Pardubice podlehly Budějovicím 0:2 a poprvé doma prohrály

Praha - Fotbalisté Pardubic prohráli v úvodním zápase jarní části první ligy s Českými Budějovicemi 0:2. Nováček soutěže v azylu v pražském Ďolíčku, kde hraje domácí ligová utkání, v osmém duelu poprvé nebodoval. O výhře Jihočechů v 15. kole rozhodl v 41. minutě z penalty Benjamin Čolič, pojistku přidal v 87. minutě Marko Alvir. Dynamo zvítězilo po třech kolech a poskočilo na 11. místo neúplné tabulky. Navíc má zápas k dobru. Pardubičtí klesli na sedmou příčku.

Pardubicím chyběl kapitán Jeřábek, kterého na pozici defenzivního záložníka nahradil Čihák. Za hosty poprvé nastoupil chorvatský záložník Alvir, který v zimě přišel na hostování z Plzně.

V šesté minutě vyzkoušel pardubický útočník Černý pozornost brankáře Drobného, který si s jeho střelou zpoza vápna poradil. Poté žádný z týmů dlouho nezahrozil, až v 37. minutě Alvirovu přízemní střelu v šestnáctce vytáhl gólman Boháč.

Po následném rohovém kopu domácí obránce Surzyn fauloval Nováka a rozhodčí Klíma po zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil pokutový kop pro hosty. Odpovědnost na sebe vzal obránce Čolič, jenž se nemýlil.

Pardubice poté přidaly, jenže Drobný Čihákovu ránu vyrazil a před dobíhajícím Solilem ji odvrátil na roh. V nastavení úvodního dějství byli blízko pojistce hosté, Čavoš napálil břevno.

Domácí trenéři poslali do druhého poločasu brazilské duo Ewerton a Cadu, dostat míč do sítě se však povedlo Dynamu. Alvir přihrál před branku a Javorkovo zakončení usměrnil do vlastní sítě Toml. Sudí Klíma ale po konzultaci s videorozhodčím Hrubešem gól neuznal, jelikož mu předcházel Alvirův faul na Šejvla.

Největší šanci po změně stran si Východočeši vypracovali až v 82. minutě, kdy Surzyn z dálky napřáhl a trefil tyč. Na druhé straně o pět minut později přinesl Dynamu uklidnění Alvir, který si pohlídal ofsajd a ze samostatného úniku zvýšil na 2:0. Hostující ofenzivní hráč skóroval poprvé v ligovém ročníku.

Jihočeši potvrdili, že se jim v ligové sezoně na hřištích soupeřů daří. Z osmi venkovních duelů prohráli jediný a získali tam 13 z celkových 18 bodů.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Dnes nám fotbal ukázal trochu odvrácenou tvář. Neodehráli jsme špatné utkání, kluci se určitě nemají za co stydět, podali velice bojovný výkon. Měli jsme smůlu, že jsme nevstřelili branku. Myslím si, že v prvním poločase jsme byli lepším mužstvem. V závěru poločasu jsme ale z penalty inkasovali. Změnili jsme trochu rozestavení, chtěli jsme být aktivnější. Začátek druhé půli se nám povedl. Potom Budějovicím neuznali druhý gól a hru to trochu rozkouskovalo. V závěru jsme tlačili, dostali jsme se do několika dobrých šancí. Příležitosti na srovnání jsme měli. V závěru jsme inkasovali podruhé. Holt fotbal je někdy takový."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Jsem moc rád, že se nám vstup do jarní části povedl. Dokázali jsme v Ďolíčku vyhrát nad velice silným soupeřem, Pardubice jsou v domácím prostředí velice nepříjemné. Jsme první tým, který tady zvítězil, o to je to cennější. Musím kluky pochválit. To, jak jsme se připravili na Pardubice, splnili. Náš výkon snesl přísnější měřítka v určitých fázích hry. Pro nás důležité tři body, protože rozjezd sezony je strašně důležitý. Máme teď dohrávku s Příbramí. Cenné body, které jsme tady uhráli, budou mít obrovskou platnost, když je potvrdíme ve středu doma s Příbramí."

FK Pardubice - Dynamo České Budějovice 0:2 (0:1)

Branky: 41. Čolič z pen., 87. Alvir. Rozhodčí: Klíma - Paták, Kubr - Hrubeš (video). ŽK: Tischler - Čolič. Bez diváků.

Pardubice: Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, Čelůstka - Čihák (46. Cadu) - Tischler, Hlavatý, Solil (79. Petráň), Pfeifer (46. Ewerton) - Černý (56. Huf). Trenér: Novotný.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Talověrov, Králik, Novák - Čavoš, Javorek, Havelka (85. Valenta) - Brandner (71. Jánošík), Alvir, Mršič (89. Skovajsa). Trenér: Horejš.