Pardubice si mohou zajistit historický postup do ligy

Praha - V sobotu může být v druhé lize rozhodnuto o tom, který tým si z prvního místa v tabulce jako jediný zajistí přímý postup do nejvyšší soutěže. Vedoucí Pardubice mají dvě kola před koncem sezony čtyřbodový náskok na druhé Brno, a pokud doma porazí Vyšehrad, zajistí si bez ohledu na zbylé výsledky prvenství.

V Pardubicích se naposledy hrála první liga v sezoně 1968/69. Současný klub ale vznikl až v roce 2008, a to sloučením tří celků. Dosavadním maximem Východočechů bylo předloňské třetí místo.

Ani do této sezony, kterou v březnu na dva a půl měsíce přerušila koronavirová pauza, nevstupovali Pardubičtí jako největší favorit. Všechny aspiranty na postup ale zaskočili stálou formou. Dosud prohráli jen tři z 28 duelů a od pátého kola nepřetržitě vedou tabulku.

Východočeši doma vyhráli 12 ze 14 utkání druholigové sezony a proti Vyšehradu, který je už zachráněn, by podle bookmakerů neměli mít větší problémy.

"Říká se, že poslední krok bývá nejtěžší. Podívejte se na tenis, jak někdy bývá těžké proměnit mečbol. Navíc pro Vyšehrad je možná výhodou, že nemá o co hrát. Ale věřím tomu, že to zvládneme," uvedl pro klubový web kouč Jiří Krejčí, který vede tým spolu s Jaroslavem Novotným a oficiálně je při zápasech asistentem.

"Musíme se trošku povznést nad to, o co tam jde, a odehrát to jako klasický domácí zápas - vítězně. Liga je pro nás velké lákadlo, o to bojujeme celé roky, abychom se tam dostali. Teď to máme na dosah. Prostě se z toho nesmíme podělat," řekl pardubický kapitán Jan Jeřábek.

Pokud by Východočeši postup dotáhli, nemohli by hrát ligu na domácím stadionu Pod Vinicí, který nesplňuje parametry pro nejvyšší soutěž. Dočasný azyl by nejspíš našli v Mladé Boleslavi. Na podzim by mělo zastupitelstvo potvrdit záměr města opravit pardubický Letní stadion, kam by se po rekonstrukci tým vrátil.

Brno už nemůže v tabulce skončit hůře než druhé a Dukla Praha může v tomto kole definitivně získat jistotu třetí příčky. Druhá a třetí pozice znamenají účast v baráži proti 14. a 15. týmu z nejvyšší soutěže.

K barážovým dvojutkáním ale letos nemusí dojít kvůli výskytu nového koronaviru u několika hráčů prvoligové Karviné. Pokud by se kvůli tomu nemohla v nejvyšší soutěži dohrát skupina o záchranu, podle řádů by z první ligy nikdo nesestoupil a mezi elitu by šel jen vítěz druhé ligy.

Sobotní předposlední kolo druhé ligy má jednotný začátek v 17:00.