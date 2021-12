Pardubice porazily i potřetí v sezoně Litvínov

Litvínov - Hokejisté Pardubic vyhráli v zápase 36. kola na ledě Litvínova 5:1 a porazili tak Vervu i potřetí v sezoně. Dvěma góly se na výhře Dynama podílel útočník Anthony Camara, tři asistence si připsal Adam Musil. Zatímco Pardubičtí zabrali po dvou porážkách, Litvínov si připsal třetí nezdar v řadě a v tabulce klesl na 13. místo. Východočeši jsou třetí.

Trenéři obou týmů po předešlých nezdarech udělali změny v sestavě, v té domácí navíc chyběli z osobních a zdravotních důvodů obránce Balinskis a nejlepší střelec Zdráhal.

V úvodu byli aktivnější Severočeši, brankáře Kloučka však překonat nedokázali. Dynamo se připomnělo v páté minutě, Godla ale gólovou šanci Anděla zlikvidoval.

Klíčovou pasáží první třetiny se stala 13. minuta, kdy se v rozmezí 21 sekund hosté dvakrát prosadili. Nejprve zakončil Poulíčkovu akci pohotovou dorážkou Kolář, následně střílenou přihrávku Nakládala usměrnil za Godlova záda Camara.

Zaskočenou Vervu poté hned několikrát podržel slovenský gólman, nebýt jeho zákroků, byl zápas rozhodnutý.

Ve druhé třetině Godla se štěstím ustál Romanovu šanci v přesilové hře a i poté byl ústřední postavou. Zatímco Klouček si v prostřední části připsal jen sedm zákroků, litvínovský brankář dvakrát tolik a většina z nich zabránila gólovému zakončení soupeřů. Severočeši zahrozili pouze zásluhou Straky v oslabení, Lukeš poté trefil tyč.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky si do dobré pozice najel Hübl, Klouček ale jeho střelu vyrazil. Severočeši poté mohli snížit v přesilové hře čtyři na tři, do nejvýraznější šance se však dostal hostující Musil.

V 52. minutě se v přesilovce prosadil Camara a zdálo se, že je o zisku tří bodů pro Dynamo rozhodnuto. Jen čtyři sekundy po jeho gólu byl ale vyloučen Robertson a domácím se podařilo v početní výhodě snížit. Kloučka o možné druhé čisté konto v sezoně připravil Estephan.

Drama se ale nekonalo, při power play domácích se prosadil Kousal a v samotném závěru v přesilovce Říčka, který si tak připsal jubilejní dvacátý gól v sezoně.

Hlasy trenérů po zápase:

Vladimír Růžička (Litvínov): "Začátek byl všelijaký, devět minut se hrálo nahoru dolů s tím, že poté jsme udělali dvě chyby, které Pardubice využily. Prohrávali jsme souboje, vyjížděli nám hráči od mantinelu. Hosté odehráli zápas mnohem lépe, nám se vůbec nedaří v koncovce. Poslední dobou dáváme málo gólů, jen čtyři ve třech zápasech, což je málo. Produktivita rozhoduje. A to ještě chytá fantasticky Denis Godla, který nás drží."

David Havíř (Pardubice): "Přijeli jsme s trošku defenzivní taktikou. Chtěli jsme mít dobrý pohyb, což se nám povedlo. Gratulace do kabiny, protože jsme zápas odmakali. V důležitých momentech jsme proměnili šance a myslím si, že jsme byli lepším týmem. Když jsme vedli 2:0, tak jsme si na to dali pozor, věděli jsme - Csaplárova past. Pak nám pomohla třetí branka. Po dvou prohrách jsme potřebovali vyhrát a podařilo se nám to, za což jsme rádi."