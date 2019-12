Pardubice porazily Kometu 6:2, pěti body se blýskl Kousal

Pardubice - Hokejisté posledních Pardubic porazili ve 26. kole extraligy Kometu Brno 6:2 a teprve podruhé v sezoně vyhráli dva zápasy za sebou. Navázali na sobotní rovněž domácí vítězství nad vedoucí Spartou 4:3. Proti Brnu zazářil první útok Dynama - Robert Kousal zaznamenal pět kanadských bodů za gól a čtyři asistence, Radoslav Tybor nastřílel hattrick.

Pardubičtí začali svůj druhý zápas ve dvou dnech dobře a dvě možnosti během jednoho střídání zahodil Vlach. Do vedení tak šlo Brno, když Plekancovo nahození od mantinelu tečoval mimo Kacetlův dosah Lev. Dynamo dokázalo rychle srovnat. Ivan ani Kusý neuspěli, ale pak Kousal dlouhým pasem nastartoval Tybora a ten zakončil přesně pod horní tyč. Další šanci nezužitkoval Poulíček.

Domácí hráči si ofenzivní nadšení přenesli i do druhé části a během sedmi minut odskočili soupeři na rozdíl tří branek. Ve 24. minutě vyrazil Vejmelka nahození jen ke Kindlovi, který pohotově dorážel. Za tři minuty Kousal při přečíslení přenechal puk Tyborovi a ten neomylně zavěsil svůj druhý gól v utkání. I u čtvrté branky Dynama byl první útok, když Kousal kroužil třetinou a pak přízemní střelou vyzval k teči skórujícího Látala.

Hokejisté Komety byli viditelně otřesení, ale do konce druhé části se ještě dokázali vzchopit. Pomohl jim k tomu kontaktní gól Orsavy, který našlápl na levém křídle a poté zakončil přesně do horního rohu branky. Druhá pauza mohla být pro hosty ještě příjemnější, jenže Kucsera na moment dezorientovaného Kacetla neprostřelil. Gólman Pardubic chvíli před sirénou sebral radost i Plekancovi.

Třetí část začalo Dynamo v přesile a po 33 vteřinách snadnou dorážkou zařídil pátý gól Kousal, pro něhož to byl čtvrtý bod v zápase. Brno mohlo rychle snížit, jenže Plekanec promarnil trestné střílení a nehlídaný Svačina zakončil jen do Kacetlova betonu. Pojistku mohl na druhé straně přidat Vlach, ale mířil vedle.

V 57. minutě při hře čtyři na čtyři po Kousalově přihrávce završil Tybor hattrick. Kometa v závěru dostala k dispozici dlouhou přesilovku pět na tři, kterou ještě vylepšila odvoláním brankáře, ale ani jedna ze čtyř střel z hokejek Holíka a Zaťoviče si cestu do branky nenašla.

Hlasy trenérů po utkání:

Radek Bělohlav (Pardubice): "Kluci se vezli na vítězné vlně ze zápasu se Spartou, vstřebali únavu, parádně se pohybovali a byli první na puku. Kvůli naší přílišné aktivitě jsme udělali taktickou chybu a inkasovali gól na 4:2, ale jinak jsme ten zápas odehráli v dobrém rozpoložení. Poprvé jsme hráli do konce utkání bez nervů. Tybor s Kousalem tu jsou od toho, aby dávali góly, ale podle mě jejich produktivita má souvislost i s tím, že už je neposíláme na oslabení a mají víc sil na ofenzívu. Povedlo se nám to, za čím si jdeme. Jsme rádi za výhry nad takovými soupeři, ale necítím osobní satisfakci, že to přišlo zrovna teď. Věřím tomuhle týmu a vím, jak pracuje. Mohlo to možná přijít dřív, ale všechno má svůj čas."

Kamil Pokorný (Brno): "Po zápase s Plzní jsme na hráče apelovali, že musí zvýšit agresivitu a pohyb. Po vyrovnané první třetině jsme tenhle způsob hry dodrželi jen osm minut po gólu Pardubic na 4:1. Tam jsme se chvilku prezentovali hrou, kterou bychom chtěli předvádět, a mohli jsme zápas zdramatizovat, jenže jsme šance neproměnili. Po rychlém gólu soupeře na začátku třetí třetiny jsme nenašli způsob, jak zápas zdramatizovat, a domácí vyhráli zaslouženě."