Pardubice přivítají obhájce titulu Třinec

Praha - Návrat Tomáše Rolinka do sestavy Pardubic bude jedním z hlavních lákadel pátečního programu šesti zápasů 37. kola hokejové extraligy. Poslední Dynamo hostí obhájce titulu Třinec. Těšit se lze vedle jiného i na souboj dvou kamarádů a velikánů českého hokeje Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance, který nabídne zápas Kladna s Kometou Brno. Vedoucí Sparta hraje až v sobotu ve Zlíně, v bitvě mezi druhým Libercem a třetí Plzní tak bude ve hře také první místo v tabulce.

V Pardubicích přivítali s otevřenou náručí zkušeného útočníka Rolinka, jenž kývl na nabídku k návratu a dohodl se na konci ve Vrchlabí. "Je to srdcař. A hlavně kluk, který umí zburcovat kabinu. Má tolik zkušeností, že může radit mladším hráčům. Slibujeme si od něj především práci v kabině nebo při tréninku," řekl trenér Východočechů Milan Razým.

Kapitán mistrů světa z roku 2010 tuší, že utéct z posledního místa a zachránit tak extraligu bude složité. "Bude to taková baráž. Máme patnáct zápasů do konce, takže každý zápas se musí vyhrát, stejně jako v baráži. Byl jsem ale překvapený, v jakém rozpoložení jsem našel kabinu. Nálada není vůbec špatná, což je jen dobře. Nejde být naštvaný na celý svět a házet flintu do žita," zdůraznil Rolinek.

Oceláři sice nejsou v optimálním rozpoložení, ale na to Dynamo nehodlá spoléhat. "Je to úřadující mistr a kvalitu má obrovskou. Mají sice náročný program, ale k tomu mají přizpůsobený široký kádr. My se musíme soustředit hlavně na sebe, abychom podávali lepší výkony než dosud," dodal Razým.

Třinec jede na pardubický led jako favorit, z posledních sedmi vzájemných zápasů pouze jednou nevyhrál v normálním čase. "Nečeká nás jednoduchý zápas, ale věřím, že napravíme domácí ztrátu proti Olomouci. Což znamená být důraznější a přímočařejší v koncovce," řekl třinecký asistent Marek Zadina, který v Pardubicích vyrostl a hrával.

Kladno naposledy oslnilo výhrou na ledě Sparty 8:4, pod níž byl při svém návratu na led po zranění podepsán hned čtyřmi body hrající majitel klubu Jaromír Jágr. "Přesilovky i díky tomu vypadaly mnohem lépe, potěšily nás," pochvaloval si trenér David Čermák, jehož svěřenci budou proti Brnu usilovat o čtvrtou výhru za pět zápasů a upevnění pozice v desítce.

Kometa před cestou do Kladna dobře vnímá, jak si Jágr a spol. poradili v neděli se Spartou. "Takové zápasy občas přijdou, že z dvaadvaceti střel dáte osm gólů. V pátek to bude určitě jiné. Čeká nás úzké hřiště, očekáváme velký tlak domácích do naší brány, bránit musíme všechny, to není jen o Jágrovi," varoval asistent trenéra Kamil Pokorný.

Brněnskému celku to ale v novém roce nestřílí, ve čtyřech zápasech dal jen pět gólů. "Musíme zlepšit produktivitu, zvýšit tempo hry, pohyb a agresivitu," dodal Pokorný. Chybět budou zranění Vincour a Holík, jehož v centru první formace opět zastoupí Plekanec, jenž výrazně pomohl Kladnu v minulé sezoně k návratu mezi elitu.

Liberec a Plzeň si dají velmi rychle odvetu úterního souboje. Dohrávku 24. kola zvládli lépe Indiáni - vedli doma už 3:0, nakonec ale vyhráli jen těsně 3:2. "Bohužel to nevyšlo. Dali o ten jeden gól víc. Musíme jim to vrátit doma. Jdeme dál, zapomeneme na to. Ukážeme si ale chyby, které jsme udělali. A znovu se pečlivě připravíme," řekl útočník Lukáš Krenželok.

"U nás v Plzni to bylo utkání nahoru dolů, my jsme byli o ten jeden gól lepší, nebo spíše šťastnější. Podobně se bude hrát podle mého názoru i v Liberci," odtušil plzeňský útočník Jaroslav Kracík.

Olomouc se s Kladnem přetahuje o desáté místo a vstupenku do předkola play off i proto, že od 26. prosince čeká na vítězství v řádné době. Na Hradec to ale Hanákům moc nejde; poslední čtyři zápasy s ním prohráli a vstřelili v nich pouhé dvě branky. "Potřebovali bychom udělat nějakou bodovou šňůru. Je to pořád především o koncovce, na to, kolik máme šancí, je těch vstřelených gólů málo," prohlásil kouč Zdeněk Moták.

