Pardubice budou hájit vedení v extralize proti Mladé Boleslavi

Praha - Hokejisté Pardubic budou dnes hájit vedení v extralize v domácím zápase proti Mladé Boleslavi, druhé Vítkovice čeká ve 30. kole prestižní derby s mistrovským Třincem. Pražská Sparta se bude snažit v posledním duelu před vánočními svátky potvrdit formu z posledních týdnů proti Plzni.

Dynamo se po úterní výhře v Plzni vrátilo na první místo tabulky. S Mladou Boleslaví ale na úvod sezony doma prohrálo. Premiéru v dresu Pardubic by měl zažít útočník Lukáš Sedlák, jenž se o víkendu vrátil ze zámoří. Východočeši oznámili, že je připraven nastoupit.

"Je to poslední zápas před Vánocemi a chceme hlavně potěšit diváky a navázat na výkon z Plzně. Všichni dobře víme, jak těžké utkání nás s Mladou Boleslaví čeká. Nic nesmíme podcenit a musíme se maximálně připravit," řekl útočník Matej Paulovič. "Lukáš bude velmi dobrá posila, do kabiny super zapadl a může nám jen pomoct," dodal.

Středočeši po reprezentační přestávce udolali České Budějovice a ukončili sérii čtyř porážek. V sestavě Bruslařů ale chyběla řada hráčů základního kádru kvůli viróze. "V hlavách máme výhru. Pár kluků už bylo z marodky zpátky, takže věřím, že proti Pardubicím naskočí. Nebránil bych se vzít mlaďase, poslední zápas odehráli dobře," řekl kapitán Jan Stránský na klubovém webu.

Vítkovice v úterý prohrály v Hradci Králové v prodloužení a přišly o první místo. Trenér Miloš Holaň byl ale se ziskem bodu vcelku spokojený. Doma proti Třinci chce Ridera potvrdit skvělou sezonní bilanci. Vítkovičtí v Ostravar areně bodovali ve všech 13 zápasech a 12 z nich vyhráli. V posledních čtyřech utkáních ale nedokázali bodovat naplno.

To Oceláři jsou na tom lépe. Vyhráli tři z posledních čtyř zápasů a ve čtvrtek chtějí poprvé v sezoně Vítkovice porazit. Předchozí dva duely prohráli doma. "Bude to náročný duel. Mají fakt dobré mužstvo, zatím se nám proti nim letos moc nedaří, ale věřím, že do třetice už to zlomíme a spravíme si před Vánoci chuť," přál si útočník Marko Daňo.

Sparta vyhrála devět z posledních deseti zápasů, v tabulce je pátá, ale jen s bodovou ztrátou na třetí Olomouc. Pražany čeká o Vánocích start na Spenglerově poháru, po souboji s Plzní se proto v extralize představí až po Novém roce. "Bude to podobně těžké utkání jako v Olomouci, v tabulce jsou kolem nás. Těžký soupeř. Hrajeme doma, těším se na dobrou atmosféru," řekl útočník David Tomášek, jenž duel na Hané rozhodl jediným gólem.

Plzeň si v úterý po sérii šesti výher připsala druhou porážku za sebou, pokud ale vyhraje v O2 areně v základní hrací době, má šanci Spartu předstihnout v tabulce. Západočeši jsou šestí, tři body za Pražany. "Když předvedeme stejně bojovný výkon jako proti Dynamu, tak nevidím důvod, proč bychom si domů neodvezli nějaké body. Poslední zápas před Vánoci, moc se na to těším," uvedl obránce Petr Zámorský. Na ledě Sparty ale Plzeň vyhrála naposledy před dvěma lety.

Jen bod v tabulce dělí Liberec a Brno. Bílí Tygři jsou osmí, a pokud Kometu porazí, předstihnou ji. Severočeši ale mají problémy se sestavou. Zápas v Litvínově nedohráli útočníci Šír a Bulíř. Ani jeden z týmů není v ideální pohodě. Liberec vyhrál jediný z posledních čtyř zápasů, Brno po sérii čtyř porážek v úterý porazilo poslední Kladno až v prodloužení.

"Neberu to tak, že jsme získali jen dva body, důležitá je výhra. Každé vítězství mužstvu pomůže a prospěje, což platí samozřejmě i o Kometě," řekl trenér Patrik Martinec, jenž vedl Brno poprvé. Oba týmy ve vzájemných zápasech v sezoně uspěly na kluzišti soupeře.

Důležité souboje čekají i týmy ze dna tabulky. Poslední Kladno přivítá Hradec Králové. Zatímco Rytíři prohráli pět z posledních šesti utkání, Mountfield v extralize vyhrál třikrát za sebou. "Do pohody máme ale ještě daleko," řekl hradecký útočník Jakub Lev.

