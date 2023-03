Pardubice remizovaly s Ostravou a prodloužily sérii bez porážky

Pardubice - Fotbalisté Pardubic v 22. kole první ligy remizovali na svém hřišti 1:1 s Ostravou a prodloužili sérii bez porážky na čtyři utkání. Domácí poslal do vedení ve třetí minutě kapitán Pavel Černý, v 35. minutě srovnal z penalty bývalý hráč Pardubic Brazilec Cadu. Východočeši zůstali na předposledním místě neúplné tabulky. Baník bodoval po třech porážkách a je na 12. pozici.

"Série špatných výsledků je na týmu znát, ale v průběhu týdne jsem viděl na hráčích ještě vyšší nasazení v tréninku. Ale hodnocení jsme od výsledků. Z dnešního cítím trochu i zklamání, ale bod je nakonec zasloužený," řekl na tiskové konferenci ostravský trenér Pavel Hapal.

Na pardubické lavičce chyběl kouč Radoslav Kováč, jenž pykal za vyloučení v minulém kole proti Olomouci. Povinnosti hlavního trenéra převzal pro dnešní utkání asistent David Mikula. Na druhé straně nemohli kvůli disciplinárnímu trestu zasáhnout do zápasu stabilní hráči základní sestavy Lischka s Kaločem.

Už ve třetí minutě sklepl Kostka hlavou míč na malé vápno Černému a pardubický kapitán pohotovými "nůžkami" otevřel skóre. Osmatřicetiletý útočník se prosadil poprvé na jaře a potřetí v ligovém ročníku.

"Najednou tam letěl balon, tak jsem do toho tak intuitivně kopl. Už jsem se koukal na video, byl z toho nakonec pěkný gól," uvedl zkušený útočník. "Nevím, jestli to byl nejhezčí gól kariéry, nedávno jsem se třeba pěkně trefil v derby proti Hradci Králové. Ale nůžky jsem dal určitě první," dodal.

Východočeši brzy mohli z aktivního vstupu do zápasu vytěžit další zásah. Po chybě v ostravské rozehrávce ale tentokrát Černého vychytal ve vyložené šanci Laštůvka a vzápětí trefil z podobné pozice Janošek pouze tyč.

"Určitě to zamrzí, Dominik (Janošek) má navíc fazonu, góly teď dává. Kdybychom šanci proměnili, vypadal by zápas úplně jinak," litoval Mikula. Baník poprvé zahrozil po Caduově nabídce před bránu, po které Nita skvělým reflexem zneškodnil střelu svého bývalého spoluhráče ze Sparty Plavšiče.

Slezané se postupně dostali do zápasu a přispěli k atraktivnímu prvnímu poločasu. Ve 34. minutě nastřelil Tijani ve vápně Hranáčovu ruku a sudí Hocek nařídil pokutový kop. Ten proměnil někdejší hráč Východočechů Cadu, svou druhou trefu v ligové sezoně z respektu k pardubickému klubu neslavil.

Hosté často zkoušeli štěstí ze střední vzdálenosti, Nita si připsal v první půli pět zákroků. Větší šance ale měli domácí, tak jako chvíli před pauzou nejlepší střelec týmu Janošek, jehož zakončení zblízka na poslední chvíli zablokovala obrana.

Po změně stran se obraz hry zcela změnil a útočné akce na obou stranách hřiště vystřídal boj ve středu pole. Takřka vyprodaný pardubický stadion znovu ožil až čtvrthodinu před koncem, kdy se Janošek postavil ke standardní situaci z hranice vápna, svou parádní trefu z Olomouce ale nenapodobil. Po následném rohu se prodral do zakončení Hlavatý a zblízka těsně přestřelil.

Skóre se nezměnilo ani po Krobotově hlavičce, kterou musel Laštůvka vytáhnout na břevno. Na horní tyči skončil v závěru i nepovedený Kuzmanovičův centr. "Druhý poločas už byl velice bojovný, ani jeden tým nechtěl ztratit, i když Pardubice byly v ofenzivě aktivnější. My naopak začali dělat příliš chyb a hloupých ztrát. Mužstvo nicméně musím pochválit za bojovnost i za to, že zareagovalo na nepříznivý vývoj," zhodnotil Hapal.

Baník remizoval venku posedmé v sezoně nejvyšší soutěže a na hřištích soupeřů vyhrál jediný z posledních 17 ligových duelů. Pardubicím se nepodařilo oplatit Ostravě zářijovou porážku 0:3 z úvodního vzájemného duelu v ročníku a dnešního soupeře nezdolaly v lize počtvrté za sebou.

"Pro mě osobně byl zápas nová velká zkušenost, bez hlavního trenéra jsme to nakonec zvládli. A bod je v kontextu celého utkání spravedlivý, určitě ho bereme," mínil Mikula.

Hlasy po utkání:

David Mikula (asistent trenéra Pardubic): "Pomohl nám brzký gól, po kterém jsme měli další velkou šanci. Kdybychom ji proměnili, možná bychom dovedli zápas do vítězného konce. Od půlky prvního poločasu nám začal dělat problém hlubší blok Baníku, nebyli jsme schopní se přes něj dostat. Nefungovala nám hra, střední záložníci byli odstřižení. Druhý poločas se to zlepšilo, měli jsme více ze hry, ale nevybavuji si moc šancí. Nakonec je to asi spravedlivý bod, který určitě bereme. Bez hlavního trenéra Kováče jsme to zvládli, trochu jsme komunikovali, ale jinak jsme měli na střídačce rozdělené role. Osobně jsem z toho nebyl nervózní, což mě až překvapilo. Užívám si každý zápas, teď jsem to zažil z trochu jiného pohledu, musel jsem třeba více komunikovat přímo s hráči. Pro mě velká zkušenost, zvládli jsme to v pohodě."

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Do zápasu jsme vstoupili velice špatně, gól byl pro nás facka. Ale oklepali jsme se a dovolím si říct, že jsme byli v závěru první půle i lepším mužstvem. Bohužel jsme ale nedotáhli několik nadějných akcí. Druhý poločas už byl velice bojovný, ani jeden tým nechtěl ztratit, i když Pardubice byly v ofenzivě aktivnější. My naopak začali dělat příliš chyb a hloupých ztrát. Mužstvo nicméně musím pochválit za bojovnost i za to, že zareagovalo na nepříznivý vývoj. Série špatných výsledků je na týmu znát, ale v průběhu týdne jsem viděl na hráčích ještě vyšší nasazení v tréninku. Ale hodnocení jsme od výsledků. Z dnešního cítím trochu i zklamání, ale bod je nakonec zasloužený."

FK Pardubice - Baník Ostrava 1:1 (1:1)

Branky: 3. Černý - 35. Cadu z pen. Rozhodčí: Hocek - Ratajová, Vyhnanovský - Adámková (video). ŽK: Vlček, Krobot - Šín, Tijani, Fleišman. Diváci: 4527.

Sestavy:

Pardubice: Nita - Kostka, Vlček, Hranáč, Helešic - Vacek - Sychra (46. Šimek), Hlavatý, Janošek (90.+4 Darmovzal), Tischler (61. Krobot) - Černý (61. Huf). Trenér: Mikula.

Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Bitri, Pojezný, Fleišman - Boula - Cadu (84. Jaroň), Miškovič (64. Kuzmanovič), Šín (84. Buchta), Plavšič (90. Šehič) - Tijani (64. Almási). Trenér: Hapal.