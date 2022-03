Pardubice porazily v předkole Karlovy Vary 4:2 a vedou 2:0 na zápasy

Pardubice - Hokejisté Pardubic zvládli i druhý domácí zápas předkola play off extraligy, porazili Karlovy Vary 3:1 a vedou v sérii na tři vítězné 2:0 na zápasy. Dynamo vedlo po brankách Roberta Říčky, Adama Musila a Filipa Koffera už v 17. minutě 3:0. V úvodu třetí třetiny ale zkorigoval výsledek Tomáš Vondráček a 71 sekund před koncem zdramatizoval závěr Martin Kohout. V čase 59:52 ale dovršil výsledek Musil. Východočeši mohou o postupu do čtvrtfinále rozhodnout už v pondělí, když je bude Energie od 19:00 hostit ve svém dočasném působišti v Chomutově.

Domácí Dynamo mělo od úvodu převahu a první velkou šanci měl ve 3. minutě po Kofferově přihrávce Anděl. V čase 8:35 se už Pardubičtí radovali, když po pouhých devíti vteřinách využil přesilovou hru při vyloučení hostujícího kapitána Vondráčka kanonýr Říčka střelou z levého kruhu. Ve 12. minutě mohla Energie vyrovnat při své početní výhodě. Dorážku Mikúše ale za Frodlem zachránil v brankovišti obránce Hrádek.

Ve 14. minutě získalo Dynamo dvoubrankový náskok, když Kolářovu přihrávkou z levé strany tečoval šťastně Musil a puk zapadl za Lukeše. Další možnosti měl po Poulíčkově akci Camara a z dorážky opět Musil, ale karlovarský gólman si s jejich pokusy poradil. V čase 16:39 už to bylo 3:0, když po Rohlíkově střele z levé strany z úhlu se dostal puk ke Kofferovi, který bekhendem překonal Lukeše.

Ve druhém dějství měli hosté možnosti zkorigovat stav. Nejdříve ve 26. minutě zlikvidoval Frodl vyrážečkou Parkkonenův pokus a ještě před polovinou utkání nevyužila Energie dvě velké příležitosti. Beránek vystihl Kousalovu rozehrávku, ale v úniku ztroskotal na pravém betonu pardubického brankáře. Vzápětí se před Frodla dostal Koblasa, ale s pokusem o forhendový blafák skončil za brankou. V 33. minutě po Koblasově průniku Frodl vsedě přikryl Kohoutův pokus.

Na přelomu druhé a třetí třetiny se sice domácí ubránili při Zdráhalově trestu, ale osm sekund po skončení přesilovky v čase 41:15 po Redlichově střele snížil do odkryté branky Vondráček. Dynamo si ale hlídalo náskok a do velkých šancí soupeře nepouštělo. V 54. minutě mohl při hře čtyř proti čtyřem zvýšit Paulovič, ale bekhendem přestřelil. Při power play Energie nejdříve netrefil prázdnou branku Říčka a na druhé straně dotlačil puk za Frodla Kohout. Pojistku pro Dynamo zařídil střelou ze středního pásma Musil.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Je to podobné jako minulý zápas. První třetina byla z naší strany skvělá, vedli jsme 3:0 a mohlo to být možná i víc. Ve druhé třetině jsme polevili, začali jsme vymýšlet a ztrácet kotouče u modré čáry. Předržovali jsme puky, nedávali jsme to rychle a neotáčeli jsme hru. Dostali jsme Karlovy Vary do hry a tam nás přehrávaly, jen díky Frodlíkovi (brankáři Dominiku Frodlovi) jsme si udrželi náskok. Třetí třetina byla z naší strany lepší, ale konec jsme zápas zbytečně zdramatizovali. Měli jsme v klidu dát gól na 4:1, místo toho jsme si nechali dát branku a klepali jsme se o výsledek do posledních vteřin."

Martin Pešout (Karlovy Vary): "Mohl bych říct to samé, co jsem říkal včera. Domácí do zápasu výborně vstoupili a my jsme spali. Včera jsme měli štěstí, že to bylo (po první třetině) jen 1:0. Dneska bohužel 3:0. Od druhé třetiny jsme se zase dostali do zápasu, ale první nakonec rozhodla, protože jsme ani z těch největších šancí nedokázali dát gól. Přestože se nám to ve třetí třetině podařilo, tak už bylo pozdě a domácí si to pohlídali."

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 9. Říčka (Cienciala, J. Kolář), 14. A. Musil (J. Kolář, Poulíček), 17. Koffer (O. Rohlík, Anděl), 60. A. Musil - 42. Vondráček (Redlich), 59. Kohout (Redlich, Plutnar). Rozhodčí: R. Svoboda, Šindel - Komárek, Malý. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 7914. Stav série: 2:0.

Sestavy:

Pardubice: Frodl - J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Vála, Hrádek, J. Kolář, Petgrave - A. Musil, Poulíček, Camara - Cienciala, R. Kousal, Říčka - O. Rohlík, Anděl, Koffer - Matýs, T. Urban, Paulovič. Trenér: R. Král.

Karlovy Vary: Š. Lukeš - Plutnar, M. Rohan, Parkkonen, Dlapa, Pulpán, T. Havlín, Weinhold - Flek, T. Mikúš, T. Rachůnek - Vondráček, Kulich, O. Beránek - Kohout, Černoch, Koblasa - Osmík, Jiskra, Redlich. Trenér: Pešout