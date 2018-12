Pardubice - Hokejisté posledních Pardubic prohráli ve 31. kole extraligy doma s mistrovskou Kometou Brno 1:4. Dynamo ve vyprodané ČSOB Pojišťovna Areně před 10.194 diváky nenavázalo na páteční výhru na Spartě (3:1) a připsalo si čtrnáctou prohru z posledních patnácti utkání. Dvakrát se trefil útočník Komety Petr Holík. Zápas musel být kvůli nepřístojnostem brněnských fanoušků ve třetí třetině přerušen.

Pardubický klub si v posledním zápase roku 2018 připomněl 95. výročí vzniku hokeje ve městě. Domácí hokejisté v první třetině hráli v modro-žlutých dresech se znakem LTC na prsou a ve druhé části v červených trikotech Tesly. Zbytek zápasu odehráli už v klasických červených dresech.

Zaplněná aréna sledovala v úvodu dobrý nástup Dynama, jenže Dušek svůj nájezd neproměnil, a tak skóre v šesté minutě otevřen brněnský Holík, který doklepnutím do prázdné branky zakončil pěknou kombinaci. Další solidní šanci pak promarnil Mallet a při čisté gólovce pálil těsně vedle branky Mueller.

Dynamo srovnalo stav na začátku druhé třetiny, kdy rychlý protiútok zakončil ranou do horního rohu branky Poulíček. Pardubice měly po gólu více ze hry, k čemuž jim pomohly i přesilovky, ale ani jednu z nabídnutých možností domácí nevyužili. Vejmelka měl paradoxně více práce při hře v pěti na obou stranách. Gólman Komety vychytal jak Bubelovu dorážku, tak unikajícího Voženílka, který hrál v této sezoně za Dynamo poprvé.

Kometa si poprvé v přesilovce zahrála až na začátku třetí třetiny a druhou výhodu dokázala využít. Šance Holíka a Zaťoviče ještě Kacetl pochytal, ale na střelu Erata, která se za čáru odrazila od horní tyčky, už nestačil. Chvíli nato promarnil velkou možnost osamocený Holík. Pardubičtí mohli odpovědět rovněž po faulu soupeře, jenže obrana Komety byla v oslabení nedobytná.

V 53. minutě Kometa výrazně nakročila k vítězství, když Zaťovičovu ránu usměrnil za Kacetlova záda Holík. Utkání pak bylo v krátkém sledu dvakrát za sebou na několik minut přerušeno. Nejprve kvůli brněnským fanouškům, kteří hodili mezi hasiče dvě petardy a musela je uklidňovat pořádková jednotka, o necelou minutu později Gulaši dělovkou vysklil plexisklo hrazení za Kacetlem.

Dlouhá pauza vyhovovala spíše Kometě, protože pardubickým hráčům trvalo, než se dostali opět do tempa. Až tři minuty před sirénou se ve velké šanci ocitl Voženílek, ale minul. Dynamo nespasila ani hra bez brankáře, naopak prázdnou branku trefil Hruška a definitivně rozhodl o tom, že domácí podesáté v řadě neuspěli před svými fanoušky.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Lubina (Pardubice): "Hráli jsme dobrý zápas, takže porážka samozřejmě mrzí. Jen jsem čekal, kdy přijdou ta naše dvě tři vyloučení. Přišla v klíčový moment zápasu a z nich jsme inkasovali rozhodující gól. Na přesilovky soupeře jsme se speciálně připravovali a nemyslím si, že bychom to bránili úplně špatně, ale projevila se kvalita hráčů Komety. Chtěl bych poděkovat fanouškům - jak pardubickým, tak i brněnským - za to, jakou udělali kulisu."

Kamil Pokorný (Brno): "Až na úvodních pět minut jsme celou první třetinu hráli dobře, měli jsme dobrý pohyb, spoustu šancí a dali jsme gól. Ve druhé části převzali iniciativu domácí a zaslouženě srovnali, my jsme s hrou vůbec nebyli spokojení, podržel nás brankář Vejmelka. Třetí třetina byla vyrovnaná, rozhodující bylo, že jsme ubránili přesilovky soupeře a naopak jsme jednu z našich výhod využili. Po třetím gólu už bylo rozhodnuto. Byl to velmi těžký zápas a my jsme se po nezdaru s Boleslaví chtěli s tímto rokem rozloučit vítězně. Hráči si zaslouží poděkování."

HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 24. Poulíček (Mandát, Cardwell) - 6. P. Holík (Štencel, Mueller), 47. M. Erat (Mueller, Štencel), 53. P. Holík (Mueller, Zaťovič), 59. J. Hruška. Rozhodčí: Pavlovič, Hradil - Lučan, Malý. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:1. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Sestavy:

Pardubice: Kacetl - Holland, J. Mikuš, Trončinský, Děrvuk, Cardwell, Budík - Hovorka, Marosz, Rolinek - Horký, Bubela, D. Voženílek - P. Sýkora, Dušek, Skokan - Mandát, Poulíček, Perret. Trenéři: Lubina, Čáslava a Král.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Štencel, Schaus, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Köhler, Süss, Mallet. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Oslizlo a Horáček.

