Pardubice čeká v extralize šlágr se Spartou, Gulaš a Pech mohou do Klubu střelců

Praha - Hokejisté Pardubic přivítají po reprezentační přestávce v úterním 33. extraligovém kole Spartu s cílem prodloužit šestizápasovou vítěznou šňůru. Motivací je pro domácí i přetahovaná s východočeským rivalem Hradcem Králové, na který ztrácejí ze třetího místa jen tři body. Krůček do Klubu hokejových střelců deníku Sport schází po třech gólech na mezinárodní scéně Milanu Gulašovi. Další českobudějovický útočník Lukáš Pech potřebuje dvě branky. Vedoucí Třinec se utká s Litvínovem.

Pardubičtí věří, že je reprezentační pauza nevykolejí z tempa. "Každý chce víc hrát než trénovat. Kdybychom pokračovali dál, tak by to pro nás bylo lepší. Na druhou stranu si kluci mohli odpočinout, doléčit mírná zranění a připravit se na zápasy před Vánocemi, takže je to víceméně jedno. Doufám, že se na Spartu připravíme dobře a budeme ve vítězné sérii pokračovat," uvedl pro klubový web trenér Richard Král.

Sparta hrála ještě v úterý, když na severu Evropy bojovala neúspěšně proti Rögle o účast v semifinále Ligy mistrů. Nakonec jí scházel jediný gól, aby zdánlivě ztracenou sérii dotáhla do prodloužení. "Vypadli jsme, ale v závěru jsme předváděli hokej, jaký chceme hrát. Dokázali jsme si, že umíme být lepší než první tým švédské ligy, ale musíme si to přenést i do extraligy. Musíme takhle hrát každý další zápas," prohlásil útočník Filip Chlapík s připomínkou až osmé příčky Pražanů.

Hájit vítěznou sérii bude také Brno na ledě Mladé Boleslavi. Kometa uspěla pětkrát za sebou a v tabulce vyšplhala na šesté místo. Středočeši naproti tomu vyšli ve třech z posledních čtyř utkání naprázdno. "Postavení týmu v tabulce tragédie není, ale určitě jsme si vědomi, že to teď není ono. Máme obrovskou motivaci se zlepšit a vybojovat co nejlepší umístění po základní části," řekl domácí kouč Radim Rulík.

Kometa už má dokonce Bruslaře za sebou, byť jen zásluhou lepšího skóre, zápas tak bude bitvou tabulkových sousedů. A hosté chtějí víc. I proto přišel bek Kevin Tansey. "Kevin je důrazný fyzický obránce, umí přitvrdit hru, ale zároveň dokáže podpořit ofenzivu a být produktivní. Počítáme zároveň s jeho velkým vytížením při hře v oslabení," plánoval trenér Jiří Kalous.

Na týmu posledního Zlína je patrná touha dostat pod sebe Kladno. Berani se dotáhli na Rytíře na rozdíl pěti bodů. Opět o něco snížit manko mohou Berani v duelu s Českými Budějovicemi. "Chceme hrát v nastavení a podobném duchu, kdy jsme byli úspěšní. To znamená hrát poctivý hokej s dobrou obranou, abychom soupeři nedali snadno možnosti ke vstřelení branky. Musíme být zodpovědní," uvedl trenér Luboš Jenáček.

Kapitán Jihočechů Gulaš se díky třem trefám na Channel One Cupu, kde byl spolu s Janem Kovářem nejlepším kanonýrem, přiblížil na jediný gól vstupu do Klubu hokejových střelců deníku Sport za 250 branek v součtu v domácí nejvyšší soutěži a reprezentaci. Další z tahounů Motoru Pech potřebuje dva zásahy.

Třinec prohrál tři z posledních pěti zápasů před reprezentační přestávkou, ale v čele soutěže má stále šestibodový náskok před Hradcem. "Máme teď za sebou zápasy, které jsme zase tak dobře nehráli. Moc bychom teď chtěli zpátky najet na sérii, mít tři body každý zápas, ale všechno nejde hned. Opticky se může zdát, že prosinec je pro nás nejslabší z měsíců, které máme odehrané, ale je to proces, do jakého se v průběhu sezony dostane každý tým, jen na základě počtu získaných bodů na to koukat nemůžeme," řekl trenér Václav Varaďa před utkáním s Litvínovem.

