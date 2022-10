Pardubice svedou v extralize boj o vedení s Vítkovicemi, do čela může i Boleslav

Praha - Přímý souboj o první místo nabídne jedna ze dvou čtvrtečních předehrávek 8. kola hokejové extraligy. Dosud vedoucí Pardubice v ní přivítají Vítkovice, které ztrácejí ze třetího místa na Dynamo jediný bod. Za určitých okolností může však jít do čela i průběžně čtvrtá Mladá Boleslav, která vyzve poslední Karlovy Vary.

Pardubice uhájí první místo před Ostravany díky lepšímu skóre i ziskem jediného bodu, v tu chvíli by se však otevřel prostor pro Mladou Boleslav, jíž by na vedoucí příčku katapultovala vyšší výhra. Dynamo má skóre 25:16, Bruslařský klub, který má jen o dva body méně, 19:12. Východočeši se však nechtějí své pozice jen tak vzdát.

"Musím říct, že si to teď hrozně moc užíváme. Když budeme hrát na svém potenciálu, nemáme se čeho bát. Máme jen trochu problém s prvními třetinami, zatím to není ono, budeme na tom pracovat. Zatím se nám povedlo zápasy otáčet, ale to se nemusí dařit pořád," prohlásil útočník Lukáš Radil a naznačil tak, v čem by se hlavní favorit na titul chtěl ještě zlepšit.

Vítkovice naplňují roli černého koně extraligy, po sedmi kolech jsou třetí o bod za vedoucími Pardubicemi. Kouč Ostravanů Miloš Holaň, jenž v posledních zápasech postrádal tahouny týmu Petera Muellera a Lukáše Krenželoka, bere souboj s lídrem soutěže jako velkou zkoušku.

"Pardubice neskutečně posílily mužstvo a pro nás je to dobrá výzva otestovat situace, co jsme schopni zvládnout. Zápas začíná 0:0, musíme ze sebe vyždímat úplné maximum a podřídit tomu všechno, jestli chceme být úspěšní. Styl hry máme vyskautovaný, takže uvidíme, jak se s tím vypořádáme," konstatoval Holaň.

Jeho svěřenci inkasovali v posledních dvou utkáních venku shodně pětkrát, čemuž kouč věnoval pozornost. "V předbrankovém prostoru musíme být silní nejen na straně soupeře, ale i u naší brány, protože těch gólů jsme teď dostali moc. Měli jsme na to video, abychom hru zlepšili," podotkl Holaň.

Mladá Boleslav v dosavadním průběhu sezony sbírá body především doma. Před svými diváky si jich Bruslaři připsali 11 z 12 možných, v arénách soupeřů přidali za tři zápasy jen další dva. V příštích dnech se ale představí znovu doma - ve čtvrtek proti Energii, v neděli pak proti Brnu.

"Rozdíl třeba oproti zápasu ve Vítkovicích byl naposledy proti Kladnu v tom, že jsme tam měli hráče kolem brankoviště, zatímco ve Vítkovicích nikoliv. Byli jsme mnohem efektivnější. Jsme rádi, že domácí utkání zvládáme, a s velkou pokorou pokračujeme dál. Čekají nás teď další dva domácí zápasy, chceme na ně být dobře připraveni a předvést podobný výkon jako proti Kladnu (4:0)," řekl asistent trenéra Petr Haken.

Karlovarští propadli po úterní domácí porážce 1:4 s Litvínovem až na dno tabulky. "Musíme začít hrabat, protože to za nás nikdo neuhraje. Máme hodně vyloučených, sami nejsme efektivní. Možná nám chybí trochu víc důrazu, někdy možná trošku více štěstí. Ale jak jsem říkal - nikdo jiný to za nás neuhraje. Musíme sami začít makat i v maličkostech, hrát jeden za druhého a věřit, že se to zlomí," prohlásil útočník Dávid Gríger.

Statistické údaje před čtvrtečními předehrávkami 8. kola Tipsport extraligy: BK Mladá Boleslav (4.) - HC Energie Karlovy Vary (14.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Jan Stránský 7 zápasů/6 bodů (4 branky + 2 asistence) - Tomáš Rachůnek 6/4 (2+2). Statistiky brankářů: Filip Novotný průměr 1,41 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,40 procenta a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 1,48 a 94,34 - Vladislav Habal 2,64 a 91,75, Štěpán Lukeš 4,67 a 82,28. Zajímavosti: - Mladá Boleslav vyhrála čtyři z posledních pěti zápasů. - Bruslařský klub doma vyhrál všechny čtyři duely v této sezoně a ztratil jediný bod. - Karlovy Vary prohrály v novém ročníku čtyři ze šesti utkání, ale venku Energie vyhrála dva ze tří duelů. - Západočeši vyhráli tři z posledních pěti vzájemných soubojů, ale doma zvítězila Mladá Boleslav dvakrát za sebou. - Obránce Michal Plutnar z Karlových Varů může sehrát 300. zápas v extralize. HC Dynamo Pardubice (1.) - HC Vítkovice Ridera (3.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Zohorna 7/11 (7+4) - Dominik Lakatoš 7/9 (5+4). Statistiky brankářů: Roman Will 2,34 a 89,66, Dominik Frodl 1,44 a 94,55 - Aleš Stezka 2,11, 92,93 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 4,00 a 87,10. Zajímavosti: - Pardubice bodovaly ve všech sedmi zápasech v této sezoně a z toho pětkrát vyhrály. - Dynamo doma po jedné výhře v prodloužení a dvou porážkách v nastavení v neděli porazilo České Budějovice 6:1. - Vítkovice bodovaly v šesti ze sedmi utkání v ročníku a čtyřikrát z toho vyhrály. - Ostravané venku prohráli tři z posledních čtyř duelů. - Vítkovice vyhrály ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a ztratily jediný bod. - Pardubický útočník Robert Kousal v pátek oslaví 32. narozeniny. Tabulka: 1. Pardubice 7 3 2 2 0 25:16 15 2. Liberec 8 1 4 3 0 24:18 14 3. Vítkovice 7 4 0 2 1 25:20 14 4. Mladá Boleslav 7 3 2 0 2 19:12 13 5. Olomouc 6 3 2 0 1 16:9 13 6. Sparta Praha 7 3 1 1 2 20:20 12 7. Brno 7 2 2 0 3 22:19 10 8. Kladno 7 2 1 2 2 15:18 10 9. České Budějovice 8 3 0 1 4 19:27 10 10. Hradec Králové 7 2 1 1 3 13:16 9 11. Třinec 7 2 0 2 3 16:20 8 12. Litvínov 7 2 0 2 3 15:20 8 13. Plzeň 7 1 1 1 4 18:22 6 14. Karlovy Vary 6 1 1 0 4 14:24 5