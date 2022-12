Pardubice prohrály doma s Třincem 0:3 a přišly o vedení v extralize

Pardubice - Hokejisté Třince vyhráli ve 28. kole extraligy na ledě Pardubic 3:0 a porazili Dynamo poprvé v sezoně. Vítěznou branku vstřelil Erik Hrňa ve dvanácté minutě, další dva góly přidali hosté při power play soupeře. Druhým čistým kontem v ročníku se pod výhru hostů podepsal brankář Marek Mazanec.

Pardubičtí trenéři pozměnili složení všech útočných formací, do té první se k Zohornovi posunuli Hyka s Říčkou. V úvodních šancích Dynama se objevil Radil, jenž v úniku mířil mimo branku a potom po přihrávce Ciencialy střílel z první do boční sítě.

Následovaly i šance Ocelářů, v té největší Chmielewski našel volného Romana, ale s jeho zakončením si skvěle poradil brankář Will. Až ve 12. minutě se hosté radovali, když pardubický brankář neudržel střelu Haase a z dorážky se prosadil Hrňa. V první přesilovce Východočechů mohl vyrovnat Hyka, jenže z úhlu třineckou branku minul.

V úvodu druhé třetině střílel na Mazance i útočník Lichtag, jenž nastoupil k prvnímu utkání v extralize. Snahu Východočechů pak zbrzdila dvě vyloučení, ale Oceláři se v přesilovce neprosadili. Gól nepadl ani po velkém závaru před třineckou brankou ve 36. minutě.

Do třetí třetiny nastoupili Pardubičtí opět s pozměněným složením útoků, ale nemohli se prosadit. Na druhé straně mohl zvýšit Chmielewski v situaci dva na jednoho, jenže Will jeho střelu vyrazil. Třinecký brankář Mazanec dál držel čisté konto, poradil si s pokusy Říčky nebo Pauloviče.

Pardubicím nevyšla závěrečná hra bez brankáře, když Košťálek při střele zlomil hokejku a kapitán Růžička poslal puk do prázdné branky. Stejně se ještě přes celé hřiště trefil i Doudera.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Třinec hrál výborně do defenzívy, hosté měli obrovskou obětavost a spoustu zblokovaných střel. A k tomu ještě výborný Mazanec v brance. Strašně těžko jsme se tam dostávali. A pokud to vyšlo, tak vše pochytal gólman. Nebylo to z naší strany úplně optimální utkání, ale rozhodně na tom měl podíl výkon Třince. Střední pásmo měli hosté výborně zvládnuté. Musíme se z toho poučit do dalších zápasů a zase se naučit dávat góly."

Zdeněk Moták (Třinec): "Podali jsme výborný týmový výkon, bojovali jsme s patřičným nasazením a hráli dobře do defenzívy. Důležité bylo, že jsme vstřelili úvodní branku, tím jsme se uklidnili a pracovali tak, jak bychom si představovali i do dalších zápasů. Smekám klobouk před týmem. Podstatné bylo, že jsme ve třetí třetině, kdy si domácí vytvořili tlak, byli silní v našem obranném pásmu. Bylo tam hodně zblokovaných střel, nedovolili jsme domácím skórovat. Je to důležité vítězství. Teď se nám bude lépe pracovat, protože pracovat potřebujeme."

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávka: 12. Hrňa (Haas), 58. M. Růžička, 59. M. Doudera. Rozhodčí: A. Jeřábek, Pražák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 9053.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Bučko, Chabada - Hyka, T. Zohorna, Říčka - Radil, R. Kousal, Cienciala - Vondráček, A. Musil, Lichtag - Matýs, Poulíček, Paulovič. Trenér: Rulík.

Třinec: Mazanec - J. Jeřábek, Čukste, Marinčin, Havránek, Zahradníček, M. Doudera, Jaroměřský - M. Růžička, Marcinko, Daňo - Kurovský, Voženílek, Svačina - Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski - Hrňa, Haas, Lyszczarczyk. Trenér: Moták.