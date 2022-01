Pardubice porazily Zlín 4:1 a vyhrály popáté za sebou

Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili v utkání 45. kola extraligy poslední Zlín 4:1. Oba týmy se vrátily do hry po více než týdenní pauze z důvodu karantény. Na vítězství Pardubic se podíleli dvougóloví střelci Anthony Camara a Patrik Poulíček. Dynamo uspělo popáté za sebou, Berani vyšli potřetí v řadě zcela naprázdno.

Během nucené přestávky došlo k pohybům v kádrech Dynama i Beranů. Za Pardubice poprvé nastoupil obránce Jurij Sergijenko, zkušenosti z KHL má i nový útočník ve zlínském dresu Pavel Makarenko. Po výměně s Mladou Boleslavi se pak mezi Berany vrátil francouzský forvard Valentin Claireaux.

Do utkání lépe vstoupili pardubičtí hokejisté, kteří již po 67 sekundách vedli 1:0. Od zadního mantinelu vyjel Camara, jenž v Pardubicích v minulých dnech podepsal novou smlouvu, a z velkého úhlu překvapil brankáře Hufa. Domácí pak hráli úvodní přesilovku duelu, ale tam jim nevyšla. Blízko k vyrovnání měli hosté, jenže Fryšara ani z dorážky Claireaux puk za brankáře Frodla nedostali. Na druhé straně zase Huf vyrazil střelu Blümela.

Ve druhé třetině si Zlínští vytvořili zajímavé pozice, ale gólu se nedočkali. V přesilovce Frodl likvidoval střelu Gazdy, o chvíli později neuspěl ani Kubiš, jednou zazněla i pardubická tyčka. Za Pardubice stříleli Kousal či Anděl, ale vyšlo to znovu až Camarovi.

Ve 32. minutě při signalizované výhodě kanadský útočník z otočky zakončil přesně. Domácí potom po dalším vyloučení hráli přesilovku, kterou v jejím závěru využil Poulíček a zvýšil na 3:0. Kvůli nutné úpravě malé praskliny v ledu byla druhé třetina ukončena ve 37. minutě a následovala klasická přestávka.

Druhé dějství se dohrálo po pauze, hosté početní výhodu nevyužili. Pardubičtí hokejisté svůj náskok ve třetí třetině ještě navýšili. Postaral se o to Poulíček, který vybojoval puk na modré čáře a následně zblízka zakončil po přihrávce Blümela. V dalších situacích likvidoval pardubické střely Huf, třeba jako při úniku Anděla.

Hosté skórovali až v 51. minutě, kdy v přesilovce skóroval Honejsek. Následovala hned další početní výhoda pro Zlín, ale Východočeši se ubránili. V závěru mohli domácí skórovat po vydařené kombinaci, ale skóre už se nezměnilo. Pardubice přehrály poslední Zlín 4:1.

Hlasy trenérů po utkání:

David Havíř (Pardubice): "Z naší strany tam bylo ve dvou třetinách hodně nepřesností. Rozhodla naše koncovka, když jsme proměnili některé šance, úřadoval Camara a jednou Poulíček. Ve třetí třetině jsme paradoxně dominovali, měli jsme dobrý pohyb a vyhrávali souboje, ale poslední část skončila 1:1. Chtěl bych poslat gratulaci do kabiny, největší pochvala patří brankáři Frodlovi."

Luboš Rob (Zlín): "Stejně jako Pardubice jsme byli po určité pauze a očekávali jsme, jak to tým zvládne. Náš vstup do utkání ovlivnil rychlý gól Pardubic z takové nenápadné akce. Zbrzdilo nás to v našich plánech, abychom v první třetině hráli na 0:0. Po přestávce byla hra vyrovnaná, možná jsme měli střelecky navrch, ale strašně nás trápí koncovka. Místo toho, abychom dali kontaktní gól, tak jsme dva inkasovali. Zápas se začal vyvíjet v náš neprospěch, nevěřili jsme si. Za stavu 4:0 už to bylo těžké, zápas byl na straně Pardubic."