Předposlední České Budějovice se utkají s jedenáctým Litvínovem, na který ztrácejí jen tři body. Domácí nastoupí ve speciálních vánočních dresech a pokusí se využít nelichotivou bilanci Severočechů v halách soupeřů. Verva získala zatím venku jen šest bodů, nejméně ze všech 14 účastníků soutěže. "Doma se nám daří, což je skvělé pro diváky, kteří chodí a podporují nás. Ještě potřebujeme něco získat venku, abychom se posunuli ještě výš než na jedenácté místo," řekl útočník Šimon Stránský.

Na konci tabulky jsou i Karlovy Vary, které přivítají Olomouc. Energie vyhrála jen jeden z posledních pěti zápasů a nedaří se jí zejména doma, kde vyhrála jen čtyři ze 14 utkání. Jednu ze tří tříbodových výher si ale Západočeši připsali proti Hanákům. Ani Olomouci se ale v poslední době nedaří podle představ, tým kouče Jana Tomajka z posledních čtyř utkání uspěl jen jednou.

Statistické údaje před čtvrtečními zápasy 30. kola Tipsport extraligy: HC Motor České Budějovice (13.) - HC Verva Litvínov (11.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:3, 4:6. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 28 zápasů/25 bodů (5 branek + 20 asistencí) - Giorgio Estephan 27/24 (8+16). Statistiky brankářů: Jan Strmeň průměr 2,43 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,05 procenta a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 2,75, 90,20 a jednou udržel čisté konto - Šimon Zajíček 2,65 a 91,18, Denis Godla 3,49 a 89,68. Zajímavosti: - České Budějovice prohrály šest z posledních deseti zápasů. - Motor doma vyhrál dva z uplynulých tří duelů. - Litvínov vyhrál třikrát za sebou a ztratil jediný bod. - Verva venku čtyřikrát v řadě prohrála a dosáhla na jediný bod. - Litvínov vyhrál šest z posledních osmi vzájemných zápasů. - Útočník Šimon Stránský z Litvínova dnes slaví 25. narozeniny. - Forvard Petr Straka z Litvínova může sehrát 300. zápas v extralize. HC Energie Karlovy Vary (12.) - HC Olomouc (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 0:2. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 29/21 (5+16) - Jan Káňa 27/23 (9+14). Statistiky brankářů: Vladislav Habal 2,70 a 90,32, Štěpán Lukeš 3,10, 89,76 a dvakrát udržel čisté konto - Jan Lukáš 1,67, 94,31 a čtyřikrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,02, 92,94 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Karlovy Vary prohrály čtyři z posledních pěti utkání. - Energie doma třikrát za sebou prohrála a nezískala ani bod. - Olomouc prohrála tři z uplynulých čtyř utkání. - Hanáci venku čtyřikrát v řadě prohráli a dosáhli na jediný bod. - Karlovy Vary doma porazily Olomouc třikrát za sebou, ale dvakrát to bylo až v prodloužení. - Útočník Ondřej Beránek z Karlových Varů dnes slaví 27. narozeniny. - Forvard a kapitán Energie Jiří Černoch může sehrát 300. zápas v extralize. - Útočník Jan Káňa se může vrátit do sestavy Olomouce po odpykání dvouzápasového trestu za bodnutí hokejkou do slovenského forvarda Adriána Holešinského z Plzně. HC Vítkovice Ridera (2.) - HC Oceláři Třinec (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:3, 2:1 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 29/31 (13+18) - Martin Růžička 28/31 (14+17). Statistiky brankářů: Aleš Stezka 2,24, 92,25 a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,65 a 91,21 - Marek Mazanec 1,66, 93,57 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,33 a 90,34. Zajímavosti: - Vítkovice po sérii pěti výher prohrály dva z posledních tří zápasů, ale jen jednou z toho vyšly naprázdno. - Ostravané doma bodovali ve všech 13 zápasech v této sezoně a jen jednou z toho prohráli. Vítěznou sérii před vlastním publikem drží čtyři zápasy. - Třinec bodoval čtyřikrát za sebou a třikrát z toho vyhrál. - Oceláři venku po sérii tří porážek naposledy před reprezentační pauzou vyhráli v Pardubicích 3:0. - Vítkovice po sérii čtyř porážek ve vzájemných zápasech, kvůli které prohrály v březnu ve čtvrtfinále 0:4, porazily Třinec dvakrát za sebou. Oba zápasy v této sezoně se hrály v Třinci. Bílí Tygři Liberec (8.) - HC Kometa Brno (7.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 po sam. nájezdech, 5:0. Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 28/21 (5+16) - Petr Holík 28/30 (6+24). