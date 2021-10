Pardubice přes dvoubrankové manko porazily Brno 3:2 v prodloužení

Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili v utkání 19. kola extraligy Brno 3:2 v prodloužení. Dynamo prohrávalo ještě před koncem druhé třetiny 0:2, ale vyrovnalo dvěma góly v přesilovkách. Už po osmi sekundách nastavení pak rozhodl útočník Patrik Poulíček.

První větší šanci měli domácí, jenže Říčka při ní v páté minutě nezamířil přesně. Brňanům pak sice nevyšlo přečíslení dva na jednoho, ale o chvilku později v situaci tři na dva už šli do vedení, když se zakončením na bližší tyčku branky střežené Kloučkem prosadil Horký. Za domácí mohl odpovědět Musil, ale Klimeš ho vychytal.

Hned v úvodu druhé části se proti pravidlům provinil Kousal a mohl děkovat Kloučkovi, že jeho faul nepotrestal Zaťovič. Kousala navíc následoval Rohlík a Brňané hráli přes minutu pět na tři. Dvojnásobnou početní výhodu sice nevyužili, ale brněnský kapitán si spravil chuť ve 24. minutě dorážkou zblízka, a to pouhé tři sekundy po skončení Rohlíkova trestu.

Brzy mohl snížit domácí rychlík Blümel, ztroskotal však na Klimešovi. Zahanbit se nenechal ani Klouček, když zlikvidoval Pavlíkovo sólo. Velkou vzpruhou pro domácí byla využitá přesilovka 88 sekund před druhou přestávkou, kdy se bombou po hrozivém nápřahu prosadil Košťálek.

Zvýšit mohli ve třetím dějství Mueller a Rákos, na druhé straně měli další příležitosti Blümel s Kousalem. Východočeši se nakonec dočkali v 54. minutě, kdy využil další přesilovku jubilejní stou brankou v domácí nejvyšší soutěži Říčka a poslal zápas do prodloužení. Z něj se odehrálo pouze osm sekund, když proměnil své sólo Poulíček.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Je škoda, že jsme před takovou kulisou půl zápasu prochrápali a pěti zbytečnými fauly dostali Brno do hry. Tohle se nám nemůže stávat. Máme s tím však problémy v každém zápase. Tým, jakým Brno je, toho dokáže využít a 35 minut dnes byli hosté lepším týmem. My jsme se zvedli někdy na konci druhé třetiny a od té doby si myslím, že jsme hráli to, co bychom si představovali."

Jiří Kalous (Brno): "Viděli jsme kvalitní hokej, který se divákům musel líbit. Bylo to nahoru dolů a plné osobních soubojů. My jsme zápas dobře rozehráli, bohužel jsme pak inkasovali dvakrát v oslabení a v prodloužení zápas ztratili. Musím ale poděkovat týmu, že to odmakal na sto procent a nenechali jsme domácímu týmu ani metr zadarmo. Já osobně považuji Pardubice za jednoho z favoritů soutěže. Bereme jeden bod, ale utkání bylo rozehrané tak, že jsme mohli sahat i po více bodech."