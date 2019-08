Pardubice i Hradec Králové na úvod Mountfield Cupu prohrály

Hradec Králové - Hokejisté extraligových celků Pardubic a Hradce Králové prohráli úvodní zápasy na turnaji Mountfield Cup. Hradecký tým podlehl v domácím prostředí Spartaku Moskva 1:2 po nájezdech, Dynamo ztratilo duel se Slovanem Bratislava 0:3.

Královéhradečtí šli do vedení v 28. minutě zásluhou Filipa Pavlíka. Velká posila do brankoviště Marek Mazanec při premiéře v novém působišti držel čisté konto do 46. minuty, kdy za Spartak odpověděl rovněž obránce Jevgenij Kulik.

Vyrovnané skóre 1:1 vydrželo nakonec i v prodloužení. O vítězi tak musely rozhodnout samostatné nájezdy. Ty měli domácí skvěle rozehrané - když ve třetí sérii vychytal Mazanec reprezentačního centra Robina Hanzla, vedl Hradec Králové 3:1. Jenže nakonec dal vítězný gól až v osmé sérii Kaspars Daugavinš, který předtím ve čtvrté sérii snížil.

Dynamo nastoupilo v kombinovaném složení s hráči juniorského družstva a hokejisty Dvora Králové nad Labem. Bezbrankové skóre vydrželo do 34. minuty, kdy otevřel skóre Radovan Puliš. Sám pak ještě do druhé přestávky zvýšil a zkraje třetí části dovršil výsledek slovinský bek Matic Podlipnik, jenž odehrál předchozí dvě sezony za Karlovy Vary.

"Soupeř se prosadil, potrestal dvě naše větší chyby, kdy jsme v předbrankovém prostoru nechali volného hráče. My jsme se naopak nedokázali prosadit ani z nejvyloženějších šancí. Slovan byl lepší, ale mohli jsme jej brankově více potrápit, šance jsme na to měli," uvedl asistent pardubického trenéra Radek Bělohlav.

Přípravné hokejové zápasy - Mountfield Cup v Hradci Králové:

HC Dynamo Pardubice - HC Slovan Bratislava 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky: 34. a 39. Puliš, 43. Podlipnik.

Mountfield Hradec Králové - HC Spartak Moskva 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 28. F. Pavlík - 46. Kulik, rozhodující sam. nájezd Daugavinš.