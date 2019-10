Pardubice po dovolání kouče Lubiny zabraly a porazily Kladno 3:2

Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili v 8. kole extraligy Kladno těsně 3:2. Dynamo po odvolání kouče Ladislava Lubiny zabralo a i přes dva body Jaromíra Jágra za gól a nahrávku ukončilo sérii čtyř porážek. Přes první domácí zisk v sezoně nadále uzavírá tabulku. Rozhodla branka Patrika Poulíčka ze 32. minuty, díky níž domácí útočník zvýšil na 3:1. Rytířům třízápasová vítězná série.

Pardubičtí začali zápas s velkou ofenzivní chutí a hned v prvním střídání pálil Tybor do opuštěné branky, ale jeden z obránců stihl puk odrazit. Vzápětí neproměnil velkou šanci Látal, a tak gólem skončila v šesté minutě až dorážka Kusého. Dynamo soupeře přehrávalo, jenže často ztroskotalo na skvělém Godlovi, jenž dvakrát vychytal unikajícího Tybora.

Kladno se k první šanci sice dostalo až v desáté minutě, ale Patrik Machač hned orazítkoval tyč a hosté se postupně osmělovali. Při přesilovce těsně minul odkrytou část branky Strnad a po povedeném nástupu do druhé třetiny a dobré práci Jágra už dotlačil kotouč za strážce domácího brankoviště Štěpánka nehlídaný Stach.

Dynamo rychle odpovědělo, když Zdráhalovu střelu od modré čáry tečoval mimo Godlův dosah Hovorka. Po nevinně vypadají akci pak ve 32. minutě Kusý přiťukl Poulíčkovi a ten z hranice kruhů trefil přesně horní roh branky. Tentýž hráč mohl zvýšit náskok Pardubic v početní výhodě, jenže Godla byl tentokrát proti, a tak udeřilo Kladno. Štěpánek zlikvidoval šanci Zikmunda, ale v oslabení už nedosáhl na Jágrovu střelu k tyči.

Rytíři potřebovali k vyrovnání ještě jeden gól a na začátku třetí třetiny si vytvořili soustavný tlak, jenže pořádně nezakončili. Dynamo se před Godlu dostalo až v přesilovce a bylo o poznání nebezpečnější, ale Tybor znovu ztroskotal na Godlovi. A když už domácí v 55. minutě kladenského brankáře vyšachovali, tak proti Matýsově i Mikušově střele do odkryté branky zasáhli obětaví obránci.

Rytíři v závěru sevřeli soupeře do kleští, usadili se u Štěpánka a blízko vyrovnání byl Zikmund. Kýžený třetí gól však Kladno nevstřelilo ani při hře bez brankáře, Dynamo první domácí výhru v sezoně udrželo.

Hlasy trenérů po utkání:

Radek Bělohlav (Pardubice): "Povedl se nám vstup do zápasu a jsme za to rádi, protože to určilo jeho ráz. My jsme podobné utkání potřebovali a je v naší situaci možná lepší, že jsme vyhráli jen o gól. Hráči to odmakali, ale chyby tam pořád jsou, navíc nám přálo štěstí. Měli jsme si to zjednodušit využitou přesilovku a pak bychom dohrávali trochu v klidu, ale možná to takhle mělo být."

David Čermák (Kladno): "Na začátku zápasu nám chyběl pohyb, postupně se to sice zlepšovalo, ale vyrobili jsme tři hrubé chyby, které Pardubice potrestaly. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že se pokusíme vyrovnat, ale udělali jsme tam nějaké fauly a Pardubice žádný. Když hrajete tolik minut v oslabení, tak se blbě vyrovnává."

HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Kusý (Poulíček, J. Zdráhal), 25. M. Látal (J. Zdráhal, Harju), 32. Poulíček (Kusý, J. Kloz) - 21. Stach (Jágr), 39. Jágr (Austin, Zikmund). Rozhodčí: Pešina, Obadal - Jindra, Zíka. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Diváci: 9241.

Pardubice: Štěpánek - Holland, Eklund, Ivan, J. Kolář, J. Zdráhal, J. Mikuš - Tybor, R. Kousal, Mandát - Hovorka, Harju, M. Látal - Poulíček, Kloz, Kusý - O. Matýs, Blümel, M. Machač. Trenéři: Bělohlav, Janecký a Čáslava.

Kladno: Godla - B. Nash, Austin, A. Lakos, Kehar, Smetana, Zelingr - Jágr, Stach, Zikmund - Redlich, P. Machač, J. Strnad - Valský, T. Kaut, O'Donnell - Hajný, Melka, Š. Bláha. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.