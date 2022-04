Pardubice se proti Teplicím dočkaly první jarní výhry

Praha - Fotbalisté Pardubic v předposledním 29. kole základní části první ligy v záchranářském duelu porazili 2:0 Teplice a poprvé v jarní části vyhráli. O vítězství domácích v pražském Ďolíčku rozhodli kapitán Jan Jeřábek a Dominik Kostka.

Do první šance se dostaly Teplice, ale Proškovo sólo ve 13. minutě zlikvidoval brankář Markovič. Poté převzali iniciativu domácí a v 19. minutě Čihák po centru hlavičkoval do břevna.

Vzápětí se po centru Vacka ocitl na malém vápně zcela sám Rezek, ale míč poslal mimo. Po půlhodině hry už Pardubice vedly. Čihák po rohu vrátil míč před bránu a Jeřábek zamířil pod břevno. Domácí kapitán skóroval poprvé v sezoně.

Severočeši mohli vyrovnat po rohovém kopu ve 41. minutě, ale Kučera na bližší tyči hlavičkoval těsně mimo. Stejně dopadl v úplném závěru na opačné straně i pardubický stoper Čihák.

Po přestávce pokračovaly Pardubice v převaze, dlouho však byly výsledkem jen nevýrazné pokusy Solila a Hufa z 59. minuty. Teplice zahrozily až v 72. minutě, kdy po odraženém míči střílel Sejk, ale brankáře Markoviče nepřekvapil.

V 75. minutě se Pardubice dočkaly gólové pojistky. Střídající Červ vystřelil zpoza vápna, hostující brankář Grigar míč jen vyrazil a Kostka se z dorážky nemýlil. Další gól mohl přidat vzápětí, ale Grigar vyběhl včas.

Pardubice si s Teplicemi poradily i ve čtvrtém vzájemném ligovém zápase a v tabulce se na dnešního soupeře bodově dotáhly. Východočechům patří s 24 body předposlední 15. místo, Severočeši jsou čtrnáctí. Od poslední Karviné je dělí deset bodů.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Kluci zaslouží pochvalu. Začátek byl opatrný, nikdo nechtěl udělat chybu. Od 20. minuty jsme byli lepší a měli jsme i šance. Naštěstí jsme dokázali jít díky Jeřábkovi do vedení. Po přestávce jsme chtěli být i nadále aktivní a chtěli jsme to uklidnit druhým gólem. Dali jsme ho v závěru, kdy se Teplice nadechovaly k náporu. Dneska jsme si výhru opravdu zasloužili. Čekali jsme na ni dlouho a několikrát jsme už k ní měli kousek. Vítězství přišlo v pravý čas, protože jsme se dotáhli na ostatní týmy a je to tam na rozdíl jednoho bodu."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Prohráli jsme velký zápas, který jsme prohrát nechtěli. Prohráli jsme si ho přístupem, hlavně v prvním poločase Pardubice chtěly víc. Fotbal se moc nehrál, bylo to hodně soubojové, přerušované, ani jeden tým si pětkrát nepřihrál. Dneska jsem hodně naštvaný, v kabině jsem o přestávce zvýšil hlas. S hráči mluvíte, malujete jim taktické věci a pak přijdou na hřiště a v prvním poločase hrají bez zájmu. To mi vadí."

FK Pardubice - FK Teplice 2:0 (1:0)

Branky: 33. Jeřábek, 74. Kostka. Rozhodčí: Klíma - Mokrusch, Pečenka - Kocourek (video). ŽK: Vacek - Trubač, Hasil, Kučera, Žitný. Diváci: 897.

Pardubice: Markovič - Kostka, Čihák, Hranáč, Cadu - Patrák, Vacek (68. Červa), Jeřábek, Solil, Rezek (46. Huf, 80. Matějka) - Černý (82. Mareš). Trenér: Novotný.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Kučera, Hasil - Hyčka (67. Boljevič), Trubač, Vobecký (67. Ledecký), Prošek (53. Kodad), Fortelný (73. Žitný) - Žák, Sejk (73. Succar). Trenér: Jarošík.