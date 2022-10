Pardubice jednoznačně přehrály Kladno a dál vedou extraligu

Pardubice - Hokejisté Pardubic vyhráli ve 14. kole extraligy nad Kladnem 6:2 a udrželi se v čele tabulky. Východočeši si vypracovali klíčový náskok již během první třetiny, gólem a asistencí se pod výhru Dynama podepsali Jan Košťálek, Robert Říčka a Ondřej Matýs. Kladno prohrálo osmý z posledních devíti zápasů a je předposlední.

Dynamo nastoupilo bez svého nejlepšího střelce Tomáše Zohorny, jenž chyběl kvůli drobnému svalovému zranění. Již ve 3. minutě se ale domácí tým dostal do vedení. Puk po odrazu od zadního mantinelu nasměroval Košťálek zblízka do kladenské branky. Středočeši přišli s odpovědí po skončení vlastní početní výhody, když se do sólového nájezdu dostal Melka a prostřelil Willa.

Pardubičtí si ještě během úvodní třetiny vytvořili dvoubrankový náskok. Ve 14. minutě při signalizovaném vyloučení hostů přihrál na modré čáře Kolář Chabadovi, na jehož střelu nestačil brankář Bow zareagovat. Devatenáctiletý obránce vstřelil svůj první extraligový gól. Třetí zásah Dynama poté přidal pohotově dorážející Matýs.

Kladenští hokejisté se chtěli vrátit do zápasu ve druhé třetině, během které hráli dvakrát přesilovku. Hosté byli byli střelecky aktivnější, ale s nebezpečnými pokusy si poradil Will. V další zajímavé pozici Melka pardubickou branku minul.

Pardubice si první přesilovku zahrály až v 51. minutě a hned po devatenácti vteřinách ji využily. Střelu od modré čáry ještě Bow zlikvidoval, ale Poulíček pohotovou dorážkou dopravil puk do sítě. Vzápětí Kanaďan v brance Rytířů vytáhl skvělý zákrok proti Kousalovi.

V 56. minutě hosté rozehráli početní výhodu v šesti proti čtyřem a po trefě Procházky snížili. Jenže hned za devět vteřin reagoval Radil, který vstřelil pátý gól Dynama. Na 6:2 uzavřel v 58. minutě Říčka.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Pardubice): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, první třetina se nám povedla. Vyhrávali jsme osobní souboje a přehrávali soupeře v útočném pásmu. Dali jsme taky góly a odskočili na 3:1. Druhá třetina se nám naopak nevydařila, tam jsme vypadli z tempa. Hráče jsme upozorňovali, jak musíme hrát a k čemu se vrátit. Třetí třetinu už jsme odehráli dobře, vyústilo to i v další branky. První a třetí třetina byla z naší strany velmi dobrá. Chci poděkovat týmu, že odehrál další dobrý zápas. Jedeme dál."

Otakar Vejvoda (Kladno): "Vstoupili jsme do zápasu celkem nešťastně, Pardubice daly gól, když náš hráč dostal pukem do citlivých míst. Jeho protihráč, kterého měl krýt, skóroval. Další góly Dynama byly podobné těm, jaké dávaly v pátek Hradci. Na to jsme upozorňovali, ale nepokryli jsme střelu do modré čáry. Ve druhé třetině už jsme byli mnohem lepší a vytvořili si několik šancí, abychom se dostali možná i na 3:3. V poslední třetině nám odvezli hráče na nosítkách, což taky nějakým způsobem hráče ovlivní. Celkově výsledek 6:2 podle mě zcela neodpovídá dění na ledě, ale Pardubice odehrály dobře první třetinu a dovedly zápas k vítězství."

HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno 6:2 (3:1, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 3. Košťálek (Rákos, Rouha), 14. Chabada (J. Kolář, Paulovič), 18. Matýs (Vála, Říčka), 51. Poulíček (Košťálek), 57. Radil (Cienciala), 58. Říčka (Matýs, A. Musil) - 8. Melka (Sotnieks, Kehar), 57. M. Procházka (Melka). Rozhodčí: Kika, Šindel - Komárek, Klouček. Vyloučení: 4:1. Využití: 1:1. Diváci: 8519.

Sestavy:

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, J. Kolář, Vála, Chabada - Radil, R. Kousal, Cienciala - Koffer, Poulíček, Paulovič - Matýs, A. Musil, Říčka - T. Urban, Rákos, Rouha. Trenér: Rulík.

Kladno: Bow - Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Kehar, Cibulskis - Zikmund, Plekanec, O. Bláha - Beran, Filip, M. Procházka - Brodecki, Indrák, Melka - Babka, Machač. Trenér: Vejvoda.