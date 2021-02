Pardubice porazily Ostravu 3:2 a vystřídaly ji na šestém místě

Praha - Fotbalisté Pardubic porazili ve 20. ligovém kole Ostravu 3:2. Východočeši zvítězili ve třetím z posledních čtyř zápasů nejvyšší soutěže a vystřídali Baník na šestém místě neúplné tabulky. Slezané mají přesně opačnou bilanci, v posledních čtyřech kolech třikrát prohráli.

Ligového nováčka poslal v azylu v pražském Ďolíčku do vedení v 41. minutě kapitán Jan Jeřábek, v 74. minutě zvýšil na 2:0 Filip Čihák. Oba si připsali premiérovou trefu v nejvyšší soutěži. Vzápětí snížil Daniel Tetour, ale v 87. minutě vrátil Pardubicím dvougólový náskok střídající David Huf. V první minutě nastavení uzavřel skóre Patrizio Stronati.

Ostravě kvůli zranění vypadl s osmi góly nejlepší ligový střelec týmu De Azevedo. Pardubice si na rozdíl od Baníku vypracovaly v prvním poločase několik šancí, zpočátku se ale nemohly prosadit.

Cadu pálil zpoza šestnáctky ve třetí minutě nad. Ze stejné pozice pak Černý protáhl gólmana Laštůvku, který jeho ránu vyrazil nad břevno. V 16. minutě domácí útočník přistrčil míč ve vápně Hlavatému, jenže hostující brankář jeho pokus zlikvidoval. Poté neuspěl ani Cadu, jehož přízemní střelu Laštůvka vytěsnil na roh.

V 41. minutě se Východočeši dočkali. Jeřábek si na bližší tyč naběhl na Surzynův rohový kop a hlavou přeloboval gólmana Baníku. Sedmatřicetiletý defenzivní záložník na první ligovou branku čekal 14 zápasů.

Po změně stran hlavičkoval domácí Kostka v 57. minutě nad a v 73. minutě Laštůvka vyrazil Hufův přímý kop. Díky aktivitě střídajícího domácího útočníka zahrávaly Pardubice roh, z něhož Čihák zvýšil na 2:0. Jednadvacetiletý stoper potřeboval na první gól v lize 10 utkání.

O minutu později hosté snížili. Střídající nigerijský záložník Sor, který si ve 20 letech odbyl debut v nejvyšší soutěži, přihrál na penaltový puntík přesně zakončujícímu Tetourovi.

Pojistku Pardubic mohl přidat v 85. minutě Surzyn, ostravského gólmana však neprostřelil. O dvě minuty později ale Huf po Kostkově nahrávce zakončil samostatný únik třetí brankou domácích.

V první minutě nastavení Stronati přesnou hlavičkou ještě vykřesal pro Ostravu naději, na vyrovnání však už hosté nedosáhli. Stoper Baníku skóroval poprvé v ligovém ročníku.

Pardubice oplatily Slezanům podzimní prohru 0:3 a potvrdily, že se jim v Ďolíčku v aktuální ligové sezoně daří. Bodovaly tam v devíti z 10 zápasů a získaly tam 21 z celkových 31 bodů.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Bylo to velice hezké utkání, i díky kvalitnímu terénu. První poločas byl v naší režii, byli jsme lepším mužstvem. Snažili jsme se o to, abychom utkání rozhodli ve svůj prospěch. Podařilo se nám tam dát jednu branku, dvěma zákroky výborně zasáhl hostující gólman. Ve druhém poločase Baník přidal, začal tlačit. Přesto jsme si vypracovali další tři příležitosti, z nichž jsme dali dvě branky. Akorát nás mrzí, že jsme hned po vstřelených brankách inkasovali. Nakonec se nám podařilo dovést zápas do vítězné konce a to bylo pro nás strašně důležité."

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Hlavně v prvním poločase jsme hráli komplikovaně, zbytečně složitě. Nepamatuju si situaci, že bychom ohrozili domácí branku. Domácí byli nebezpečnější, Lašty (Laštůvka) chytil dvě šance, takže jsme si o branku koledovali. Nakonec jsme ji dostali z rohového kopu. O poločase jsme udělali změnu a druhou hned po půli. Trošku mám to prospělo, po půli se náš výkon zvedl. V době, kdy to vypadalo, že bychom mohli jít za vyrovnáním, jsme opět inkasovali z rohového kopu. Domácí odskočili, naštěstí jsme brzo snížili a udrželi jsme se v zápase. Dělali jsme ale dál chyby, které vedly k šancím domácích. Jednu z nich proměnili a znovu odskočili. Naše snížení v závěru už nemělo vliv. Vítězství domácích je zasloužené, náš výkon nebyl dobrý."