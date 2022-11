Pardubice budou hrát o dvanáctou výhru v K. Varech, Sparta hostí Liberec

Praha - Kompletní program sedmi zápasů nabídne páteční 22. kolo hokejové extraligy. Dalším týmem, který se pokusí zastavit vítěznou sérii lídra Pardubic, budou Karlovy Vary. Dynamo bude hrát na západě Čech již o dvanáctou výhru v řadě. Poprvé po návratu do Sparty se představí na střídačce v domácím prostředí kouč Miloslav Hořava, tentokrát už také se švédským kolegou Hansem Wallsonem. Pražany čeka atraktivní bitva s Libercem.

Karlovarští sice zůstávají nejhorším celkem v bilanci domácích zápasů, ale před svými diváky vyhráli dva z posledních tří zápasů. "Musíme si jít za góly podobně jako minule proti Mladé Boleslavi (4:3 po sam. nájezdech). Všechno házet na bránu, být agresivní a mít tam neustále chlapa před bránou. Tohle je cesta. Věřím, že v tom budeme pokračovat. Tabulka je teď strašně nasekaná a na konci bude rozhodovat každý bod," řekl slovenský útočník Dávid Gríger.

Pardubice vedou tabulku před Vítkovicemi už o sedm bodů, přičemž v dosud odehraných 21 zápasech vyšel hlavní favorit na zisk mistrovského titulu jedinkrát bodově naprázdno. Shodou okolností to bylo právě v duelu s Energií, jíž doma podlehli 2:4. "Ve Varech to bude jako vždy zase strašně bruslivý zápas. Hrají na rychlé protiútoky a jsou na tom hodně dobře bruslařsky. Bude to zápas v ohromném tempu a my se na to musíme připravit. Hlavně nesmíme zaspat start," varoval útočník David Cienciala.

Sparta zahájila cestu k záchraně sezony se zkušeným koučem Hořavou přesvědčivou venkovní výhrou 5:1 v Karlových Varech. Pro Pražany to byly první body po sérii šesti porážek v základní době. "Obrovský kámen spadl. Tím to ale jen začíná, nemůžeme se po jednom vítězství uspokojit a musíme dál tvrdě pracovat," zdůraznil obránce David Němeček.

Od té doby měl Hořava týden na práci s mužstvem, před pár dny se dočkal i Wallsona. "Bylo by skvělé, kdyby Hans dokázal do naší hry implementovat prvky právě ze Švédska. Vždyť právě švédské týmy patří mezi nejlepší v Evropě, stejně tak švédská reprezentace," přál si sportovní ředitel klubu Petr Ton.

Bílí Tygři hráli od pátku, kdy naposledy vyjela na led k boji o body Sparta, hned dvakrát. V Olomouci prohráli 1:4, pak si ale spravili chuť triumfem 5:0 v aréně brněnské Komety. "Myslím si, že zodpovědnost, kterou jsme měli, nám pomohla i v zakončení, kde jsme byli produktivnější než soupeř. Proto jsme vyhráli," prohlásil trenér Patrik Augusta.

Litvínov pokračuje v herně i výsledkově povedených duelech pod vedením Karla Mlejnka, od jehož nástupu do role hlavního kouče vyhráli Severočeši pět ze sedmi utkání. Další výzvu představuje obhájce titulu Třinec. "Po slabším začátku potřebujeme sbírat body. Každý zápas je důležitý. Zvedáme se a věřím, že i nadále půjdeme tabulkou i herně stále nahoru. Hrajeme teď to, co bychom měli," pochvaloval si útočník Patrik Zdráhal.

Třinec prohrál v minulém kole v souboji o třetí místo s Olomoucí, ale nebodoval teprve podruhé v posledních 16 utkáních. Obhájce titulu teď čeká série čtyři duelů venku, kde v této sezoně ještě neprohrál v základní hrací době.

