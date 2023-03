Pardubice čeká v Olomouci boj o mečbol, Vítkovice touží napravit domácí zaváhání

Praha - Hokejisté Pardubic budou v úterním pokračování čtvrtfinále play off extraligy usilovat na ledě Olomouce po dvou domácích výhrách o postupový mečbol. V souběžně hrané sérii mezi Brnem a Vítkovicemi vyrovnala Kometa díky poslednímu úspěchu z Ostravy na 1:1 a získala na svou stranu výhodu domácího prostředí. Na led druhého týmu základní části se tak oba celky ještě určitě vrátí. Ve středu jsou na programu na stejných stadionech zápasy číslo čtyři.

Hanáci favorita na titul na východě Čech potrápili, přesto dvakrát prohráli. V úvodním duelu se prosadili jako první, ale Dynamo otočilo vývoj na konečných 5:1. Ve druhém utkání drželi svěřenci kouče Jana Tomajka až do poslední minuty bezbrankový stav, nakonec podlehli 0:2.

"Pardubice si udržely domácí prostředí. Teď je na nás, abychom jej udrželi my. Série je pořád otevřená. Když budeme hrát, jak jsme hráli, můžeme pomýšlet v domácím prostředí na úspěch. Sérii chceme do Pardubic jednoznačně vrátit," prohlásil útočník Pavel Musil. "Může se stát cokoliv. Věříme, že doma to urveme," řekl brankář Jan Lukáš.

Pardubičtí jsou na půli cesty do semifinále, zůstávají však obezřetní. "Budou to těžké dva zápasy. Olomouc hraje doma dobře, budou určitě nepříjemní. Lidi je poženou a bude skvělá atmosféra. Víme, jak se tam hrálo v sezoně, takže je jasné, že nás v úterý ani ve středu nečeká nic lehkého. Jedeme tam hrát náš trpělivý hokej se stoprocentní hrou odzadu. Ve druhém utkání jsme ukázali, že to umíme. A musíme u toho zůstat i dál," zdůraznil útočník Tomáš Hyka.

"Myslím, že na nás vletí a budou se chtít ukázat, takže úvodních pár minut bude nepříjemných. Budeme to muset ustát, pak si myslím, že to bude zase opatrné a budou čekat na šance. Stejně tak si počkáme i my. Bude to urputný hokej, v němž to bude zase o maličkostech a rozhodnou chyby," odtušil Hyka.

"Nic nesmíme podcenit ani v dalších zápasech. Je to jen na nás, co dokážeme vyprodukovat na ledě. Musíme stále předvádět naši hru, být zodpovědní a nebláznit," řekl pardubický obránce Peter Čerešňák.

Hokejisté Brna navázali na úspěšné předkolo s Mladou Boleslaví (3:1 na zápasy) a v Ostravě dali jasně najevo, že se nezaleknou ani druhého nejlepšího týmu dlouhodobé fáze. Po těsné porážce o gól zvítězili zejména zásluhou bezchybného gólmana Dominika Furcha v druhém utkání 3:0.

"Chtěli jsme z Ostravy odvézt minimálně bod, což se nám povedlo. A je to pro nás hodně důležité. Vítkovice mají skvělé hráče. My se těšíme na fanoušky u nás doma, bude to mít určitě náboj a emoce a čekají nás zápasy ve skvělé atmosféře," řekl útočník Luboš Horký.

Vítkovičtí se nechtějí nechat domácím zakolísáním rozhodit. "Myslím, že jsme byli jasně lepší, akorát jsme nedali gól, což se projevilo na výsledku. Bylo to o tom prvním gólu. Brno ho dalo, my jsme to štěstí neměli. Je to ale zase jeden zápas, těžký soupeř, máme to za sebou a těšíme se na zápasy venku, které umíme hrát velice dobře," prohlásil trenér Miloš Holaň.

"V Brně bude, myslím, klíčové udržet emoce. Nic víc. Odehráli jsme výborné utkání v Ostravě, měli jsme spoustu zblokovaných střel, spoustu šancí. Je to o tom udržet emoce, předvést stejný výkon jako v Ostravě a věřit, že tentokrát ty šance proměníme," uvedl vítkovický kapitán Dominik Lakatoš. "Budeme se snažit přivézt dvě výhry. Uděláme pro to maximum, ať to překlopíme na naši stranu. Jdeme za svým cílem jako jeden muž," doplnil brankář Aleš Stezka.

