hodně důležité, že jsme teď tři zápasy vyhráli. Všude jsou chyby, ale za poslední tři duely máme devět bodů, za což jsme rádi. Na úterý se dobře připravíme," plánoval útočník Jan Schleiss.

Kvůli dvouzápasovému disciplinárnímu trestu budou hosté postrádat reprezentačního útočníka Kodýtka.

Statistické údaje před úterní předehrávkou: HC Dynamo Pardubice (3.) - HC Škoda Plzeň (4.). Začátek zápasu: 18:00 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:0, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Robert Říčka 27 zápasů/27 bodů (17 branek + 10 asistencí) - Michal Bulíř 29/28 (14+14). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 2,16 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,99 procenta a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 2,45 a 91,71 - Miroslav Svoboda 2,13 a 92,66, Dominik Pavlát 2,92 a 87,43. Zajímavosti: - Pardubice po sérii tří porážek vyhrály třikrát za sebou a neztratili ani bod. Z posledních sedmi zápasů sedmkrát bodovaly a z toho pětkrát zvítězily. - Dynamo doma dvanáctkrát za sebou bodovalo a z toho devětkrát vyhrálo. - Plzeň třikrát za sebou vyhrála a neztratila ani bod. - Škoda venku vyhrála dva z posledních čtyř zápasů. - Pardubice doma Plzeň porazili pětkrát za sebou a Indiáni naposledy na východě Čech uspěli 17. února 2019, kdy vyhráli 8:3. - Obránce Jan Zdráhal z Pardubic může sehrát 200. zápas v extralize. - Útočník Filip Suchý z Plzně může nastoupit ke 100. utkání v domácí nejvyšší soutěži. - Plzeňský útočník Petr Kodýtek si odpyká první díl z dvouzápasového trestu za faul na obránce Lukáše Douderu z Karlových Varů.