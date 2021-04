Pardubice s Bohemians se utkají v páteční ligové předehrávce 26. kola

Praha - Fotbalisté Pardubic a Bohemians 1905 páteční předehrávkou otevřou program 26. kola první ligy. Východočeský nováček je v neúplné tabulce sedmý a v roli domácího týmu bude chtít potvrdit výbornou formu v azylu v Ďolíčku, kde sídlí Pražané. Jedenáctí "Klokani" neprohráli pět kol, ve čtyřech z nich ale remizovali.

Pardubice v ligové sezoně prohrály doma jediný z 11 zápasů a získali tam 22 z celkových 35 bodů. Navíc mají k dobru odložený duel se Slováckem. "Jsme maximálně spokojení. Ve hře je ještě 30 bodů a popereme se o ně. Chceme co nejlepší umístění. Pokud ta možnost je, budeme na tom pracovat," řekl pardubický trenér Jaroslav Novotný, který mužstvo vede spolu s Jiřím Krejčím.

Za nečekaně dobrými výsledky stojí podle Novotného charakter týmu. "Celá sezona se vyvíjí nad plán, ale v tohle mužstvo jsme věřili. Je poskládané z hráčů, kteří chtějí pracovat, bojují, mají srdíčko. Podařilo se nám mužstvo složit natolik dobře, že to není jen o 11 hráčích na hřišti, ale i o dalších, kteří zasáhnou do hry, i když pak dvakrát třikrát nehrajou. Potom nastoupí, jsou připravení, nejsou uražení a chtějí hrát. To je důležité," uvedl Novotný.

Sílu Pardubic si uvědomují i Bohemians. "Jejich postavení v tabulce je dáno tím, že mají ustálený kádr. V něm jsou ambiciózní i zkušení hráči. Mají tým dobře namixovaný. Naposledy zvládli těžké utkání v Olomouci. Na poměry nováčka mají výborné výsledky," prohlásil asistent trenéra Pražanů Erich Brabec.

Vršovický celek získal v ligové sezoně jako hostující mužstvo pouze sedm z celkových 30 bodů. "Rozhodně je pro nás výhodou, že se hraje na hřišti, kde jsme v pátek hráli a ve středu na něm trénujeme. To rozhodně nezastírám. Chceme zápas zvládnout vítězně," konstatoval Brabec.

Předsezonní přípravný zápas i podzimní vzájemný ligový duel skončily remízou. Utkání má výkop v 18:15. Kvůli přetrvávajícím omezením proti šíření koronaviru se hraje bez diváků.