Pardubice remizovaly s Boleslaví a v ligové sezoně ještě nevyhrály

Praha - Fotbalisté Pardubic remizovali ve 3. ligovém kole s Mladou Boleslaví 1:1. Domácí dostal do vedení v 38. minutě Dominik Kostka, bod Středočechům zachránil čtvrthodiny před koncem střídající Jiří Skalák. Východočeši nezdolali Boleslav v nejvyšší soutěži ani potřetí a v ligové sezoně ještě nevyhráli. Na kontě mají dva body za dvě remízy. Svěřenci trenéra Karla Jarolíma jsou na tom o dva body lépe.

"Musíme přijmout, jak to je. I když jsme chtěli tři body, dopadlo to tak, že máme každý po bodu. Pocity jsou sice trochu rozpačité, ale vzhledem k vývoji zápasu jsme rádi, že se nám podařilo vyrovnat," řekl po utkání v nahrávce pro média Jarolím.

"Bod je pro nás dobrý. Má pro nás velkou cenu, protože pokud bude Boleslav pokračovat v tom, jak hraje, tak bude nahoře," uvedl pardubický kouč Jaroslav Novotný, který vede mužstvo spolu s Jiřím Krejčím.

Pardubice, které hrají i v této sezoně domácí ligové zápasy ve vršovickém Ďolíčku, nastoupily poprvé v nejvyšší soutěži s dvacetiletým gólmanem Markovičem. Ten nahradil dosavadní jedničku Letáčka, jenž v úvodních dvou kolech inkasoval pět gólů.

Východočeši sice přečkali oproti minulým utkáním úvodní desetiminutovku bez inkasované branky, byl to však jejich soupeř, který byl zpočátku aktivnější. Po čtvrthodině si naběhl do nadějné příležitosti osmnáctiletý útočník Fila, Markovič však proti jeho střele pohotově zasáhl. O chvíli později se dostal po dravém průniku do pokutového území i Preisler, ale přestřelil. "Soupeř na nás byl připravený, dobře vyplňoval prostor a nebylo jednoduché to tam tou houštinou provléknout," konstatoval Jarolím.

Pardubice začaly být nebezpečné směrem dopředu až po půlhodině hry a sedm minut před přestávkou se dočkaly vedoucí branky. Beran našel za obranou naběhnutého Kostku, jenž prostřelil brankáře Šedu. "Při inkasované brance jsme bohužel nechali hodně odkrytý střed hřiště a Beran tam měl mraky prostoru, aby to potáhl a prostrčil směrem ke Kostkovi," litoval Jarolím. Kostka zaznamenal druhý gól v nejvyšší soutěži. Východočeši se dostali do vedení poprvé v této sezoně.

Boleslav se po přestávce vrhla za vyrovnáním a blízko branky byl v 59. minutě po Dancákově hlavičkovém přiťuknutí Škoda, jeho střela se však odrazila jen od tyče. "Do druhé části jsme šli s tím, že bychom chtěli v nastolené hře pokračovat. Snažili jsme se být důrazní a blízko u hráčů soupeře. Hosté ale později prostřídali a dali tam vysokou kvalitu, zatímco nám začaly docházet síly," prohlásil Novotný.

Domácí se snažili hrozit z rychlých protiútoků a hned dvakrát mohl jejich vedení zvýšit znovu Kostka, nicméně ani v jednom případě nezakončil přesně. Středočeši se 15 minut před koncem dočkali vyrovnání. Po centru z pravé strany vrátil míč před branku hlavičkující Lukáš Mašek a Skalák se po 12 minutách na hřišti z bezprostřední blízkosti nemýlil.

"Bylo tam přenesení hry, krásný křižný balon od Ondry Karafiáta, následně přišel centr na zadní tyč, já zůstal čekat na přední a po sklepnutí jsem dal asi první gól v kariéře hlavou," řekl Skalák. "Jsem za něj rád. Potřebovali jsme dát gól alespoň na remízu, a to se povedlo," doplnil bývalý útočník anglického Brightonu.

Boleslav navíc vycítila příležitost odvést si z Ďolíčku tři body a pokračovala v závěru v tlaku. Škoda však při další střelecké příležitosti nezamířil přesně a Markovičovu branku následně netrefil ani tvrdě pálící Preisler. Pardubice nezvítězily v lize počtvrté za sebou.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "V utkání se nám podařilo dát po krásné akci první branku a do druhého poločasu jsme šli s tím, že bychom chtěli v nastolené hře pokračovat. Snažili jsme se být důrazní a blízko u hráčů soupeře. Hosté později prostřídali a dali tam vysokou kvalitu. I když ale dominovali na míči, dokázali jsme si vypracovat několik příležitostí jako třeba v případě Kostky nebo Cadua. Soupeř ale pokračoval v tlaku, dával tam centry a po jednom z nich přišel vrácený míč před branku, po němž nakonec hosté vyrovnali. Bod je ale pro nás po takovémto zápase dobrý. Má pro nás velkou cenu, protože Boleslav bude hrát nahoře."

Karel Jarolím (trenér Mladé Boleslavi): "Byl to zápas, v němž nám kromě vyrovnávacího gólu chyběla kvalita při útoku do šestnáctky. Centry nebyly dobré, nebo jsme při nich trefovali prvního bránícího hráče. To byl hlavní problém. Při inkasované brance jsme bohužel nechali hodně odkrytý střed hřiště a Beran tam měl mraky prostoru, aby to potáhl a prostrčil směrem ke Kostkovi. I když se ale utkání nevyvíjelo v náš prospěch, chtěli jsme s tím něco udělat. To se podařilo i díky střídání, protože dva střídající hráči se podíleli na vyrovnávací brance. Měli jsme tam i další možnosti, Škoda ale trefil tyč a Preislerův přímý kop šel těsně vedle. Pardubice na nás však byly připravené, dobře vyplňovaly prostor a nebylo jednoduché to tam tou houštinou provléknout. Musíme přijmout, jak to je. I když jsme chtěli tři body, dopadlo to tak, že máme každý po bodu. Pocity jsou sice trochu rozpačité, ale vzhledem k vývoji zápasu jsme rádi, že se nám podařilo vyrovnat."

FK Pardubice - FK Mladá Boleslav 1:1 (1:0)

Branky: 38. Kostka - 75. Skalák. Rozhodčí: Ginzel - Mokrusch, Kubr - Zelinka (video). ŽK: Cadu, Toml, Tischler - Dancák, Suchý. Diváci: 922.

Sestavy:

Pardubice: Markovič - Cadu, Čihák, Toml, Čelůstka - Solil, Červ (72. Sláma) - Kostka (86. Halász), Beran (86. Huf), Tischler - Černý (57. Chytil). Trenér: Novotný.

M. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler - Ladra (75. Stránský), Matějovský (75. Smrž), Dancák, Ewerton (62. Skalák) - Škoda, Fila (62. L. Mašek). Trenér: Jarolím.