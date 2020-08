Pardubice porazily Teplice 2:1 a oslavily první ligovou výhru

Praha - Fotbalisté Pardubic porazili ve druhém kole první ligy Teplice 2:1 a připsali si historicky první výhru v nejvyšší soutěži. Nováček soutěže vedl po trefě Emila Tischlera, ale Martin Toml vlastním gólem srovnal. Plný bodový zisk vystřelil Východočechům, kteří hrají domácí ligové zápasy v pražském Ďolíčku, Michal Surzyn.

Pardubice, které v úvodním kole prohrály v Jablonci 0:1, působily v první lize naposledy v roce 1969, ale současný klub vznikl až v roce 2008 spojením tří celků. Východočeši musí hrát na stadionu Bohemians 1905, jelikož stadion Pod Vinicí nesplňuje prvoligové podmínky a Letní stadion potřebuje zmodernizovat. Teplice zase kvůli rekonstrukci trávníku nastoupily i ve druhém kole venku po předchozí výhře 3:1 v Příbrami.

Ve 43. minutě se Východočeši dočkali první ligové branky. Cadu vyslal za obranu Solila, který našel ve vápně volného Tischlera a pardubický záložník přízemní střelou k tyči otevřel skóre.

Po pauze mohl přidat druhý gól, ale hlavičkoval pouze do Grigara. Promarněná šance vzápětí domácí mrzela ještě víc, protože po centru teplického kapitána Mareše si míč do vlastní sítě nechtěně usměrnil stoper Toml.

Pardubice paradoxně vlastní branka nakopla a snažily se vedení strhnout zpátky na svou stranu, jenže Surzyn a Pavel Černý hlavičkovali mimo tři tyče. Na druhé straně se vyběhnutého gólmana Boháče pokusil zaskočit Mareš, ale neuspěl.

Vzápětí domácí vstřelili rozdílovou trefu. Čelůstka dlouhým pasem našel Surzyna, který prostřelil Grigara. V závěru mohl srovnat Trubač, Boháč však jeho pokus zastavil.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Utkání jsme začali dobře, měli jsme tam hned několik útočných akcí, kde jsme mohli zakončit. Potom se utkání srovnalo. Měli jsme tam pasáž, kdy jsme míče v prvním poločase hnedka po získání zbytečně ztráceli, nejsme na to od kluků zvyklí. V závěru prvního poločasu se nám Tischlerem povedlo dát krásný gól, kde si počkal a zavěsil. Do druhého poločasu jsme chtěli zase vstoupit nebojácně s tím, že nebudeme bránit výsledek, ale že budeme stále aktivní. To se nám poměrně dařilo, druhý poločas byl velice dobrý. Akorát hned v úvodu jsme na naší levé straně nechali volného hráče, který hned dával do vápna a nešťastně si to tam Toml srazil do branky. Velikost mužstva ukázalo to, že jsme se nevzdali a zase se zvedli. Měli jsme tam gólové hlavičky a potom se nám krásně podařilo přenést hru na druhou stranu do volného prostoru, kde Surzyn zasprintoval a prostřelil gólmana Teplic. Závěr jsme si pohlídali a zkušeně ho dohráli."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Zápas se mi hodnotí velmi špatně, protože jsme ho prohráli. Nezvládli jsme ho výsledkově, ale i herně. Domácí vyhráli zaslouženě, šli za vítězstvím, byli odhodlaní, měli takové to nováčkovské nadšení. Porazili nás zbraněmi, na které jsme byli připravení, věděli jsme o nich, a přesto jsme prohráli. Naši hráči nepodali ani průměrný výkon. Myslím si, že dokážeme hrát daleko líp ve středu pole, hlavně nahoře. Cítím neskutečné zklamání z tohoto utkání."

FK Pardubice - FK Teplice 2:1 (1:0)

Branky: 43. Tischler, 63. Surzyn - 48. vlastní Toml. Rozhodčí: Hrubeš - Kříž, Kotalík - Denev (video). ŽK: Tischler - Trubač, Hejkal (trenér). Diváci: 1167 (limit 5102 osob na stadionu).

Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Tischler (90.+3 Hušek), Solil, Cadu (86. Pfeifer), Surzyn (65. Sláma) - P. Černý (65. Huf). Trenér: Novotný.

Teplice: Grigar - Paradin, Heidenreich, Mareček - D. Černý (76. Hyčka), Kučera, Trubač, Žitný, Vondrášek (67. Radosta) - Řezníček (76. Kodeš), Mareš. Trenér: Hejkal.