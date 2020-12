Pardubice se mohou v předehrávce dotáhnout na hokejisty Brna

Brno - Hokejisté Brna a Pardubic budou ve čtvrteční předehrávce 26. extraligového kola usilovat shodně o to, aby se vyhnuli třetí porážce za sebou. Dvanácté Dynamo se může na svého nejbližšího soka, jemuž patří osmé místo, bodově dotáhnout. Na Kometu mají Východočeši tříbodové manko, takže by potřebovali uspět v základní hrací době.

Kometa má za sebou od začátku prosince tři výjezdy ven, v nichž nezískala ani bod. Dvakrát dala jen po jednom gólu, ve dvou případech inkasovala šestkrát. Nějaké extrémní pnutí ale v kabině Brňanů není. "Musíme jít zápas od zápasu a věřit, že se začne dařit i výsledkově," řekl dnes ČTK asistent trenéra Jan Zachrla.

K optimismu ho svádí mimo jiné výkon týmu ve třetí třetině utkání v Liberci. V ní hlavní kouč Libor Zábranský přeházel formace a sáhl dokonce i na jindy nedotknutelnou první formaci, v níž Holíka vystřídal Klepiš. "Zápasy jdou teď v rychlém sledu, hráči rotují v sestavě, já bych to teď nechtěl komentovat," uvedl Zachrla a nechal si pro sebe informaci, jak Kometa složí útoky proti Pardubicím.

V Liberci si obnovenou brněnskou premiéru odbyl v obraně veterán Barinka, který bude k dispozici i ve čtvrtek. Mimo sestavu jsou vedle reprezentantů do 20 let Svozila a Brabence i dlouhodobě zranění Bartejs, Střondala a Rákos. "Chceme podat takový výkon, který nás nasměruje k výhře," řekl Zachrla.

Pardubičtí ztratili v úterý dobře rozehraný duel v Třinci, kde vedli ve druhé třetině 3:2, ale nakonec podlehli 3:4. "Nebyl to však od nás špatný zápas. Udělali jsme hloupé chyby a domácím ty čtyři góly darovali, ale hra jinak nebyla špatná," uvedl trenér Richard Král.

"Chceme si to přenést i do Brna a jedeme tam za každou cenu uspět, protože nechceme potřetí za sebou prohrát. Chceme hrát aktivní hokej s dobrou defenzivou, myslím, že to platí na všechny soupeře. Nesmíme ale dělat chyby, které jsme udělali v Třinci," zdůraznil Král.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou HC Kometa Brno (8.) - HC Dynamo Pardubice (12.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Peter Schneider 17 zápasů/17 bodů (14 branek + 3 asistence) - Matěj Blümel 18/11 (4+7). Statistiky brankářů: Lukáš Klimeš průměr 2,97 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,42 procenta, Karel Vejmelka 3,10 a 90,43 - Pavel Kantor 2,55 a 90,65, Daniel Vladař 1,91 a 93,26, Milan Klouček 8,31 a 76,62. Zajímavosti: - Kometa dvakrát za sebou nebodovala při skóre 2:8. Prohrála v neděli na Spartě 1:6 a v úterý v Liberci 1:2. - Doma Brňané dvakrát za sebou vyhráli a prohráli na vlastním ledě jediný z posledních pěti zápasů. - Dynamo poprvé pod novým trenérem Richardem Králem, který 21. listopadu nahradil Milana Razýma, prohrálo dvakrát za sebou. Podlehlo v neděli doma Karlovým Varům 1:2 po samostatných nájezdech a v Třinci 3:4. - Pardubice v této sezoně vyhrály venku jediný z osmi zápasů a získaly mimo svůj led jen čtyři body, což je řadí na poslední místo v soutěži za Kometu. - Dynamo ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou vyhrálo a neztratilo ani bod. Kometa naposledy uspěla loni 25. října, kdy doma zvítězila 5:1.