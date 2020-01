Pardubice letos poprvé naplno bodovaly

Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili ve 39. kole extraligy Brno 3:2 a po osmi zápasech naplno bodovali. Rozhodující pro vývoj zápasu byla druhá třetina, ve které vstřelilo Dynamo dvě branky. Kometa dokázala ve třetí části už pouze snížit. Pardubice jsou i přes výhru stále poslední, se dvěma zápasy k dobru mají stejný počet bodů jako třináctý Litvínov. Kometa zůstala šestá.

Zaplněná aréna s několika ostrovy brněnských fanoušků viděla první šanci už po 45 vteřinách, kdy se do krátkého úniku dostal Harju, ale trefil neomylně Vejmelkovu lapačku. Brno poprvé zahrozilo při šanci Malce, který zblízka neprostřelil Kantora. Domácí brankář pak ještě schytal ránu Orsavy do masky a ve 14. minutě už inkasoval. Sedmnáctiletý obránce Svozil chytře obkroužil branku a zasunul kotouč za čáru.

Pardubice odpověděly za 21 vteřin, kdy Vejmelka nejprve famózně vychytal dorážku Mikuše, avšak na další střelu Blümela už nedosáhl. Dynamo bylo od té chvíle aktivnější a na začátku druhé části otočilo skóre. Látalovu střelu vyrazil Vejmelka jen před sebe a pohotový Kusý dorazil puk do sítě.

Po polovině zápasu se Pardubice dostaly dokonce na rozdíl dvou branek, když Kousalův schovaný pokus švihem skončil v brance. Kometu třetí zásah probudil a za chvíli mohl snížit Plášek, který ujel do přečíslení, ale v tísni nedokázal důrazně zakončit. Svůj únik neproměnil ani Zaťovič, po jeho střele zůstal kotouč ležet na síti zvenku a řada fanoušků už slavila gól. V závěru druhé třetiny Vondrka minul branku v situaci dvou proti jednomu.

Hned po návratu z kabin vstřelila Kometa důležitý gól. Rákos se natlačil před Kantora a dokázal dotlačil puk za čáru dřív, než se vychýlila konstrukce branky, což potvrdil i videorozhodčí. Vyrovnání měli na hokejce Erat a Němec, ale oba dobré pozice mezi kruhy minuli. Brno bylo po většinu času nastěhované v útočném pásmu, jenže další šance dlouho nepřicházely. A když se neujala dorážka Stránského, na druhé straně šťastným gólem do prázdné branky rozhodl Mandát.

Hlasy trenérů po zápase:

Michal Mikeska (Pardubice): "První třetina byla vyrovnaná a rychlá odpověď na inkasovaný gól nám psychicky pomohla. Ve druhé třetině jsme měli i štěstí, protože soupeř se dostal do šancí, které Pavel Kantor pochytal. Velmi dobře jsme zvládli oslabení, kdy jsme soupeře k ničemu nepustili a hodně střel zablokovali. Škoda začátku třetí třetiny, kdy jsme chtěli utkání udělat napínavější, ale maximálním nasazením jsme vítězství udrželi. Několikátý zápas jsme hráli velmi dobře, naše výkony mají vzestupnou tendenci. Chceme v tom pokračovat a sami si uhrát to, co potřebujeme."

Kamil Pokorný (Brno): "První třetina byla vyrovnaná, ale s jednou kaňkou, kdy dáme gól na 1:0 a za 20 vteřin po vlastní nedůslednosti inkasujeme. Zápas rozhodla herně i výsledkově desetiminutovka ve druhé třetině, kdy domácí dali dva góly. My jsme pak nevyužili nějaké šance a do hry nás vrátila až branka na začátku třetí třetiny, ale ani přes další příležitosti jsme body nebrali."