Tým Vervy vyhrál dva z posledních tří zápasů, ale trenér Vladimír Růžička stále vnímá velké rezervy ve hře. "V útočném pásmu hrajeme po rohách a nikdo nechodí před bránu. Z rohu se góly nedávají, hráči musí chodit před bránu. Hráči to v sobě mají trochu zakódovaný, ale ono to změnit za týden nejde. Zaměřujeme se na to, hráči makají a snaží se," ocenil Růžička.

Jen dvě výhry z uplynulých sedmi kol, z toho jen jedna tříbodová, odsunuly Olomouc blízko k hranici účasti v play off. Kohouti potřebují zabrat proti Plzni, kterou dokázali porazit čtyřikrát z posledních pěti zápasů. Indiáni se před pauzou zdáli být po delší době ve velmi dobrém rozpoložení a za posledních pět utkání ztratili pouhé dva body. "Je strašně důležité, když se nám daří bodovat jak s týmy, které se nacházejí na nižších pozicích, tak s těmi z úplného vrcholu," pochvaloval si trenér Miloš Říha.

Ve zbývajících zápasech se utkají Karlovy Vary s Libercem a Kladno opět v Chomutově přivítá Hradec Králové. Třináctá Energie ztrácí na dvanácté Bílé Tygry jediný bod. Kladenští prohráli čtyřikrát po sobě, poprvé v sezoně nezvládl tři zápasy za sebou Mountfield, který hrál již v neděli a podlehl doma Karlovým Varům 2:4.

Hned ve středu se v předehrávce 34. kola utkají od 18 hodin hokejisté Brna a Pardubic. Oba celky tak čekají dva zápasy ve dvou dnech. "Dva zápasy za sebou nejsou žádná komplikace, hráči by to měli zvládnout. Program je o Vánocích nabitý každoročně, všichni to vědí a jsou na to připraveni," řekl pardubický kouč Richard Král.

