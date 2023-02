Pardubice se mohou přiblížit výhře v základní části, Jágra čeká narozeninový duel

Praha - Hokejisté Pardubic mohou ve středečním 46. kole Tipsport extraligy udělat další krok k zisku Prezidentského poháru a ovládnutí základní části soutěže. Sedm kol před koncem má Dynamo v čele náskok 15 bodů před Vítkovicemi a představí se na ledě Českých Budějovic, které Východočeši v sezoně třikrát porazili. Vítkovice přivítají Olomouc. Speciální zápas čeká Jaromíra Jágra, jehož Kladno se v den 51. narozenin majitele Rytířů utká s Mladou Boleslaví.

Pardubice před reprezentační přestávkou prohrály na ledě Sparty a skončila tak jejich devítizápasová vítězná série, na jihu Čech ale budou opět jednoznačnými favority. Ve třech vzájemných zápasech inkasovaly jen čtyři góly a sami jich nastřílely 14.

"Už se těšíme, že nás konečně čeká zápas a nebudeme muset jen v uvozovkách trénovat. Dostane se zpět do sezonního rytmu," řekl útočník Patrik Poulíček v nahrávce pro média. "Ani jeden ze zápasů proti Českým Budějovicím nebyl jednoduchý, i když to tak podle výsledků může vypadat. Ve středu to bude stejné, čeká nás těžký zápas a my se na něj stoprocentně připravujeme," dodal kapitán Dynama.

Motor prohrál třikrát za sebou a v závěru základní části tak bude bojovat hlavně o to, aby neklesl na poslední místo a nemusel hrát baráž. Momentálně mají České Budějovice čtyři body náskoku na čtrnácté Kladno. Útočník Filip Přikryl ale věří, že se tým dokáže posunout výš a postoupí do play off.

"My se v naší situaci nemůžeme dívat doleva doprava a na to, s kým budeme hrát. Nám jde teď každý zápas o všechno a jsme si toho vědomi. Doufám, že nás poženou fanoušci a my jim to vrátíme. Máme sedm zápasů na to, abychom se vlezli do té dvanáctky," řekl Přikryl na klubovém webu.

Vítkovice před reprezentační přestávkou ukončily sérii čtyř porážek a vyhrály v Mladé Boleslavi, teď chtějí uspět proti Olomouci. Hanáky v sezoně dvakrát porazily a bodovaly ve všech třech duelech. "Čeká nás derby a navíc zápas po pauze, ten je vždycky plný očekávání. Věřím, že se na to kluci těší. Hrajeme doma, chceme potěšit naše fanoušky a vrátit se k tomu, aby se s námi po zápase radovali," řekl trenér Miloš Holaň. Radost má i z toho, že je tým po dlouhé době kompletní.

Olomouc je sedmá, ale stále věří, že se dokáže vrátit do elitní čtyřky a postoupit přímo do čtvrtfinále. Pokud se to Hanákům nepodaří, chtějí se udržet do osmého místa a začít předkolo play off doma. "Vítkovice mají hodně individualit, celkově hrají dobře. Mají čtyři lajny, které jsou vyrovnané, a zároveň hráče, kteří rozhodují zápasy. Jsou také velice dobré v přesilovkách. Za mě jsou určitě jedním z nejsilnějších týmů soutěže," řekl trenér Jan Tomajko.

Teoretickou šanci na prvenství v základní části má vedle Pardubic a Vítkovic i Sparta, která se představí v Karlových Varech. Třetí Pražané ztrácejí na Dynamo 17 bodů, odehráli ale o utkání méně. Sparta vyhrála deset z posledních 11 zápasů a v polovině listopadu na západě Čech vykročila pod vedením staronového trenéra Miloslava Hořavy za lepšími výsledky. Od té doby je nejúspěšnějším týmem v soutěži.

"Působí to až neuvěřitelně, jako kdyby byl Miloš kouzelník. Když přicházel, o přímém postupu do play off jsme raději moc nemluvili. Bylo to jen přání. Teď jsme třetí a útočíme na druhou pozici. Přímý postup do čtvrtfinále je nyní jasný cíl," řekl sportovní ředitel Petr Ton.

Před přestávkou se ale dařilo i Energii, která vyhrála čtyři z pěti zápasů a doma uspěla čtyřikrát za sebou. Západočeši si tak věří i na Spartu. "Byli jsme v těžké situaci, kdy jsme byli blízko poslednímu místu. Aktuálně máme už celkem dobrý bodový polštář na posledního, deset bodů máme náskok na předkolo play off. Před námi je posledních sedm zápasů základní části. Doufáme, že budeme v těch zlepšených výkonech pokračovat a probojujeme se do play off," řekl trenér David Bruk.

