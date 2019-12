Pardubice otočily z 0:3 na 5:3, přesto Karlovým Varům podlehly

Pardubice - Hokejisté Karlových Varů zvítězili v divokém utkání na ledě Pardubic 6:5 v prodloužení. Hosté na začátku druhé třetiny vedli už 3:0, ale Dynamo skóre pěti góly otočilo. Minutu a půl před třetí sirénou si Západočeši vynutili prodloužení, které po 15 vteřinách ukončil Beránek. Karlovy Vary vyhrály počtvrté v řadě. Pardubice naopak pod koučem Razýmem neuspěly ani na druhý pokus a jsou dál poslední.

Karlovým Varům vyšel začátek a hned v prvním střídání je poslal do vedení Rachůnek, který svůj úprk zakončil povedenou kličkou. Energie pak dostala k dispozici dvouminutovou přesilovku pět na tři, při níž dvakrát Rachůnek a jednou Stříteský napálili tyč. Až s návratem Berana a Eklunda na led se ze strany trefil Polák.

Pardubice zahrozily jen v přesilovce, ve které přestřelil Kusý, jinak Novotného moc nezaměstnávaly. Na začátku druhé třetiny se přesně pod horní tyč trefil Polák a Kacetla v brance nahradil Kantor. Dynamo bylo na dně a zdálo se, že Energie půjde za výhrou.

Pardubice však zareagovaly obdivuhodně a ve 24. minutě se dvěma góly během 34 vteřin vrátily do hry. Nejprve se z dorážky prosadil Tybor a poté Novotnému propadla do sítě střela obránce Mikuše. Najednou tempo určovali domácí a ve 33. minutě po zaváhání karlovarského gólmana u zadního mantinelu zakončil do prázdné branky Machala. Obrat završil za dvě a půl minuty Mandát, který tečoval Zdráhalovu střelu. Novotného pak v brance hostů vystřídal Horák.

Do třetí třetiny nastoupil domácí tým bez zraněných Machaly a Kousala, přesto hned na jejím startu přidal pátý gól ranou pod horní tyč Kusý. Karlovy Vary s dvoubrankovou ztrátou zabraly a dostaly soupeře pod tlak, solidní příležitosti neproměnili Beránek a Polák. V 52. minutě Raška přece jen zužitkoval přečíslení a naděje Energie na bodový zisk ožila. Minutu a půl před třetí sirénou na zadní tyči nehlídaný Rachůnek vstřelil kýžený pátý gól.

Ještě v základní hrací době mohl rozhodnout Gríger, ale v situaci dvou proti jednomu minul branku a zápas dospěl do prodloužení. To trvalo jen 15 vteřin, než se k samostatnému úniku rozjel Beránek a ranou mezi Kantorovy betony přisoudil druhý bod Karlovým Varům.

Hlasy trenérů po utkání:

Milan Razým (Pardubice): "Do utkání jsme vstoupili špatně, hned v prvním střídání jsme inkasovali a pak udělali dva nesmyslné fauly, z čehož plynula dvouminutová přesilovka pět na tři. Byť ten gól padl až po ní, tak nás srazil dolů, navíc hosté přidali ještě třetí. Zdálo se, že o osudu zápasu je rozhodnuto, ale kluci ukázali, že určitá síla v našem mužstvu je. Zlepšili pohyb a důraz, což se hned odrazilo ve hře, a nepříznivý stav otočili. I po páté brance jsme na hráče apelovali, že není rozhodnuto, přesto se hostům podařilo vyrovnat. V prodloužení jsme nepokryli hráče na ose a pustili ho do samostatného nájezdu. V dané situace je pro nás jeden bod málo. Kousal a Machala jsou péči lékařů, více informací o jejich stavu budeme mít nejpozději v sobotu ráno."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Byli jsme rádi za to, jak jsme do utkání vstoupili. Měli jsme dobrý pohyb a byli aktivnější, z čehož jsme vytěžili tři branky. Bohužel jsme si ve druhé třetině kvůli naší lehkovážnosti nechali vstřelit kontaktní gól, domácím narostla křídla a projevila se jejich ofenzivní síla. Letos poprvé musím říct, že smekám klobouk před mužstvem, jak se vrátilo do zápasu a věřilo, že si ho vezme zpátky. Dva body jsou pro nás velmi cenné."

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 5:6 v prodl. (0:2, 4:1, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 24. Tybor (Mandát), 24. J. Mikuš (Poulíček, Látal), 33. Machala (Poulíček), 35. Mandát (J. Zdráhal, Kusý), 41. Kusý (Kolář) - 1. T. Rachůnek (Gríger, Stříteský), 7. V. Polák (Eminger), 22. V. Polák (Flek), 52. Raška (T. Mikúš), 59. T. Rachůnek (Flek, Šenkeřík), 61. Beránek (Šenkeřík). Rozhodčí: Lacina, R. Svoboda - Kajínek, Rampír. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 6504.

Pardubice: Kacetl (22. Kantor) - Ivan, Kolář, Eklund, Voráček, J. Zdráhal, J. Mikuš - Tybor, R. Kousal, Mandát - D. Kindl, R. Vlach, Harju - Látal, Poulíček, Machala - Kusý, Pochobradský, Beran. Trenér: Razým.

Karlovy Vary: F. Novotný (35. Horák) - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, Mikyska, Rohan - Flek, Gríger, T. Rachůnek - Beránek, T. Mikúš, V. Polák - Vondráček, Skuhravý, Raška - Kohout, Černoch, Koblasa. Trenér: Pešout.