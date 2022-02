Pardubice navzdory hodinovému oslabení remizovaly s Hradcem 0:0

Praha - Fotbalisté Pardubic remizovali doma ve 22. kole první ligy s Hradcem Králové bez branek, přestože od 29. minuty hráli bez vyloučeného kapitána Jana Jeřábka. "Votroci" šest kol po sobě nezvítězili a v neúplné tabulce jsou šestí. Pardubice v nejvyšší soutěži neprohrály ve třetím z posledních čtyř duelů a posunuly se na 14. místo.

Východočeské derby se uskutečnilo v pražském Ďolíčku, kde Pardubice hrají domácí ligové zápasy. Rovněž nováček nejvyšší soutěže z Hradce působí kvůli rekonstrukci stadionu v azylu v Mladé Boleslavi.

Pardubice čekal první zápas v jarní části, jejich minulé dva duely byly kvůli viróze v týmu odloženy. I kvůli tomu jim před utkáním patřila předposlední příčka. V první příležitosti se po čtvrthodině hry ocitli domácí, po Caduově centru však Solil z hranice malého vápna hlavičkoval pouze doprostřed branky.

V 25. minutě Jeřábek přízemní střelou v šestnáctce překonal Fendricha. Pardubický kapitán však předtím zasáhl do obličeje Leibla a sudí Petřík se na základě intervence videorozhodčího šel podívat na opakované záběry. Gól podle očekávání odvolal a Jeřábka k jeho velkému údivu vyloučil. V úvodním dějství pa ještě Cadu trefil prostředek brány.

Druhý poločas nabídl ještě méně příležitostí. Navzdory oslabení byli aktivnější Pardubičtí a Rezkova přízemní střela v 75. minutě skončila na tyči. Naopak domácí brankář Letáček nemusel za celý zápas vůbec zasahovat.

Pardubice nevstřelily Hradci gól ani ve druhém utkání v ligové sezoně a doma v nejvyšší soutěži poosmé za sebou nevyhrály. V úterý v odloženém duelu přivítají v Ďolíčku páté Slovácko. Hradec Králové, který v úterý postoupil do semifinále domácího poháru na úkor Bohemians 1905, nevyhrál venku v nejvyšší soutěži pošesté po sobě. "Votroci" jsou s devíti nerozhodnými výsledky remízovými "králi" ligy.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Šli jsme do toho s tím, že zlomíme sérii zápasů, v nichž se nám Hradec nepodařilo porazit. Věřili jsme si na to. Je pravda, že Hradec začal aktivněji. Potom se to srovnalo a měli jsme příležitosti. Dokonce se nám podařilo vstřelit branku, ale po rozhodnutí VAR (videorozhodčího) nebyla uznána a ještě jsme přišli o Honzu Jeřábka kvůli vyloučení. Od 29. minuty jsme hráli o jednoho hráče míň a ovlivnilo to celý zápas. Přesto jsme ve druhém poločase horším mužstvem nebyli a měli jsme měli několik dobrých příležitostí ke vstřelení branky. Hosty jsme do šancí nepustili. I za druhý poločas bychom si branku zasloužili, ale nepodařilo se nám to. Musíme se s remízou smířit. Musím mužstvo pochválit za výkon, bojovnost a předvedenou hru. Je třeba přenést tento výkon do dalších zápasů."

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Bylo to derby, mělo to grády. Bylo to vypjaté utkání, určitě nervózní. Byli jsme takoví neklidní. Soupeř hrál velice dobře. Moc nám nenahrálo vyloučení Pardubic, protože potom to bylo hodně o dobývání semknutého bloku. Hráči soupeře dobře bránili, pohybovali se, obětovali se a hráli důrazně. Když se k tomu přidá opravdu těžký terén na Bohemce, dobývání není jednoduché a přesilovka žádnou výhodou není. Nedostali jsme se tam, ani standardky nám nešly."

FK Pardubice - FC Hradec Králové 0:0

Rozhodčí: Petřík - Lakomý, Dohnálek - Kocourek (video). ŽK: Pojezný, Vacek, Letáček, Shejbal (trenér brankářů) - F. Novotný, Rybička. ČK: 29. Jeřábek (Pardubice). Diváci: 1237 (omezený počet).

Pardubice: Letáček - Kostka (44. Čelůstka), Hranáč, Pojezný, Cadu - Jeřábek - Tischler, Vacek (90.+2 Čihák), Solil, Rezek (77. Lupač) - Matějka (76. Rayan). Trenér: J. Novotný.

Hradec: Fendrich - Klíma, Král, Leibl (90.+4 Kodeš) - Mejdr, Kučera, Rada, F. Novotný (46. Rybička) - Prekop (61. Kubala), Vašulín, Vlkanova. Trenér: Koubek.