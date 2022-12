Pardubice budou hájit vedení v extralize proti Boleslavi, poprvé se Sedlákem

Praha - Hokejisté Pardubic budou ve čtvrtek hájit vedení v extralize v domácím zápase proti Mladé Boleslavi, druhé Vítkovice čeká ve 30. kole prestižní derby s mistrovským Třincem. Pražská Sparta se bude snažit v posledním duelu před vánočními svátky potvrdit formu z posledních týdnů proti Plzni.

Dynamo se po úterní výhře v Plzni vrátilo na první místo tabulky. S Mladou Boleslaví ale na úvod sezony doma prohrálo. Premiéru v dresu Pardubic by měl zažít útočník Lukáš Sedlák, jenž se o víkendu vrátil ze zámoří. Východočeši oznámili, že je připraven nastoupit.

"Je to poslední zápas před Vánocemi a chceme hlavně potěšit diváky a navázat na výkon z Plzně. Všichni dobře víme, jak těžké utkání nás s Mladou Boleslaví čeká. Nic nesmíme podcenit a musíme se maximálně připravit," řekl útočník Matej Paulovič. "Lukáš bude velmi dobrá posila, do kabiny super zapadl a může nám jen pomoct," dodal.

Středočeši po reprezentační přestávce udolali České Budějovice a ukončili sérii čtyř porážek. V sestavě Bruslařů ale chyběla řada hráčů základního kádru kvůli viróze. "V hlavách máme výhru. Pár kluků už bylo z marodky zpátky, takže věřím, že proti Pardubicím naskočí. Nebránil bych se vzít mlaďase, poslední zápas odehráli dobře," řekl kapitán Jan Stránský na klubovém webu.

Vítkovice v úterý prohrály v Hradci Králové v prodloužení a přišly o první místo. Trenér Miloš Holaň byl ale se ziskem bodu vcelku spokojený. Doma proti Třinci chce Ridera potvrdit skvělou sezonní bilanci. Vítkovičtí v Ostravar areně bodovali ve všech 13 zápasech a 12 z nich vyhráli. V posledních čtyřech utkáních ale nedokázali bodovat naplno.

To Oceláři jsou na tom lépe. Vyhráli tři z posledních čtyř zápasů a ve čtvrtek chtějí poprvé v sezoně Vítkovice porazit. Předchozí dva duely prohráli doma. "Bude to náročný duel. Mají fakt dobré mužstvo, zatím se nám proti nim letos moc nedaří, ale věřím, že do třetice už to zlomíme a spravíme si před Vánoci chuť," přál si útočník Marko Daňo.

Sparta vyhrála devět z posledních deseti zápasů, v tabulce je pátá, ale jen s bodovou ztrátou na třetí Olomouc. Pražany čeká o Vánocích start na Spenglerově poháru, po souboji s Plzní se proto v extralize představí až po Novém roce. "Bude to podobně těžké utkání jako v Olomouci, v tabulce jsou kolem nás. Těžký soupeř. Hrajeme doma, těším se na dobrou atmosféru," řekl útočník David Tomášek, jenž duel na Hané rozhodl jediným gólem.

Plzeň si v úterý po sérii šesti výher připsala druhou porážku za sebou, pokud ale vyhraje v O2 areně v základní hrací době, má šanci Spartu předstihnout v tabulce. Západočeši jsou šestí, tři body za Pražany. "Když předvedeme stejně bojovný výkon jako proti Dynamu, tak nevidím důvod, proč bychom si domů neodvezli nějaké body. Poslední zápas před Vánoci, moc se na to těším," uvedl obránce Petr Zámorský. Na ledě Sparty ale Plzeň vyhrála naposledy před dvěma lety.

Jen bod v tabulce dělí Liberec a Brno. Bílí Tygři jsou osmí, a pokud Kometu porazí, předstihnou ji. Severočeši ale mají problémy se sestavou. Zápas v Litvínově nedohráli útočníci Šír a Bulíř. Ani jeden z týmů není v ideální pohodě. Liberec vyhrál jediný z posledních čtyř zápasů, Brno po sérii čtyř porážek v úterý porazilo poslední Kladno až v prodloužení.

"Neberu to tak, že jsme získali jen dva body, důležitá je výhra. Každé vítězství mužstvu pomůže a prospěje, což platí samozřejmě i o Kometě," řekl trenér Patrik Martinec, jenž vedl Brno poprvé. Oba týmy ve vzájemných zápasech v sezoně uspěly na kluzišti soupeře.

Důležité souboje čekají i týmy ze dna tabulky. Poslední Kladno přivítá Hradec Králové. Zatímco Rytíři prohráli pět z posledních šesti utkání, Mountfield v extralize vyhrál třikrát za sebou. "Do pohody máme ale ještě daleko," řekl hradecký útočník Jakub Lev.

Předposlední České Budějovice se utkají s jedenáctým Litvínovem, na který ztrácejí jen tři body. Domácí nastoupí ve speciálních vánočních dresech a pokusí se využít nelichotivou bilanci Severočechů v halách soupeřů. Verva získala zatím venku jen šest bodů, nejméně ze všech 14 účastníků soutěže. "Doma se nám daří, což je skvělé pro diváky, kteří chodí a podporují nás. Ještě potřebujeme něco získat venku, abychom se posunuli ještě výš než na jedenácté místo," řekl útočník Šimon Stránský.

Na konci tabulky jsou i Karlovy Vary, které přivítají Olomouc. Energie vyhrála jen jeden z posledních pěti zápasů a nedaří se jí zejména doma, kde vyhrála jen čtyři ze 14 utkání. Jednu ze tří tříbodových výher si ale Západočeši připsali proti Hanákům. Ani Olomouci se ale v poslední době nedaří podle představ, tým kouče Jana Tomajka z posledních čtyř utkání uspěl jen jednou.