Hradec Králové je nově finalistou Ligy mistrů. Teď ale musí před úterním finále proti Frölundě přepnout ještě na jiný styl hry. "S Olomoucí jsou to vždy speciální zápasy. Je tam hodně defenzívy, vítězí se na jeden dva góly a právě to si musíme uvědomit. Je třeba dát co nejdříve góly, pak to tam třeba napadá, ale pokud to bude v polovině zápasu 0:0, musíme hlavně dál hrát trpělivě," nastínil útočník Patrik Miškář.

Vítkovice se těší na sérii čtyř domácích zápasů, jež přichází po dlouhé venkovní šňůře. Za posledních 11 kol se představili pouze jednou v Ostravě a i to mělo nejspíš za následek, že se nyní krčí jen dva body od posledního místa. Duel proti Litvínovu má proto nádech záchranářské bitvy. "Jednoznačně se díváme pod sebe. Úkol je pořád stejný, a tím je záchrana extraligového hokeje pro Vítkovice," řekl trenér Mojmír Trličík.

Ostravané v novém roce ještě nebodovali, ale o moc lépe na tom není ani tým Vervy. Litvínov uhrál za posledních pět utkání jediný bod. "Měníme sestavu, zkoušíme úplně všechno. Další zápas musíme jednoznačně vyhrát. A z toho se pak konečně nějak odrazit," zdůraznil útočník František Gerhát.

Sedmé Karlovy Vary změří síly se čtvrtou Mladou Boleslaví, na níž ztrácí šest bodů. Energie vyhrála jediný z posledních pěti zápasů a v neděli v Hradci Králové ani neskórovala (0:5). "V lednu se tabulka láme. Hraje se víc systémově, ale problém je, že my ten náš systém nedodržujeme, pořád chceme hrát nějaký hurá hokej," konstatoval útočník Tomáš Rachůnek.

