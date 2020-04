Pardubice budou o hokeji dál jednat s podnikatelem Dědkem

Pardubice - Pardubice poskytly exkluzivitu k vyjednávání o akciovém vstupu do HC Dynamo podnikateli a golfovému promotérovi Petru Dědkovi. Na jednání to schválili zastupitelé. O vstup do extraligového hokejového klubu usiloval také vlastník FK Pardubice a podnikatel Vladimír Pitter, který zastupoval sdružení podnikatelů.

Už během debaty zastupitelé dávali přednost vrchlabskému podnikateli Dědkovi. Koaliční klub ANO ho označil za svého favorita, pro kterého bude hlasovat. Zastupitel Karel Haas (ODS) upozorňoval, že z dostupných zdrojů je patrné, že Dědek má lepší finanční zázemí. Podpořil ho například i Vít Ulrych (Koalice pro Pardubice).

Pro Dědka hlasovalo 24 zastupitelů z 35 přítomných. Pět zastupitelů dalo hlas Pitterovi, ostatní se zdrželi nebo hlasovací lístek neodevzdali.

Město plánuje prodat většinu akcií. Majoritním akcionářem bylo opakovaně, naposledy od roku 2017, v současnosti drží 96,2 procenta akcií. Web iSport.cz tento týden uvedl, že Dědek chce převést akcie klubu za korunu a musí být bez dluhů. Za to mimo jiné navýší základní kapitál o 12 milionů korun. Smlouvu požaduje na 15 let a zajistí chod hokejového klubu.

Klub bez dluhů chtěl podle iSportu rovněž Pitter. Konkrétnější nebyl. Podle dnešního vyjádření zastupitelů chtěl Pitter podporovat hokej s pomocí dalších podnikatelů. Majitel FK Pardubice se přihlásil do výběrového řízení jako jediný, Dědek město oslovil bez účasti v tendru.

Zastupitelé také schválili stabilizační plán, například navýšení reklamního plnění města ze čtyř na osm milionů korun po tři sezony. Stejnou dobu chce město poskytovat dotaci k ceně vstupenky 30 procent s horním limitem pět milionů korun ročně.

V návrhu je snížení množstevní ceny za pronájem ledu o 20 procent od Rozvojového fondu města Pardubice. Město také například rozloží splátky půjček, dohromady 20 milionů korun, aby se klub nedostal do platební neschopnosti.