"Nemůžeme ale začít stejně jako minulý zápas," varoval třinecký útočník Daniel Voženílek před zápasem v Litvínově, kde Oceláři poslední dvě sezony neztratili ani bod. "V posledních době jsme měli sérii, ve které jsme byli úspěšní a víme proč. Naše hra měla všechny potřebné atributy dobrého hokeje a navážeme na to," řekl Voženílek. Ocelářům posledně scházel Nestrašil, který je v extralize se 17 asistencemi druhým nejlepším nahrávačem.

V tabulce druhé Vítkovice dělí 20 bodů od Českých Budějovic, které jsou až předposlední. Doma má navíc ostravský klub ze všech týmů nejlepší bilanci. Ve své hale získal 25 z 27 bodů.

"Vůbec bych se nedíval na to, že jsou České Budějovice dole. Stačí se podívat na každé kolo, že jsou, neřekl bych překvapení, ale že každý může porazit každého. Je to o nastavení hlav a o detailech," řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň. Pozor si podle něj musí dát zejména na Milana Gulaše s Lukášem Pechem. "Nesmíme jim dávat ani šanci hrát přesilové hry, na které právě tito hráči čekají. Z toho můžou udeřit," dodal Holaň.

Jihočeši se udrželi před posledním Kladnem jen zásluhou lepšího skóre. "Pro nás je v situaci, do které jsme se dostali, každý bod strašně důležitý. Je třeba hledat každý bod, abychom se proplétali do vyšších míst v tabulce a získali tak větší sebevědomí. Je třeba zvládnout šňůru utkání, pak se přesuneme v tabulce zase tam, kam si myslím, že patříme. Už se nám vrací další zranění hráči, myslím, že i to pomůže morálu týmu a jeho sebevědomí," uvedl kouč Motoru Jaroslav Modrý. Novou posilou je obránce Gazda ze Zlína.

Královéhradečtí hokejisté dokázali zvrátit porážkou rozehrané osmifinále s Färjestadem a postoupili mezi nejlepší osmičku Ligy mistrů. V pátek však musí přepnout pozornost zpět na extraligu, přivítají Plzeň.

Indiáni si za poslední tři utkání připsali jen dva body za porážky v prodloužení. "Stále je před námi ještě hodně zápasů. Hlavně doma však musíme sbírat body. Naposledy s Kladnem jsme byli v první třetině všude pozdě, to se nám nemůže stávat," zdůraznil obránce Marek Baránek.

Ve zbývajících dvou utkáních Brno přivítá Mladou Boleslav a poslední Kladno hostí Olomouc. Kometa v posledních dvou duelech nebodovala a má z nich skóre 1:10, Středočeši naproti tomu čekají už deset utkání na plný zisk. Rytíři v uplynulých pěti kolech čtyřikrát bodovali, ale jen dvakrát slavili výhru, Hanáci napravili dvě utkání bez bodu plným ziskem v následujících dvou vystoupeních.

