Pardubice prohrály se Spartou a stále nemají jistotu záchrany

Pardubice - Hokejisté Pardubic prohráli v 51. kole extraligy doma se Spartou 1:2 v prodloužení a o udržení mezi elitou budou bojovat v pátečním zápase závěrečného kola v Brně. Dynamo je v tabulce dvanácté s náskokem bodu na Litvínov a Kladno, se Severočechy ale má horší bilanci vzájemných zápasů. Utkání rozhodl v 62. minutě Tomáš Dvořák.

Do první výraznější šance se dostal ve 4. minutě domácí Poulíček, brankář Machovský však jeho dorážku zastavil. Na druhé straně zahrozil Sukel a v první přesilové hře se hosté dostali do vedení. Buchteleho dorážku ještě Kantor zlikvidoval, o pár vteřin později jej ale překonal Pech.

Dynamo dostaly do hry početní výhody. Jurčinovo vyloučení Sparta ještě v pohodě ubránila, při Buchteleho trestu ale Svačina vyrovnal. Na přelomu první a druhé třetiny přečkali hosté další oslabení a úroveň hry následně poklesla.

Kantor i Machovský si za třináct minut druhé části připsali jen tři zákroky. Až poté se na led vrátil vzruch. Poulíček po přečíslení dva na jednoho nedokázal trefit puk, Kantor se vyznamenal při Kolářově trestu a bezprostředně po jeho skončení.

Ve 42. minutě mohl domácí přiblížit výhře a udržení v extralize Látal, Machovský ale jeho střelu udržel. Na druhé straně se neujala Řepíkova střela ani Košťálkova samostatná akce. V 52. minutě z ideální pozice před brankou přestřelil Svačina.

Při Kvapilově trestu byl blízko rozhodující branky Tybor, výborný Machovský však jeho šanci zlikvidoval. O vítězství Sparty nakonec rozhodlo prodloužení, ve kterém se po Pechově akci prosadil Dvořák.

Hlasy trenérů po utkání:

Michal Mikeska (Pardubice): "Doufali jsme, že do posledního kola (naše) situace nerozhodná nebude. Po dvou třetinách jsme drželi stav 1:1, hráli jsme stejně jako Sparta to, co jsme potřebovali. Šance byly na obou stranách. V samotném závěru nebo ve třetí třetině jsme měli dvě tři loženky, které se daly využít. Bohužel nám to tam nepadlo a v prodloužení jsme nezískali kýžený bod. Jedeme dále."

Miloslav Hořava (Sparta): "Bylo to těžké, bojovné utkání. Z naší strany bylo těžké jen fyzicky, pro domácí to bylo náročné i psychicky. Jsem ale rád, že jsme vyhráli v prodloužení a boj pokračuje do posledního kola."

HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Svačina (Paulovič, Zacharčuk) - 10. Pech (Forman, Buchtele), 62. T. Dvořák (Pech). Rozhodčí: Lacina, Hejduk - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Pardubice: Kantor - J. Zdráhal, J. Mikuš, Kolář, Zacharčuk, Holland, T. Voráček - Tybor, R. Kousal, Vondrka - Svačina, Poulíček, Mandát - Látal, Harju, Kusý - Paulovič, Rolinek, Machala. Trenér: Razým.

Sparta: Machovský - Blain, Kalina, Jurčina, T. Pavelka, T. Dvořák, Košťálek, Piskáček - Řepík, Sukeľ, Rousek - Forman, Pech, Buchtele - Smejkal, Tomášek, Kvapil - Vitouch, Říčka, Dvořáček. Trenéři: Hořava a Jandač.