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,25, 92,17 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 1,98, 93,94 a jednou udržel čisté konto, Daniel Král 3,84 a 85,45 - Dominik Furch 2,42, 92,08 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,92, 91,69 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Liberec prohrál tři z posledních čtyř zápasů, ale jen jednou z toho vyšel naprázdno. - Bílí Tygři doma po sérii tří porážek v posledním vystoupení před reprezentační pauzou zabrali a porazili Kladno 7:3. - Kometa po sérii čtyř porážek porazila v úterý doma Kladno 3:2 v prodloužení. Vítěznou premiéru si tak odbyl trenér Patrik Martinec, který nahradil Martina Pešouta. - Brňané prohráli venku pětkrát za sebou a získali jediný bod. - Liberec, který v březnu vyřadil Kometu v předkole play off po výhře 3:2 na zápasy, zvítězil ve dvou z posledních tří vzájemných duelů. - Obránce Radek Kučeřík z Brna dnes slaví 21. narozeniny. Rytíři Kladno (14.) - Mountfield Hradec Králové (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 7:8 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 28/20 (5+15) - Jakub Lev 27/22 (8+14). Statistiky brankářů: Landon Bow 3,28 a 89,70, Adam Brízgala 3,54 a 90,43 - Henri Kiviaho 1,90, 91,92 a třikrát udržel čisté konto, Jan Růžička 3,08 a 87,84. Zajímavosti: - Kladno prohrálo pět z posledních šesti zápasů a získalo v nich jen čtyři body. - Rytíři se doma představili naposledy 4. prosince a po dvou duelech před vlastním publikem bez bodu porazili Karlovy Vary 4:1. - Hradec Králové po sérii pěti porážek třikrát za sebou vyhrál a ztratil jediný bod. - Mountfield po šňůře pěti porážek venku bez jediného zisku před reprezentační pauzou vyhrál v Karlových Varech 4:1. - Kladno ve vzájemných zápasech třikrát za sebou bodovalo a z toho dvakrát vyhrálo. V posledním souboji na východě Čech Rytíři vedli už 7:4, ale nakonec prohráli 7:8 v prodloužení. HC Dynamo Pardubice (1.) - BK Mladá Boleslav (9.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 v prodl., 1:0. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Radil 28/27 (10+17) - Pavel Kousal 25/20 (9+11) . Statistiky brankářů: Dominik Frodl 1,42, 94,68 a třikrát udržel čisté konto, Roman Will 2,01, 92,81 a třikrát udržel čisté konto - Gašper Krošelj 1,71 a 93,27, Filip Novotný 1,95, 92,95 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Pardubice po dvou zápasech bez bodu vyhrály dva z uplynulých tří duelů. - Dynamo doma prohrálo dva z posledních tří zápasů. - Mladá Boleslav po sérii čtyř porážek bez jediného zisku v úterý doma porazila České Budějovice 2:1. - Bruslařský klub venku dvakrát za sebou prohrál a ani v jednom případě neskóroval. - Pardubice bodovaly v pěti z posledních šesti vzájemných duelů a z toho čtyřikrát vyhrály. HC Sparta Praha (5.) - HC Škoda Plzeň (6.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 0:4. Nejproduktivnější hráči: David Tomášek 30/23 (8+15) - Petr Kodýtek 29/26 (10+16). Statistiky brankářů: Jakub Kovář 2,14, 92,27 a čtyřikrát udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,66 a 89,16 - Miroslav Svoboda 2,46, 92,31 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,30, 91,98 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta vyhrála devět z posledních deseti zápasů a ztratila jen tři body. - Pražané se do domácího prostředí v O2 areně, kde čtyřikrát za sebou vyhráli, vrátí poprvé od 2. prosince, kdy zdolali Hradce Králové 2:1. - Plzeň po sérii šesti vítězství dvakrát za sebou prohrála a získala jediný bod. - Škoda venku čtyřikrát za sebou bodovala a z toho třikrát vyhrála. - Plzeň vyhrál tři z posledních pěti vzájemných zápasů, ale na ledě Sparty prohrála čtyřikrát za sebou. Tabulka: 1. Pardubice 28 15 6 3 4 82:55 60 2. Vítkovice 29 15 4 6 4 97:74 59 3. Olomouc 29 14 3 1 11 74:61 49 4. Třinec 28 13 2 5 8 78:56 48 5. Sparta Praha 30 13 4 1 12 75:71 48 6. Plzeň 29 11 3 6 9 79:76 45 7. Brno 28 9 6 1 12 71:80 40 8. Liberec 28 7 5 8 8 78:74 39 9. Mladá Boleslav 28 9 4 4 11 55:59 39 10. Hradec Králové 27 10 3 1 13 66:69 37 11. Litvínov 29 9 2 5 13 82:87 36 12. Karlovy Vary 29 9 3 2 15 69:95 35 13. České Budějovice 28 8 3 3 14 66:78 33 14. Kladno 28 6 3 5 14 61:98 29 Další program: Pondělí 26. prosince - 31. kolo: 15:30 HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno (vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2 v prodl., 2:3 v prodl.), 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Motor České Budějovice (3:1, 1:2), BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec (2:1 v prodl., 2:6), 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary (6:3, 5:4 v prodl.), 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno (4:2), 17:30 HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice (1:2, 0:3; ČT sport).