Statistické údaje před pátečními zápasy 22. kola Tipsport extraligy: HC Verva Litvínov (11.) - HC Oceláři Třinec (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:4. Nejproduktivnější hráči: Giorgio Estephan 19 zápasů/19 bodů (6 branek + 13 asistencí) - Martin Růžička 20/23 (11+12). Statistiky brankářů: Šimon Zajíček průměr 3,20 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,77 procenta, Denis Godla 3,14 a 90,27 - Marek Mazanec 1,78, 93,15 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,58 a 89,76. Zajímavosti: - Litvínov bodoval v šesti z posledních sedmi zápasů a z toho pětkrát vyhrál. - Verva doma zvítězila čtyřikrát za sebou a neztratila ani bod. - Třinec po sérii čtyř výher bez ztráty bodu v úterý podlehl doma Olomouci 2:3. - Oceláři venku bodovali ve všech sedmi zápasech v tomto ročníku a jen dvakrát z toho prohráli. - Třinec ve vzájemných zápasech vyhrál pětkrát za sebou a ztratil jediný bod. - Slovenský útočník Andrej Kudrna z Litvínova může v neděli v Mladé Boleslavi sehrát 400. zápas v české extralize. HC Energie Karlovy Vary (7.) - HC Dynamo Pardubice (1.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:2. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 21/17 (5+12) - Tomáš Zohorna 18/23 (11+12). Statistiky brankářů: Vladislav Habal 2,70 a 90,43, Štěpán Lukeš 3,35, 89,62 a jednou udržel čisté konto - Dominik Frodl 1,46, 94,27 a dvakrát udržel čisté konto, Roman Will 2,01, 93,00 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Energie zakončí sérii čtyř zápasů na vlastním ledě, Dynamo završí šňůru čtyř utkání venku. - Karlovy Vary po sérii čtyř porážek vyhrály dva z posledních tří zápasů. - Energie doma po třech prohrách za sebou uspěla ve dvou z uplynulých tří duelů. - Pardubice vyhrály jedenáctkrát za sebou a ztratily jen tři body. Naposledy prohrály 13. října, kdy podlehly v Brně Kometě 3:4 v prodloužení. - Dynamo bodovalo venku ve všech 10 zápasech v této sezoně a jen jednou z toho prohrálo. Vítěznou sérii drží mimo svůj led šest utkání. - Pardubice, které vyřadily Karlovy Vary v březnu v předkole po výhře 3:0 na zápasy, vyhrály čtyři z posledních šesti vzájemných soubojů. - Útočník David Kofroň z Karlových Varů dnes slaví 24. narozeniny. - Útočník Adam Musil se může vrátit do sestavy Pardubic po odpykání třízápasového trestu za zapojení do bitky v duelu s Olomoucí. HC Vítkovice Ridera (2.) - HC Motor České Budějovice (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 21/25 (13+12) - Lukáš Pech 20/19 (4+15). Statistiky brankářů: Aleš Stezka 2,22, 92,32 a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,70 a 90,12 - Jan Strmeň 2,69, 91,30 a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 2,91, 90,03 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Ostravané sehrají čtvrtý ze série pěti domácích zápasů. - Vítkovice bodovaly devětkrát za sebou a šestkrát z toho vyhrály. - Ostravané bodovali ve všech devíti domácích zápasech v této sezoně a jen jednou z toho prohráli. - České Budějovice dvakrát za sebou nebodovaly a vyhrály jediný z posledních čtyř zápasů. - Motor prohrál venku devětkrát za sebou a nezískal jediný bod. Naposledy uspěl mimo svůj led v úvodním kole 16. září, kdy vyhrál v Třinci 2:0. - Vítkovice vyhrály pět z posledních šesti vzájemných duelů. - Obránce Jakub Stehlík z Vítkovic může v neděli proti Karlovým Varům sehrát 100. zápas v extralize. Mountfield Hradec Králové (6.) - HC Škoda Plzeň (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 5:2. Nejproduktivnější hráči: Jakub Lev 20/19 (6+13) - Petr Kodýtek 21/18 (8+10). Statistiky brankářů: Henri Kiviaho 1,95, 92,11 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,86 a 88,74 - Dominik Pavlát 2,33, 91,82 a jednou udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 3,06, 90,69 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mountfield v úterý porazil doma v odvetě osmifinále Ligy mistrů Färjestad 4:2 v prodloužení a postoupil