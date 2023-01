Pardubice i potřetí v sezoně porazily Litvínov, rozhodl Sedlák

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté vedoucích Pardubic vyhráli v 38. kole extraligy v Litvínově 2:1 a porazili Vervu i potřetí v sezoně. V čase 55:01 rozhodl útočník Lukáš Sedlák. Dynamo vyhrálo šestý z posledních sedmi zápasů, zato Litvínov posedmé z osmi utkání prohrál.

Ačkoli gól dlouho nepadl, šance měly už od úvodu oba celky. V první třetině se předháněli brankáři, kdo z nich předvede lepší zákrok. Pardubického Willa sice překonal litvínovský kapitán Sukeľ, když běžela 12. minuta, jenže jeho střelu zastavila tyčka.

Jako první slavilo až ve druhé části Dynamo, jenže radost mu sebrali rozhodčí, kteří si sporný gólový moment prohlédli na tabletu. Zblízka zakončoval Paulovič a puk na hraně brankoviště nedovoleně kopl do sítě Zohorna.

Kopnutí, tentokrát do ležícího Šaldy, mrzelo hosty i chvíli nato. Útočníka Kousala rozhodčí vyloučili do konce zápasu, i když jim vysvětloval, že se snažil vydolovat kotouč. Při odchodu do šatny vzteky bouchl hokejkou do mantinelu. Protože zároveň dostal menší trest litvínovský debutant Danielčák, hrálo se čtyři na čtyři.

A prostor lídr extraligy využil, Čerešňák z mezikruží prudkou ranou prostřelil brankáře Goldu. Vedení hostům vydrželo jen 146 vteřin, Kousalovo pětiminutové vyloučení ztrestal Abdul, šikovně tečující ránu Zileho od modré čáry. Byl to první gól Vervy v sezoně do sítě Pardubic, potřeboval na něj 160 minut.

Vyrovnaný boj pokračoval i ve třetí třetině, na ledě se dál jiskřilo. Rozhodující gól zařídil necelých pět minut před sirénou před Godlou tečující Sedlák, který změnil směr Dvořákovy rány od modré čáry. Navrátilec z NHL Sedlák si v závěru šel sednou na trestnou lavici, domácí odvolali brankáře, ale ani přesilovka šesti proti čtyřem jim vyrovnání nevynesla. Pardubice porazily Litvínov zatím ve všech třech případech, vždy o gól.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Mlejnek (Litvínov): "I přes porážku musím říct, že s takhle kvalitním týmem jsme odehráli solidní partii. Hráči utkání odpracovali, ale někdy to tak je, že skončíte bez bodu. Nejen Pardubice, ale i drtivá část dalších soupeřů má vysoké a fyzicky silné hráče, proti kterým se možná většina našich hokejistů velmi těžko prosazuje."

Richard Král (Pardubice): "Děkuji klukům za perfektní práci, zápas odmakali. Ve třetí třetině jsme hráli na tři lajny, udrželi jsme si výborný pohyb a důležité bylo, že i disciplínu, nenechali jsme se vyprovokovat. Přestože domácí hráli neskutečně čistě a nedali nám jedinou přesilovku, dokázali jsme zápas dotáhnout do vítězného konce."

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 36. Abdul (Zile) - 33. Čerešňák (D. Musil, Hyka), 56. L. Sedlák (T. Dvořák, Hyka). Rozhodčí: Kika, Pilný - Komárek, Hynek. Vyloučení: 4:6, navíc R. Kousal (Pardubice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváků: 4518.

Litvínov: Godla - D. Zeman, Zile, Strejček, Freibergs, Jaks, Demel, Šalda - Válek, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Hlava, Gut, Abdul - Danielčák, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.

Pardubice: Will - D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář, Vála - Cienciala, L. Sedlák, Hyka - R. Kousal, T. Zohorna, Radil - Paulovič, Poulíček, T. Zeman - Štetka, A. Musil, Vondráček. Trenér: R. Rulík.