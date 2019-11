Pardubice po epidemii neuspěly a podlehly Litvínovu 3:4

Pardubice - Hokejisté posledních Pardubic podlehli v 16. kole extraligy doma Litvínovu 3:4 a popáté za sebou prohráli. Dynamo se po epidemii střevní chřipky, kvůli které muselo v úterý v Karlových Varech nastoupit s juniory a utrpělo debakl 0:8, představilo už s kompletním kádrem až na zraněné hráče, ale opět neuspělo. V 32. minutě prohrávalo už 0:4 a přes závěrečný finiš na body nedosáhlo.

V dresu vítězů zazářil čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí Richard Jarůšek, gól a dvě přihrávky zaznamenal Jakub Petružálek.

Domácí nastoupili aktivně, ale z tlaku podpořeného ještě Jurčíkovým vyloučením branku nevytěžili a Honzík držel čistý štít. V 16. minutě se radoval v oslabení při trestu kapitána Trávníčka Litvínov. Jarůšek sebral puk Kusému a osamocený Petružálek po jeho přihrávce otevřel skóre.

Minutu a půl před koncem úvodního dějství hosté zvýšili naopak v přesilové hře. Eklundův faul potrestal Jarůšek, který z pravé strany z ostrého úhlu překvapil přes obránce pardubického gólmana.

Domácí se nedočkali snížení ani při Baránkově trestu, při kterém uzamkli soupeře. Po skončení přesilovky nevyužil šanci Látal. V polovině utkání se prosadili znovu hosté. Jarůšek předložil při přečíslení puk Heltovi, který jej usměrnil do odkryté branky.

Za 49 sekund to bylo už o čtyři góly a podobně jako u druhého gólu zaváhal Štěpánek. Petružálkovo nahození z úhlu vykopnul před Jarůška, který snadno dorazil puk za jeho záda. V brance pak Štěpánka nahradil Kacetl. V 38. minutě nepřekonal Honzíka ani v přesilovce z dorážky Harju.

Domácí se ale nevzdávali. Po 18 sekundách třetí třetiny se dočkali snížení, když po Tyborově akci a střele sebral Honzíkovi čisté konto z dorážky Kousal.

Ve 44. minutě v oslabení při pobytu Pochobradského na trestné lavici po další Tyborově akci upravil Mandát na 2:4. Po šancích na obou stranách se 37 sekund před koncem při power play radovali z gólu opět domácí díky Mikušovi. V závěru ale Litvínov těsný náskok ubránil.

Hlasy po utkání:

Radek Bělohlav (Pardubice): "Doháněli jsme velkou ztrátu. V první třetině musíme proměnit šance a přesilovky. Druhá třetina už byla trošku podobná třetí, ale byl tam obrovský rozdíl ve chtění a tlaku do brány. Ve druhé třetině byl vyjádřen jen střelami, nikoliv tím tlakem a clonami. Ve třetí třetině to bylo úplně jiné, ale už jsme to nedokázali dotáhnout. Málokdy se stane, že otočíte 0:4. Snažili jsme se, bojovali jsme do konce. Doufejme, že se nám to vyplatí na nedělní zápas (v Hradci Králové). Kluci se rvali, ale nemáme ani bod."

Jindřich Kotrla (Litvínov): "Zápas byl velmi vyrovnaný. První dvě třetiny jsme odehráli takticky tak, jak jsme chtěli. Dávali jsme puky do brány a tlačili jsme se tam, z čehož jsme měli šance a vytěžili jsme z toho čtyři góly. Ve třetí třetině jsme se nepochopitelně nechali dostat po obrovský tlak. Naštěstí jsme to dohráli s vítězným koncem, kde nás podržel hlavně gólman (David Honzík)."

HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 3:4 (0:2, 0:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 41. R. Kousal (Tybor), 44. Mandát (Tybor, Holland), 60. J. Mikuš (J. Zdráhal, M. Látal) - 16. J. Petružálek (Jarůšek), 19. Jarůšek (V. Hübl, L. Doudera), 31. Helt (Jarůšek, J. Petružálek), 32. Jarůšek (J. Petružálek, V. Hübl). Rozhodčí: Pešina, Úlehla - Jindra, Zíka. Vyloučení: 3:5, navíc Holland (Pardubice) 10 min. Využití: 0:2. V oslabení: 1:1. Diváci: 6722.

Pardubice: Štěpánek (32. Kacetl) - Holland, Eklund, Ivan, J. Kolář, J. Zdráhal, J. Mikuš - Tybor, R. Kousal, Mandát - O. Matýs, Harju, D. Kindl - Machala, J. Kloz, Kusý - Blümel, Pochobradský, M. Látal. Trenéři: Bělohlav, Janecký a Čáslava.

Litvínov: Honzík - Jánošík, L. Doudera, Baránek, Ščotka, Štich, T. Pavelka - Válek, V. Hübl, F. Lukeš - J. Petružálek, Helt, Jarůšek - Myšák, Gerhát, L. Kašpar - Jurčík, Zygmunt, Trávníček. Trenéři: Šlégr, Skuhrovec a Kotrla.