do čtvrtfinále proti Zugu. - Hradec Králové prohrál čtyři z posledních sedmi zápasů. - Mountfield doma vyhrál třikrát za sebou a ztratil jediný bod. - Plzeň třikrát za sebou prohrála a získala jen dva body. - Škoda venku vyhrála dva z posledních čtyř zápasů. - Hradec Králové zvítězil ve vzájemných duelech čtyřikrát za sebou a neztratil ani bod. - Obránce Patrik Marcel, který posílil Hradec po působení v Českých Budějovicích, oslaví v neděli 28. narozeniny. - Útočník Martin Lang z Plzně může v neděli proti Třinci sehrát 100. zápas v extralize. HC Kometa Brno (5.) - BK Mladá Boleslav (9.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 20/22 (4+18) - Pavel Kousal 19/15 (7+8). Statistiky brankářů: Dominik Furch 2,49, 92,39 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,77, 91,78 a jednou udržel čisté konto - Gašper Krošelj 1,38 a 94,27, Filip Novotný 2,27, 91,17 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kometa dvakrát za sebou nebodovala a vyhrála jediný z posledních čtyř duelů. - Brňané doma po sérii šesti výher naposledy v úterý podlehli Liberci 0:5. - Mladá Boleslav vyhrála jediný z uplynulých osmi duelů a na plný bodový zisk čeká deset zápasů. - Bruslařský klub venku bodoval v pěti z posledních sedmi vystoupení a třikrát z toho vyhrál. - Mladá Boleslav vyhrála pět z uplynulých sedmi vzájemných duelů. V Brně ale dvakrát za sebou nebodovala. - Útočník Tomáš Vincour z Komety může sehrát 300. zápas v extralize. Rytíři Kladno (14.) - HC Olomouc (3.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 0:3. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 21/15 (4+11) - Jan Káňa 21/15 (8+7). Statistiky brankářů: Landon Bow 3,10 a 90,41, Adam Brízgala 3,49 a 91,20 - Jan Lukáš 1,76, 94,22 a dvakrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,02, 93,14 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,25 a 90,77. Zajímavosti: - Kladno bodovalo ve čtyřech z posledních pěti zápasů a z toho dvakrát vyhrálo. - Rytíři doma bodovali ve čtyřech z uplynulých pěti duelů a z toho třikrát zvítězili. - Olomouc po dvou duelech bez zisku dvakrát za sebou naplno bodovala. - Hanáci v úterý díky výhře v Třinci zabrali po sérii tří proher mimo svůj led a vyhráli venku čtvrtý z posledních sedmi duelů. - Olomouc vyhrála šest z posledních sedmi vzájemných duelů. - Kanadský obránce Jake Dotchin si odpyká zbytek dvouzápasové trestu za seknutí útočníka Martina Beránka z Mladé Boleslavi. HC Sparta Praha (12.) - Bílí Tygři Liberec (8.). Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 21/15 (7+8) - Uvis Janis Balinskis 20/16 (7+9). Statistiky brankářů: Jakub Kovář 2,78, 89,85 a jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,59 a 90,00 - Petr Kváča 2,44 a 91,51, Jakub Neužil 1,48, 95,38 a jednou udržel čisté konto, Daniel Král 3,84 a 85,45. Zajímavosti: - Sparta po sérii šesti porážek bez jediného zisku v pátek při premiéře staronového trenéra Miloslava Hořavy vyhrála v Karlových Varech 5:1. Proti Liberci bude debutovat švédský kouč Hans Wallson, který doplnil Hořavu. - Pražané doma dvakrát za sebou nebodovali a vyhráli v O2 areně jen dvě z uplynulých šesti utkání. - Liberec vyhrál tři z posledních pěti zápasů. - Bílí Tygři venku zvítězili ve dvou z uplynulých tří utkání. - Sparta, která vyřadila Liberec v březnu ve čtvrtfinále po vítězství 4:1 na zápasy, vyhrála sedm z minulých devíti vzájemných soubojů. - Útočník Michal Birner z Liberce může sehrát 300. zápas v extralize. Tabulka: 1. Pardubice 21 12 5 3 1 71:41 49 2. Vítkovice 21 11 2 5 3 70:53 42 3. Olomouc 21 11 3 0 7 54:42 39 4. Třinec 20 10 1 4 5 61:43 36 5. Brno 20 9 4 0 7 57:55 35 6. Hradec Králové 20 8 2 1 9 52:52 29 7. Karlovy Vary 21 7 3 2 9 56:72 29 8. Liberec 20 4 5 6 5 60:56 28 9. Mladá Boleslav 20 5 4 4 7 41:45 27 10. Plzeň 21 5 3 5 8 57:62 26 11. Litvínov 21 6 1 4 10 57:64 24 12. Sparta Praha 21 5 4 1 11 52:60 24 13. České Budějovice 20 5 2 3 10 45:60 22 14. Kladno 21 4 3 4 10 43:71 22