Pardubice porazily sestupující Karvinou a od baráže je dělí tři body

Praha - Fotbalisté Pardubic porazili doma sestupující Karvinou 2:0 a v ligové nadstavbě ve skupině o záchranu vyhráli i třetí zápas. Východočeši se přiblížili k udržení, díky čtvrtému vítězství z posledních pěti zápasů nejvyšší soutěže mají dvě kola před koncem sezony náskok tří bodů na první barážovou příčku.

Pardubice rozhodly v domácím azylu v pražském Ďolíčku o výhře v rozmezí 33. až 41. minuty, kdy se trefili obránci Filip Čihák a Tomáš Čelůstka. Mezitím obdržel červenou kartu hostující záložník Lukáš Bartošák.

Domácí začali aktivně. Ve čtvrté minutě se k zakončení ve vápně dostal Lupač a vypálil těsně nad. Pardubice pokračovaly v aktivní hře, v rozmezí několika sekund však hostující hráči zblokovali všechny čtyři střely domácích.

Karvinský brankář Ciupa, který dnes slaví 24. narozeniny, si zase poradil s Červovou ranou z dálky. Ve 24. minutě se do Kostkovy přihrávky vložil z první Lupač, ale opět přestřelil. O pět minut později se do Sinjavského centru ze strany opřel hostující Jursa, zakončil však vedle.

Ve 33. minutě Východočeši udeřili. Lupač odcentroval do vápna na zadní tyč, Čihák si ve vzduchu v nelehké pozici zpracoval balon, otočil se a "nůžkami" s pomocí odrazu od břevna otevřel skóre. Pardubický stoper zaznamenal premiérový gól v ligové sezoně.

O chvíli později Bartošák překazil únik Lupačovi a od rozhodčího Szikszaye za to navzdory protestům domácích hráčů dostal jen žlutou kartu. Do akce se ale vložil videorozhodčí Kocourek a sudí Szikszay po zhlédnutí opakovaných záběrů původní verdikt zrušil a karvinského záložníka vyloučil.

K následnému přímému kopu se postavil Čelůstka a přesnou ranou k tyči zvýšil na 2:0. Také on se zapsal mezi střelce poprvé v tomto ročníku nejvyšší soutěže.

Po změně stran si domácí hlídali dvoubrankový náskok. Hned do čtyř šancí se dostal pardubický záložník Červ, jenže tři z nich zakončil střelou mimo tři tyče. V nastavení střídající Cadu netrefil zblízka zcela odkrytou branku.

Pardubice v lize v Ďolíčku porazily Karvinou na třetí pokus poprvé. Východočeši doma v nejvyšší soutěži pošesté za sebou bodovali. Naopak Slezané, kteří již v minulém kole získali definitivu posledního místa a sestupu, venku v lize prohráli šestý z posledních sedmi zápasů.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Všechny zápasy v této skupině jsou těžké, každý bod je důležitý. Úvod utkání byl z obou stran opatrný. Snažili jsme se hlavně vycházet ze zajištěné obrany a věřili jsme, že si nějaké šance vypracujeme. To se nám podařilo až v závěru poločasu, kdy jsme v rychlém sledu dali dvě branky. Mezitím ještě přišlo vyloučení. Trochu nás to uklidnilo. Do druhého poločasu jsme vstoupili s tím, že budeme hrát zajištěně, abychom nedělali chyby. Chtěli jsme držet balon a nepustit soupeře do šancí, abychom si to nezkomplikovali. Extra fotbal to pro diváka nebyl, ale na to v tuto chvíli nemůžeme moc koukat. Musíme získávat body, a to se nám povedlo. Jsme za to velmi šťastní. Je to další krok k tomu, abychom se vyhnuli baráži a zachránili."

Bohumil Páník (trenér Karviné): "Do prvního gólu máme hru pod kontrolou. Pardubice si nevytvořily žádnou velkou situaci, systém nám fungoval. Sice jsme si nebyli až tak nebezpeční nahoru, ale měli jsme pokryté hráče Pardubic a dokázali je eliminovat. První gól Pardubic ještě nebyl rozhodující. Čihák běží 65 metrů, my se na něj nenapojíme, nechytíme ho a zázračně nadvakrát nám to tam dokopne. Mužstvo prochází obdobím, kdy se všechno obrací proti nám. Dorazí nás červená karta, po níž dostaneme gól. Gólman zakopne o svoje nohy nebo nevím, proč tam nedošel, protože to zase nebyl takový trestňák. Sveze se to a pak hrajeme tak, abychom neprohráli 0:6. Možná kdybychom se utrhli, dali kontaktní gól a trošku Pardubice pozlobili... To bychom toho ale chtěli moc, protože Pardubice měly další čtyři pět gólových situací, které daly těsně vedle."

FK Pardubice - MFK Karviná 2:0 (2:0)

Branky: 33. Čihák, 41. Čelůstka. Rozhodčí: Szikszay - Pečenka, Volf - Kocourek (video). ŽK: Vacek, Jeřábek (oba Pardubice). ČK: 39. Bartošák (Karviná). Diváci: 628.

Pardubice: Markovič - Kostka, Hranáč (45.+1 Pojezný), Čihák, Čelůstka - Jeřábek - Lupač (86. Huf), Červ, Vacek, Patrák (46. Cadu) - Černý (76. Sychra). Trenér: Novotný.

Karviná: Ciupa - Dramé, Buchta, Kobouri - Sinjavskij, Jursa (46. Holík), Chvěja (76. Svoboda), Ndiaye (88. Teplan), Bartošák - Vlachovský, Papadopulos (46. Túlio). Trenér: Páník.