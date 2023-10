Pardubice i přes komplikaci ve druhé třetině zdolaly Brno

Pardubice - Hokejisté Pardubic vyhráli i čtvrtý domácí zápas v tomto ročníku. V 8. kole extraligy vedli nad Brnem o tři góly, hosté ve druhé třetině srovnali, ale Východočeši v posledním dějství rozhodli o vítězství 5:3. Dynamo se tak posunulo na první místo v tabulce a vede o skóre před Litvínovem. Kometa po třech výhrách za sebou tentokrát nebodovala.

První velkou šanci měli hosté, když ujel Kohout, ale brankář Will jeho zakončení přečetl. Do vedení šlo Dynamo v 8. minutě po akci prvního útoku, při které Sedlák našel před brankou Hyku. Následovala postupně přesilovka na každé straně, když dvouminutové vyloučení obstarali brankáři. Pardubický Will za vyhození puku a brněnský Furch za hrubost. Pardubickou početní výhodu využil v 15. minutě obránce Bučko, jenž po nabídce Radila dělovkou mířil přesně. V další příležitosti se objevil Vondráček, který trefil Furcha.

Ve druhém dějství nejprve hosté nevyužili přesilovku. V zajímavé akci na druhé straně našel Zohorna Kousala, ale ani on Furcha nepřekonal. Pardubičtí se radovali ve 28. minutě, kdy využili podruhé v utkání přesilovku. Střelou z prostoru kruhu Cienciala zvýšil na 3:0. V tu chvíli nic nenasvědčovalo tomu, že za necelých pět minut bude vyrovnáno.

Hned vzápětí totiž Willa překvapil Gazda a překonal pardubického brankáře poprvé. Ve 31. minutě už Kometa prohrávala jen o gól, když souhru Brna zakončil Moses. A hosté pak ještě využili přesilovku. Střelu Fleka gólman Will vyrazil, ale volný Cingeľ dorážel do odkryté branky. Domácí trenér Varaďa reagoval oddechovým časem a proslovem k týmu na střídačce.

Východočeši se ve třetí třetině chtěli vrátit zpět do vedení, ale nadějné šance nevyužili Kousal a Urban. Až ve 49. minutě se měnil stav, když Hyka našel najíždějícího Čerešňáka a slovenský obránce upravil na 4:3 pro Pardubice.

Ani Kometa nechtěla odjet z Pardubic s prázdnou, před Willa si najel i Ďaloga, ale vyrovnat nedokázal. Devadesát vteřin před koncem třetí třetiny odvolali hosté brankáře, jenže bez úspěchu. Sám na prázdnou branku potom jel Sedlák a uzavřel na 5:3 pro Pardubice.

HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Hyka (L. Sedlák), 15. Bučko (Radil, Paulovič), 28. Cienciala (Čerešňák, L. Sedlák), 49. Čerešňák (Hyka, L. Sedlák), 60. L. Sedlák (Hyka, Cienciala) - 29. Gazda (Ďaloga), 31. Moses (K. Pospíšil, Ďaloga), 33. Cingeľ (Flek, Moses). Rozhodčí: Hribik, Ondráček - Lhotský, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváci: 9798.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Bučko, T. Dvořák, J. Kolář, Vála, Hrádek - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Paulovič, Poulíček, Říčka - Vondráček, Rákos, T. Urban. Trenér: Varaďa.

Brno: D. Furch - Ščotka, Lintuniemi, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga, Zahradníček - Moses, Cingeľ, K. Pospíšil - A. Zbořil, Marcinko, Kohout - Flek, Holík, Zaťovič - Jenyš, Zembol, Okál. Trenér: Modrý.