Speciální zápas čeká ve středu hrajícího majitele Kladna Jágra, proti Mladé Boleslavi nastoupí v den 51. narozenin. Spíš než na oslavu ale hvězdný útočník myslí na týmové výsledky a posun Rytířů z posledního místa tabulky. Kladno vyhrálo jen dva z posledních devíti zápasů, vždy ale doma. Naopak Mladé Boleslavi se venku nedaří, na kluzištích soupeřů prohrála desetkrát za sebou. V posledních dvou případech v prodloužení.

Hokejisté Hradce Králové a Třince odstartovali závěrečné období základní části vzájemným zápasem již v pondělí. Mountfield se po výhře nad Oceláři přiblížil čtvrtému místu na jeden bod a teď jej doma čeká Litvínov. Třinec zavítá do Liberce, který je šestý a na svého příštího soupeře ztrácí čtyři body. I Bílí Tygři tak doufají v přímý postup do čtvrtfinále.

"Zápasů zbývá dost, máme osud ve svých rukou a kvalitní tým, abychom si to uhráli sami. Máme za sebou špatnou sérii, hodně jsme o ní během reprezentační přestávky mluvili. Tým je kvalitní, je čas ukázat charakter. Půjdeme do všeho naplno," řekl třinecký útočník Daniel Voženílek.

V posledním středečním utkání se utká Brno s Plzní, osmý a desátý tým soutěže, které v tabulce dělí pět bodů. "Čeká nás nabitý program, zápasy obden, do toho nějaké cestování. Pro nás to už bude každé utkání jako play off. Bude se určitě víc dohrávat, přibydou osobní souboje. Každý se chce co nejlépe připravit na hlavní fázi sezony, která rozhoduje o tom, jestli byla úspěšná, nebo ne. Následující zápasy budou mít grády," uvedl obránce Komety Radek Kučeřík.

