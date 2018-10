Hradec Králové - Hokejisté Pardubic vyhráli ve 13. kole extraligy na ledě Hradce Králové 6:4 a pod vedením dočasného hlavního kouče Břetislava Kopřivy, který tým převzal ve čtvrtek, tak ukončili sérii čtyř porážek. Hradec Králové si ve východočeském derby připsal první prohru v domácím prostředí v sezoně a nevyužil šanci posunout se do čela soutěže.

První třetina předznamenala další průběh utkání. Pardubice se po změně trenéra soustředily na obranu, Hradec se snažil prorazit jejich defenzivu. Příliš se mu to však nedařilo, i proto byli hosté nebezpečnější. Do jasné možnosti se domácí prosadili jen jednou: v 11. minutě prošel přes obránce Paulovič, ale jeho přihrávku neusměrnil Zámorský do odkryté branky.

Pardubičtí byli přímočařejší, což dokumentoval Poulíček, který trefil z dobré pozice brankáře Maxwella do masky. K vedení hostům pomohla přesilová hra pět na tři. V 18. minutě se prosadil obránce Trončinský, jenž střelu namířil přesně nad Maxwellův beton.

Druhá část byla podobná, jen hosté ještě lépe řešili gólové možnosti a během pěti minut se propracovali až ke čtyřgólovému náskoku. Ve 25. minutě využil Slovák Bubela chyby krajana Cingela na modré čáře, dostal se do úniku a trefil přesně mezi gólmanovy betony.

O dvě minuty byl domácími v nájezdu sražen útočník Marosz, sudí nařídili trestné střílení, které centr elitní pardubické formace s přehledem proměnil. Tragickou hradeckou pětiminutovku potvrdil poté svou druhou brankou Trončinský. Obránce prostřelil při hře čtyři na čtyři clonící hráče a Maxwell nestihl zareagovat.

Hradeckou naději vzkřísil ve 31. minutě Graňák, jenž dorazil Chalupovu střelu z úhlu. Domácí pokračovali v náporu, ale Dynamo bránilo velmi usilovně. Navíc osm vteřin před koncem druhé třetiny hosté zvýšili náskok, dorážkou skóroval při extraligové premiéře ruský obránce Děrvuk.

Třetí třetina začala hradeckým vzdorem. Ve 42. minutě Bičevskis tečoval nahození Filipa Pavlíka a snížil. Jenže hosté opět dokázali rychle odpovědět. Po třech minutách překonal Pavelku, jež do třetí části vystřídal Maxwella, Vondráček.

Domácí před vyprodanou arénou zkoušeli zápas zdramatizovat, v přesilovce snížil Paulovič, v další odvolali trenéři brankáře Pavelku. Power play tak začali hrát už šest minut před koncem. V 59. minutě ještě snížil v oslabení Cingel, ale ani to nepomohlo a hosté vedení udrželi.

Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 4:6 (0:1, 1:4, 3:1)

Branky a nahrávky: 31. Graňák (M. Chalupa, Vopelka), 42. Bičevskis (F. Pavlík, M. Chalupa), 48. Paulovič (Cingel, Cibulskis), 59. Cingel (Vopelka, Nedomlel) - 19. Trončinský (Marosz, Rolinek), 25. Bubela, 27. Marosz z trest. střílení, 30. Trončinský (Dušek, Vondráček), 40. Děrvuk (Vondráček), 45. Vondráček (Dušek, Hrabal). Rozhodčí: Kova (Fin.), Hejduk - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 6890 (vyprodáno).

Hradec Králové: Maxwell (41. J. Pavelka) - Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Paulovič, Koukal, Rákos - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Vopelka, Bičevskis, M. Chalupa - Karabáček, Dragoun, Bezúch. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Pardubice: Kacetl - Holland, Trončinský, Cardwell, Wishart, Hrabal, Děrvuk, Budík - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - Skokan, Bubela, Treille - Vondráček, Dušek, Perret - Kusý, Mandát, Poulíček. Trenéři: Kopřiva a Janecký.