Pardubice otočily duel s Olomoucí a na úvod play off vyhrály 5:1

Pardubice - Hokejisté Pardubic vstoupili do play off v prvním čtvrtfinálovém utkání výhrou nad Olomoucí 5:1. Vítěz základní části sice prohrával po brance Jana Káni, ale i díky dvěma využitým přesilovým hrám výsledek otočil. O branky se postarali Matej Paulovič, Tomáš Dvořák, Tomáš Zohorna, Tomáš Hyka a Lukáš Sedlák, tři asistence si připsal David Cienciala. Druhý duel série na čtyři vítězné zápasy se bude hrát v sobotu od 17:00 opět v Pardubicích.

Hned v úvodu zahrozil ve vyprodané Enteria areně domácí Kousal, který při převaze favorizovaného Dynama v 7. minutě Konráda překonal z levého kruhu, ale předtím atakoval v brankovišti olomouckého gólmana Radil. Po trenérské výzvě Hanáků si sudí Cabák s Šírem prověřili situaci na videu a branku nakonec neuznali. Za 57 sekund se naopak radovali hosté, protože Willa při signalizovaném vyloučení překonal od modré čáry přes Ondruškovu clonu Káňa.

Dynamo odpovědělo v 11. minutě při Bambulově vyloučení. Kousal přihrál z pravého kruhu na levý Paulovičovi, který překonal přesouvajícího se Konráda. Za 60 sekund domácí otočili stav. Cienciala vrátil puk za levý kruh Dvořákovi, jenž prostřelil olomouckého gólmana mezi betony. Pokusy o vyrovnání kryl Will, Dynamo potom nevyužilo další přesilovku při Švrčkově trestu.

Pardubičtí se tlačili za zvýšením náskoku, ale v 25. minutě musel Will krýt Dujsíkovu nebezpečnou střelu. Hanáci se nadále úspěšně bránili a v polovině utkání při dalším jejich výpadu měl možnost Navrátil, ale domácí gólman ukryl puk v lapačce. Potom zůstal Sedlák ležet na ledě po střetu se Švrčkem, ale podle sudích byl zákrok čistý.

Konrádovi dvakrát pomohla pravá tyč. Nejprve v 34. minutě po Mandátově dorážce a potom v 37. minutě po Válově střele. Při Ondruškově vyloučení Pardubice 106 sekund před druhou pauzu zvýšily. Konrád sice pravým betonem vykopl Radilovu ránu z levého kruhu, ale ze záporného úhlu o něj poslal puk do branky Zohorna.

V úvodu závěrečného dějství Hanáci odolali při Nahodilově pobytu na trestné lavici. V 46. minutě se už Dynamo radovalo z další branky. Po kombinaci s Ciencialou a Sedlákem se dostal za obranu Olomouce Hyka a z pravého kruhu zamířil k protější tyči.

První přesilovku v utkání pak nabídl hostům Paulovičův faul, ale skóre se nezměnilo. Will zlikvidoval Knotkovu šanci. Pardubické fanoušky ještě 96 sekund před koncem rozjásal Sedlák po třetí Ciencialově asistenci v utkání.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Pardubice): "Viděli jsme bojovný zápas z obou dvou stran. Byli jsme dnes trošku šťastnější v produktivitě. Jinak to bylo vyrovnané utkání. Není úplně jednoduché hrát po dlouhé pauze, ale je to tak nastavené. Jsme rádi, že jsme do série vstoupili dobře, ale samozřejmě víme, že to byl jen jeden zápas."

Jan Tomajko (Olomouc): "Myslím si, že jsme začali dobře. Potom to Pardubice dvěma slepenými góly otočily a začaly mít víc ze hry. My jsme to vedení měli udržet trošku déle. Rozhodlo se to gólem na 3:1. My jsme za stavu 1:2 měli jednu šanci, kterou jsme nevyužili. Když to bylo 1:3, tak jsme se těžko prosazovali. Pardubice byly v soubojích o kousek lepší. Nedá se nic dělat, zítra je další zápas a budeme bojovat."

HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. Paulovič (R. Kousal, Čerešňák), 12. T. Dvořák (Cienciala), 39. T. Zohorna (Radil), 46. Hyka (L. Sedlák, Cienciala), 59. L. Sedlák (Cienciala) - 8. J. Káňa (Plášek). Rozhodčí: Cabák, Šír - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 1:4. Využití: 2:0. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Pardubice: Will - Košťálek, T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, J. Kolář, Vála - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Paulovič, Poulíček, Říčka - Vondráček, A. Musil, Mandát. Trenér: R. Rulík.

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, Rašner, Dujsík, Škůrek, Švrček, Mareš - Orsava, P. Musil, J. Káňa - Bambula, J. Knotek, Kusko - Navrátil, Nahodil, Plášek - Olesz, Menšík, Klimek. Trenér: J. Tomajko.