Statistické údaje před středečními zápasy 46. kola hokejové Tipsport extraligy: HC Motor České Budějovice (13.) - HC Dynamo Pardubice (1.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:6, 2:4, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 45 zápasů/42 bodů (8 branek + 34 asistencí) - Lukáš Radil 42/35 (11+24). Statistiky brankářů: Jan Strmeň průměr 2,40 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,02 procenta a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 2,89, 89,95 a dvakrát udržel čisté konto - Roman Will 2,04, 92,73 a čtyřikrát udržel čisté konto, Dominik Frodl 1,37, 94,61 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,00 a 89,47. Zajímavosti: - České Budějovice třikrát za sebou prohrály a získaly jediný bod. - Motor doma po dvou výhrách za sebou naposledy podlehl Hradci Králové 2:3. - Pardubice po sérii devíti vítězství v posledním utkání před reprezentační pauzou prohrály na ledě Sparty 2:4. - Dynamu skončila porážkou na Spartě série sedmi výher venku. - Pardubice vyhrály čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Obránce David Musil a útočník Matej Paulovič z Pardubic si začnou odpykávat dvouzápasové disciplinární tresty z duelu se Spartou. Musil je suspendován za faul na finského útočníka Olaviho Vauhkonena a Paulovič za zákrok na forvarda Vladimíra Sobotku. - Lotyšský útočník Martinš Dzierkals z Motoru může sehrát 100. zápas v české extralize. - Forvard Jakub Strnad z Českých Budějovic ve středu oslaví 31. narozeniny a útočníkovi Pardubic Tomáš Vondráčkovi bude ve stejný den 32 let. HC Energie Karlovy Vary (9.) - HC Sparta Praha (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:4 v prodl., 1:5, 3:6. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 44/29 (6+23) - Roman Horák 44/32 (12+20). Statistiky brankářů: Vladislav Habal 2,39, 91,19 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,04, 90,07 a dvakrát udržel čisté konto, Petr Hamalčík 4,50 a 85,00 - Jakub Kovář 2,18, 91,54 a šestkrát udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,13, 90,57 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Karlovy Vary vyhrály čtyři z posledních pěti zápasů. - Energie doma zvítězila čtyřikrát za sebou a neztratila ani bod. - Sparta bodovala jedenáctkrát za sebou a z toho desetkrát vyhrála. - Pražané venku bodovali pětkrát v řadě a z toho čtyřikrát zvítězili. - Sparta ve vzájemných duelech bodovala devatenáctkrát za sebou a jen třikrát z toho prohrála. - Obránce David Němeček si odpyká jednozápasový disciplinární trest za faul na útočníka Tomáše Hyku z Pardubic. HC Vítkovice Ridera (2.) - HC Olomouc (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:5 po sam. nájezdech, 3:0, 4:2. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 45/43 (21+22) - Jan Káňa 37/30 (11+19). Statistiky brankářů: Aleš Stezka 2,18, 92,24 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,38 a 91,72 - Jan Lukáš 2,28, 92,39 a pětkrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,48, 90,35 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Vítkovice po sérii čtyř porážek vyhrály před reprezentační přestávkou v Mladé Boleslavi 3:2. - Ostravané doma prohráli čtyřikrát za sebou a získali jediný bod. - Olomouc po šňůře tří proher porazila doma České Budějovice 3:2. - Hanáci venku prohráli pět z uplynulých šesti duelů. - Vítkovice vyhrály čtyři z posledních pěti vzájemných soubojů. - Do sestavy Vítkovic se může vrátit po odpykání jednozápasového trestu za vyvolání bitky proti obránci Davidovi Němečkovi ze Sparty útočník Dominik Lakatoš. - Obránce Tomáš Dujsík z Olomouce může sehrát 400. zápas v extralize. - Útočník Josef Krejsa z Vítkovic oslaví v úterý 20. narozeniny. Mountfield Hradec Králové (5.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 3:0, 3:2 v prodl.. Nejproduktivnější hráči: Jakub Lev 45/34 (15+19) - Giorgio Estephan 43/32 (12+20). Statistiky brankářů: Henri Kiviaho 2,00, 91,78 a pětkrát udržel čisté konto - Šimon Zajíček 2,67, 91,18 a jednou udržel čisté konto, Denis Godla 3,08 a 90,70, Matej Tomek 1,83, 92,70 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Hradec Králové po sérii čtyř porážek šestkrát za sebou naplno bodoval. - Mountfield doma čtyřikrát za sebou zvítězil a neztratil ani bod. - Litvínov prohrál čtyři z posledních pěti zápasů a získal jen tři body. - Verva venku třikrát za sebou prohrála bez bodového zisku. - Hradec Králové vyhrál třináct z posledních patnácti vzájemných zápasů a jen jednou za tu dobu vyšel bodově naprázdno. - Kanadský útočník Giorgio Estpehan z Litvínova může sehrát 100. zápas v české extralize. HC Kometa Brno (10.) - HC Škoda Plzeň (8.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 v prodl., 3:1, 2:5. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 45/40 (11+29) - Petr Kodýtek 44/34 (15+19). Statistiky brankářů: Dominik Furch 2,46, 91,90 a čtyřikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 3,36, 89,95 a jednou udržel čisté konto - Miroslav Svoboda 2,59, 92,05 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,46, 91,71 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kometa po sérii čtyř výher naposledy prohrála v Hradci Králové 0:1. - Brňané doma třikrát za sebou vyhráli a neztratili ani bod. - Plzeň prohrála čtyři z uplynulých pěti duelů a získala jen dva body. - Škoda venku třikrát za sebou prohrála bez bodového zisku. - Kometa po sérii tří výher ve vzájemných zápasech naposledy prohrála v Plzni 2:5. Rytíři Kladno (14.) - BK Mladá Boleslav (11.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:4, 1:2 v prodl., 2:1. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 45/41 (13+28) - Róbert Lantoši 40/24 (7+17). Statistiky brankářů: Adam Brízgala 3,14, 90,38 a jednou udržel čisté konto, Landon Bow 3,51 a 88,79 - Filip Novotný 2,24, 92,11 a čtyřikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,35 a 91,78. Zajímavosti: - Kladno prohrálo sedm z posledních devíti zápasů. - Rytíři doma vyhráli dva z uplynulých tří duelů. - Mladá Boleslav prohrála čtyřikrát za sebou a získala jen dva body. - Bruslařský klub prohrál venku desetkrát za sebou, z toho čtyřikrát to bylo až v nastavení. - Kladno bodovalo v pěti z posledních šesti vzájemných zápasů a z toho čtyřikrát vyhrálo. - Hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr oslaví ve středu 51. narozeniny. - Útočník Sebastián Malát z Mladé Boleslavi dnes slaví 21. narozeniny. Bílí Tygři Liberec (6.) - HC Oceláři Třinec (4.). Začátek zápasu: 18:00 (ČT sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 v prodl., 1:4, 3:6. Nejproduktivnější hráči: Adam Najman 45/34 (9+25) - Marko Daňo 44/43 (24+19). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,15, 92,47 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 3,29, 89,58 a jednou udržel čisté konto, Daniel Král 3,84 a 85,45 - Marek Mazanec 2,03, 92,21 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,17 a 91,00. Zajímavosti: - Liberec vyhrál tři z posledních čtyř zápasů. - Bílí Tygři doma zvítězili čtyřikrát v řadě a ztratili jediný bod. - Třinec prohrál sedm z uplynulých devíti zápasů. - Oceláři doma vyhráli sedm z posledních devíti duelů. - Třinec vyhrál šest z posledních devíti vzájemných zápasů. - Kanadský obránce Liberce T.J. Melancon z Liberec a slovenský bek Martin Marinčin z Třince mohou shodně sehrát 100. zápas v české extralize. - Obránce Jan Štibingr z Liberce oslaví ve středu 23. narozeniny.