Statistické údaje před pátečním 37. kolem Tipsport extraligy: HC Energie Karlovy Vary (7.) - BK Mladá Boleslav (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:3, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 36 zápasů/37 bodů (17 branek + 20 asistencí) - Pavol Skalický 35/32 (13+19). Statistiky brankářů: Filip Novotný průměr 2,55 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,28 procenta a jednou udržel čisté konto, Jan Bednář 3,95, 89,09 a jednou udržel čisté konto - Gašper Krošelj 2,12, 92,30 a třikrát udržel čisté konto, Justin Peters 3,46, 87,93 a jednou udržel čisté konto, Radek Haas 4,17 a 88,73. Zajímavosti: - Energie čeká sedm zápasů na plný bodový zisk. Během této série vyhrála dvakrát v nastavení, jednou podlehla v prodloužení a čtyřikrát nebodovala. Naposledy získala tři body 22. prosince po domácí výhře nad Kladnem 3:1. - Mladá Boleslav po sérii tří porážek dvakrát za sebou vyhrála. Venku bodovala třikrát za sebou - po dvou prohrách po samostatných nájezdech v Plzni a v Praze se Spartou naposledy vyhrála v Hradci Králové 3:2 v prodloužení. - Bruslařský klub vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Kapitán Karlových Varů Václav Skuhravý dnes slaví 41. narozeniny, dalšímu útočníkovi Energie Martinu Kohoutovi bude v pátek 25 let. - Obránce Petr Šenkeřík z Karlových Varů může v neděli na ledě Vítkovic sehrát 200. zápas v extralize. HC Vítkovice Ridera (12.) - HC Verva Litvínov (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:0, 2:6. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 30/31 (11+20) - Jakub Petružálek 33/28 (7+21). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 3,02, 91,98 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 4,58 a 85,71 - Jaroslav Janus 3,35 a 89,79, David Honzík 3,28 a 89,50. Zajímavosti: - Vítkovice se přestaví doma poprvé od 18. prosince po sedmi vystoupeních venku. Ostrava Aréna hostila na přelomu roku mistrovství světa hokejistů do 20 let. - Ostravané třikrát za sebou nebodovali a vyhráli jen jednou z posledních sedmi zápasů. - Litvínov pětkrát za sebou prohrál a získal jediný bod. - Verva vyhrála pět z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Slovinský obránce Blaž Gregorc z Vítkovic oslaví v sobotu 30. narozeniny a dalšímu zadákovi Ostravané Petru Šidlíkovi bude ve stejný den 26 let. HC Dynamo Pardubice (14.) - HC Oceláři Třinec (6.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:2, 0:7. Nejproduktivnější hráči: Radoslav Tybor 33/25 (15+10) - Matěj Stránský 34/27 (13+14). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 2,73 a 91,25, Pavel Kantor 3,68 a 87,29 - Petr Kváča 2,29, 92,01 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Štěpánek 2,89 a 88,41. Zajímavosti: - Dynamo po pěti porážkách za sebou v úterý zabralo a v předehrávce 44. kola doma zdolalo Olomouc 3:2 po samostatných nájezdech. - Oceláři bodovali třikrát za sebou a z toho dvakrát vyhráli. - Třinec vyhrál šest z posledních sedmi vzájemných zápasů. Bílí Tygři Liberec (2.) - HC Škoda Plzeň (3.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3. Nejproduktivnější hráči: Libor Hudáček 33/36 (15+21) - Milan Gulaš 35/60 (30+30). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 1,43, 94,70 a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,62, 89,60 a jednou udržel čisté konto - Dominik Frodl 2,33, 91,34 a šestkrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 0 a 100. Zajímavosti: - Liberec se s Plzní utká podruhé během čtyř dnů. V úterý se v dohrávce 24. kola se v prvním souboji v sezoně radovali z výhry doma Západočeši 3:2. - Bílí Tygři vyhráli doma dvanáctkrát za sebou. Před vlastním publikem neuspěli naposledy 27. října, kdy podlehli Hradci Králové 2:3. - Plzeň vyhrála šestkrát za sebou a sedmkrát v řadě bodovala. - Liberec porazil Plzeň doma třikrát za sebou a Plzeň uspěla na severu Čech naposledy 24. listopadu 2017 po výsledku 5:2. - Plzeňský útočník Jaroslav Kracík oslaví v sobotu 37. narozeniny. Rytíři Kladno (10.) - HC Kometa Brno (5.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Brady Austin 36/25 (10+15) - Petr Holík 32/37 (11+26). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,76, 91,89 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Cikánek 4,66 a 86,06, Adam Brízgala 5,00 a 85,00 - Karel Vejmelka 2,62, 91,56 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,69, 91,09 a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 6,00 a 77,78. Zajímavosti: - Rytíři vyhráli tři z posledních čtyř zápasů, doma ale vyhráli z minulých třech duelů jen jednou. - Kometa prohrála tři z posledních čtyř duelů, ale při nedělní porážce 0:5 v Liberci nebodovala poprvé po sedmi utkáních. - Brňané vyhráli ve vzájemných duelech pětkrát za sebou. Před touto sezonou s Rytíři hráli naposledy v ročníku 2013/14 a Kladno vyhrálo naposledy 13. října 2013, kdy doma porazili Kometu 5:1. HC Olomouc (11.) - Mountfield Hradec Králové (9.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:2, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 36/27 (12+15) - Radek Smoleňák 35/25 (14+11). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,51, 91,27 a jednou udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,68 a 90,54 - Marek Mazanec 2,14, 91,50 a pětkrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 4,00 a 82,93. Zajímavosti: - Olomouc čeká sedm zápasů na plný bodový zisk. Během této série vyhrála dvakrát v nastavení, dvakrát podlehla po samostatných nájezdech a třikrát nebodovala. Naposledy získala tři body 26. prosince po domácí výhře nad Karlovými Vary 4:2. - Mountfield bodoval pětkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhrál. - Hradec Králové zvítězil ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou. - Mountfield v úterý v odvetě semifinále Ligy mistrů vyhrál doma nad švédským Djurgaardenem 3:0 a v součtu s úvodním vítězství 3:1 postoupil do finále. - Útočník Lukáš Nahodil z Olomouce může sehrát v neděli v Litvínově 400. zápas v extralize. Tabulka: 1. Sparta Praha 37 17 10 1 9 130:98 72 2. Liberec 34 21 4 1 8 115:83 72 3. Plzeň 35 20 2 6 7 120:87 70 4. Mladá Boleslav 35 15 5 5 10 104:86 60 5. Brno 36 16 3 5 12 107:106 59 6. Třinec 34 16 3 4 11 109:88 58 7. Karlovy Vary 36 13 6 3 14 120:104 54 8. Zlín 36 14 3 3 16 112:106 51 9. Hradec Králové 35 13 4 4 14 88:86 51 10. Kladno 36 12 3 5 16 90:116 47 11. Olomouc 37 10 5 5 17 83:104 45 12. Vítkovice 35 7 6 4 18 86:125 37 13. Litvínov 35 9 2 5 19 94:123 36 14. Pardubice 37 8 2 7 20 81:127 35 Další program: Sobota 18. ledna - dohrávka 37. kola: 15:00 PSG Berani Zlín - HC Sparta Praha (1:6, 1:2 v prodl.; O2 TV Sport). Neděle 19. ledna - 38. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec (5:2, 0:5), HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň (3:1, 2:4), 15:30 HC Verva Litvínov - HC Olomouc (3:4, 1:3), 16:00 HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice (2:1 v prodl., 3:4), Mountfield Hradec Králové - PSG Berani Zlín (5:6, 4:0), HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary (1:4, 1:9), 17:20 BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno (6:3, 1:3; ČT sport).