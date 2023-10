Pardubice budou v hokejové Lize mistrů usilovat o čtvrtou výhru

Praha - Hokejisté Pardubic budou v úterním zápase Ligy mistrů na ledě Servette Ženeva hájit vítěznou sérii. Dynamo ovládlo poslední tři utkání mezinárodní soutěže a v tabulce se drží na sedmém místě. Vítkovice a Třinec čekají páté zápasy v Lize mistrů ve středu. Ostravané přivítají Biel, Oceláři budou hrát na ledě Stavangeru.

Pardubice doposud v soutěži získaly devět bodů, stejně jako Ženeva. Závěrečné dvě utkání ale odehrají venku, po cestě do Švýcarska je čeká příští týden ve středu zápas na ledě Belfastu.

"Myslím si, že to bude kvalitní a náročné utkání se soupeřem, který na tom bude velmi dobře bruslařsky i fyzicky," řekl obránce Michal Hrádek. Hokejisté Servette stejně jako Východočeši v soutěži třikrát za sebou vyhráli. "Na zápas se chystáme jako na každý jiný. Ať je to Liga mistrů nebo extraliga, jdeme do zápasu s tím, že chceme zvítězit a přiblížit se postupu do play off Ligy mistrů," dodal jedenadvacetiletý bek.

Zatímco Dynamo se do Ligy mistrů zapojí jako vedoucí celek extraligy, Vítkovice jsou poslední. Ambiciózní tým v neděli prohrál 0:1 v Plzni, do pohody tak mají Ostravští daleko. Dnes vedení klubu obměnilo složení trenérského štábu, s hlavním koučem Milošem Holaněm povedou mužstvo sportovní manažer Roman Šimíček a Pavel Trnka.

Vítkovice jsou v Lize mistrů s šesti body čtrnácté a drží postupovou pozici do play off. "Možná můžeme hrát uvolněněji, dát nějaké branky a pak to přenést do pátečního (extraligového) zápasu, ale opravdu nedokážu říct," uvedl brankář Lukáš Klimek před soubojem s Bielem, který má šest bodů.

Třinec v soutěži získal jen čtyři body a je sedmnáctý, šanci na postup však stále má. Norský Stavanger v Lize mistrů všechny čtyři zápasy prohrál. "Letíme tam pro tři body. Nebude to nic lehkého, ale chceme v Lize mistrů do vyřazovací části," řekl útočník Daniel Voženílek.

Nejlepší výchozí pozici mají zatím hokejisté Växjö a Ilvesu Tampere, kteří vyhráli všechny čtyři zápasy. Växjö, na jehož soupisce je i český útočník Jakub Štancl, se představí v Ingolstadtu. Ilves přivítá Färjestad. Ve finském klubu je početná česká skupina v čele s brankářem Jakubem Málkem, obráncem Dominikem Mašínem a útočníky Šimonem Stránským a Petrem Kodýtkem.