Statistické údaje před úterními zápasy extraligy: HC Oceláři Třinec (1.) - HC Verva Litvínov (10.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 v prodl., 5:2. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 31 zápasů/31 bodů (13 branek + 18 asistencí) - Patrik Zdráhal 28/24 (11+13). Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 1,84 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,54 procenta a pětkrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 1,69 a 92,21 - Denis Godla 2,52, 90,69 a dvakrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 4,98 a 85,48. Zajímavosti: - Třinec prohrál tři z posledních pěti zápasů. - Oceláři doma vyhráli jediný z uplynulých tří duelů. - Litvínov po sérii tří porážek vyhrál dva z posledních tří zápasů. - Verva venku vyhrála jediné z uplynulých čtyř utkání. - Třinec vyhrál pět z posledních šesti vzájemných zápasů. PSG Berani Zlín (15.) - Motor České Budějovice (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Alexandre Mallet 30/12 (6+6) - Lukáš Pech 29/33 (13+20). Statistiky brankářů: Libor Kašík 3,29 a 91,09, Daniel Huf 3,01 a 90,88 - Dominik Hrachovina 2,81, 90,26 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,20 a 92,50. Zajímavosti: - Zlín bodoval ve třech z posledních tří zápasů a z toho dvakrát vyhrál. - Berani doma zvítězili ve třech z uplynulých pěti utkání. - České Budějovice v posledním utkání před reprezentační pauzou porazily doma Kladno 3:2 a zabraly po sérii pěti porážek. - Motor prohrál venku čtyřikrát za sebou a získal jediný bod. - České Budějovice ve vzájemných duelech vyhrály pětkrát za sebou a neztratily ani bod. - Kapitánovi Motoru Milanu Gulašovi chybí jediný gól ke vstupu do Klubu hokejových střelců deníku Sport s 250 góly v domácí nejvyšší soutěži a reprezentaci. Další útočník Českých Budějovic Lukáš Pech k tomu potřebuje dvě trefy. HC Energie Karlovy Vary (13.) - Bílí Tygři Liberec (12.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mikúš 31/24 (7+17) - Tomáš Filippi 28/20 (10+10) . Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,74, 91,67 a třikrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,01 a 89,20 - Petr Kváča 2,44, 91,67 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,28 a 88,89 . Zajímavosti: - Karlovy Vary v neděli vyhrály v Hradci Králové a ukončily sérii pěti porážek. - Energie doma prohrála tři z posledních čtyř zápasů. - Liberec podlehl ve třech z uplynulých pěti duelů. - Bílí Tygři venku po sérii tří vítězství dvakrát za sebou nebodovali. - Liberec vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných duelů. - Útočník Ondřej Beránek z Karlových Varů v úterý oslaví 26. narozeniny. BK Mladá Boleslav (7.) - HC Kometa Brno (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:1, 1:6. Nejproduktivnější hráči: Pavel Kousal 30/19 (8+11) - Peter Mueller 27/32 (14+18). Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,00, 92,31 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,26, 91,53 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71 - Jakub Sedláček 2,19, 92,38 a třikrát udržel čisté konto, Matej Tomek 2,73 a 90,02, Lukáš Klimeš 3,02 a 89,54. Zajímavosti: - Mladá Boleslav prohrála tři z posledních čtyř zápasů. - Bruslařský klub doma dvakrát za sebou prohrál a nezískal ani bod. - Kometa pětkrát za sebou vyhrála a ztratila jediný bod. - Brňané venku zvítězili ve třech z uplynulých čtyř duelů. - Mladá Boleslav vyhrála čtyři z posledních šesti vzájemných duelů. - Obránce Radek Kučeřík oslaví v úterý 20. narozeniny. HC Olomouc (11.) - HC Škoda Plzeň (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 1:6. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa II 29/31 (12+19) - Michal Bulíř 31/32 (16+16). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,71, 89,45 a dvakrát udržel čisté konto - Miroslav Svoboda 2,13 a 92,66, Dominik Pavlát 2,92 a 87,43. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála jen dva z posledních sedmi zápasů. - Hanáci doma třikrát za sebou prohráli a nezískali ani bod. - Plzeň bodovala pětkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhrála. - Škoda venku bodovala třikrát za sebou a z toho dvakrát zvítězila. - Jan Bambula z Olomouce dnes slaví 20. narozeniny a dalšímu útočníkovi Danielu Ministrovi je dnes 19 let. - Olomouc vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných utkání a vyřadila v březnu Plzeň v předkole play off 3:0 na zápasy. - Slovenský obránce Peter Čerešňák z Plzně může sehrát 400. zápas v české extralize. Rytíři Kladno (14.) - Mountfield Hradec Králové (2.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:3, 3:4 v prodl.. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 29/25 (5+20) - Ahti Oksanen 31/24 (12+12). Statistiky brankářů: Landon Bow průměr 3,35 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,24 procenta, David Stahl 9,00 a 76,92 - Henri Kiviaho 1,90, 92,88 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 2,18, 91,87 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kladno prohrálo čtyřikrát za sebou a získalo jediný bod. Z posledních sedmi utkání vyhrálo jediné. - Rytíři doma prohráli dvakrát za sebou a dosáhli na jediný bod. - Hradec Králové po sérii čtyř vítězství prohrál třikrát za sebou a získal jen jeden bod. - Mountfield venku bodoval v šesti z uplynulých sedmi zápasů a z toho pětkrát vyhrál. - Hradec Králové ve vzájemných zápasech třikrát za sebou vyhrál. HC Dynamo Pardubice (3.) - HC Sparta Praha (8.). Začátek zápasu: 18:30 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 2:1 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Robert Říčka 30/31 (19+12) - Filip Chlapík 29/37 (17+20). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,20, 91,78 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 2,45, 91,71 a jednou udržel čisté konto - Alexander Salák 2,67 a 90,05, Matěj Machovský 1,92, 93,55 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Pardubice vyhrály šestkrát za sebou a ztratily jen dva body. - Dynamo doma bodovalo třináctkrát za sebou a z toho desetkrát vyhrálo. - Sparta bodovala v šesti z posledních sedmi duelů a z toho pětkrát zvítězila. - Pražané venku vyhráli čtyřikrát za sebou a ztratili jen dva body. - Sparta bodovala v sedmi z uplynulých osmi vzájemných duelů a z toho šestkrát vyhrála. - Asistent trenéra Pardubic Petr Sýkora oslaví v úterý 43. narozeniny. Další program: Středa 22. prosince - předehrávka 34. kola: 18:00 HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice (vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 2:3 v prodl.).