Statistické údaje před zápasy čtvrtfinále Generali Česká pojišťovna play off hokejové Tipsport extraligy - 21. a 22. března: HC Kometa Brno (po základní části 7.) - HC Vítkovice Ridera (2.). Začátky: úterý 17:00 (ČT sport), středa 19:00 (O2 TV Sport). Stav série: 1:1. Výsledky zápasů v sérii: 2:3, 3:0. Nejproduktivnější hráči týmu v sérii: Jakub Flek - Peter Mueller oba 2 zápasy/2 body (1 branka + 1 asistence). Nejproduktivnější hráči v play off: Petr Holík 6/7 (2+5) - Peter Mueller 2/2 (1+1). Nejproduktivnější hráči v základní části: Petr Holík 52/48 (12+36) - Roberts Bukarts 52/47 (21+26). Statistiky brankářů týmu v sérii: Dominik Furch průměr 1,53 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 94,92 procenta a jednou udržel čisté konto - Aleš Stezka 1,50 a 93,48. Statistiky brankářů v play off: Dominik Furch 1,52, 92,52 a jednou udržel čisté konto - Aleš Stezka 1,50 a 93,48. Statistiky brankářů v základní části: Dominik Furch 2,29, 92,61 a šestkrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 3,29 a 90,17 - Aleš Stezka 2,14, 92,44 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,05 a 92,99. Zajímavosti: - Kometa vyhrála pět z posledních sedmi zápasů. - Brňané venku vyhráli dva z posledních tří duelů. - Vítkovice po sérii tří výher prohrály dva z posledních tří zápasů. - Ostravané venku vyhráli osm z uplynulých deseti utkání a obě porážky utrpěli až v nastavení. Mimo svůj led Vítkovice prohrály v základní hrací době naposledy 9. prosince v Litvínově (3:5) před 11 duely. - Kometa díky výhře 3:0 v druhém utkání čtvrtfinále ukončila sérii čtyř porážek ve vzájemných zápasech a uspěla teprve podruhé z posledních deseti soubojů. HC Olomouc (8.) - HC Dynamo Pardubice (1.) . Začátky: úterý 19:00 (O2 TV Sport), středa 17:00 (ČT sport). Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 1:5, 0:2. Nejproduktivnější hráči týmu v sérii: Jan Káňa 2/1 (1+0) - Lukáš Sedlák 2/3 (1+2). Nejproduktivnější hráči v play off: Jakub Orsava 6/8 (5+3) - Lukáš Sedlák 2/3 (1+2). Nejproduktivnější hráči v základní části: Jan Káňa 41/32 (12+20) - Lukáš Radil 49/40 (14+26). Statistiky brankářů týmu v sérii: Jan Lukáš 1,00 a 96,88, Branislav Konrád 5,00 a 86,11 - Roman Will 0,50, 97,14 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: Branislav Konrád 2,28 92,05 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,00 a 89,66 - Roman Will 0,50, 97,14 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Jan Lukáš 2,59, 91,41 a pětkrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,52, 90,13 a třikrát udržel čisté konto - Roman Will 2,11, 92,08 a pětkrát udržel čisté konto, Dominik Frodl 1,37, 94,61 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,00 a 89,47, Jan Růžička 2,98, 87,68 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Pardubice budou mít v případě postupu do semifinále jistou 18. medaili v historii. Dosud získali šestkrát zlato (1973, 1987, 1989, 2005, 2010 a 2012), pětkrát stříbro (1975, 1976, 1994, 2003 a 2007) a šestkrát bronz (1960, 1974, 1983, 1984, 1986 a 2011). - Dynamo je ve čtvrtfinále potřetí za sebou. Loni vypadlo s Českými Budějovicemi (1:4 na zápasy) a předloni s Mladou Boleslaví (0:4). Na účast v semifinále čeká od zisku titulu v roce 2012. Od té doby vypadlo pětkrát ve čtvrtfinále, jednou v předkole a třikrát se do play off nedostalo. - Olomouc je ve čtvrtfinále počtvrté za posledních šest sezon. V roce 2020 bylo play off zrušeno kvůli pandemii koronaviru v době, kdy hrála v předkole se Zlínem 1:1 na zápasy a loni vypadla v předkole s Vítkovicemi po porážce 2:3 na zápasy. V semifinále byla pouze v roce 1994, kdy nakonec získala titul. - Hanáci prohráli pět z posledních osmi zápasů. - Olomouc doma po sérii tří porážek dvakrát za sebou vyhrála. - Pardubice po sérii čtyř porážek ze závěru základní části na úvod play off nezaváhaly a oba duely s Hanáky doma vyhrály. - Dynamo venku dvakrát za sebou prohrálo. - Pardubice vyhrály sedm z posledních devíti vzájemných zápasů. - Obránce Jan Švrček z Olomouce může ve středu sehrát 800. zápas v extralize. Pro útočníka Petra Strapáče bude příští zápas po návratu do sestavy Hanáků 600. utkáním v domácí nejvyšší soutěži. - Útočník Tomáš Hyka z Pardubic oslaví ve čtvrtek 30. narozeniny.