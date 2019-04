Praha - V opačném gardu oproti úterním utkáním načnou v pátek druhou čtvrtinu zápasového programu účastníci baráže o extraligu. Vedoucí Pardubice budou hájit stoprocentní bilanci proti druhému Chomutovu, České Budějovice mají příležitost vrátit Kladnu porážku z ledu Rytířů a dostat tak Středočechy zpátky pod sebe.

Hokejisté Dynama zvládli úvodní konfrontaci s dalším dosavadním extraligistou na výbornou, když vyhráli na severu Čech jasně 5:1. Celkové skóre si tak vylepšili na oslnivých 14:2.

"Kluci táhnou za jeden provaz a všechno si zatím sedlo. Proměňujeme šance, výborně chytá Ondřej Kacetl. Zatím funguje všechno, jak má. Je to skvělé, ale musíme krotit euforii a do dalšího zápasu jít s pokorou," zdůraznil asistent trenéra Richard Král.

"Zvládli jsme všechny tři zápasy, máme málo obdržených gólů, to je parádní vstup. Ale pro nás se nic nemění, potřebujeme osmkrát vyhrát. Tři vítězství už máme, dalších pět musíme získat," doplnil Král.

"Chtěli jsme venku urvat nějaké body a máme maximum, čeho jsme mohli dosáhnout. Na jednu stranu panuje spokojenost, jenže jsme zvládli jen tři kola z dvanácti. Všechny tři zápasy jsme odmakali, ale je to pořád jen začátek. Musíme se soustředit na každý další zápas, baráž bude ještě dlouhá," připomněl pardubický kanonýr Petr Sýkora.

Piráti působili v úterý unaveným dojmem. "Přišlo nám, že nemáme energii a drajv. Je otázkou, jestli na to měla vliv ta věc (střevní onemocnění řady hráčů), která se udála týden zpátky a na hráče dolehla. Nechci nás omlouvat, utkání jsme nezvládli. Musíme se dát do pořádku a pokusit se vyhrát v Pardubicích," řekl asistent trenéra Jan Šťastný.

Podle útočníka Tomáše Svobody je patrné, jak se Východočeši zvedli v porovnání se základní částí. "Určitě ano, hrají o život. To jsme ale věděli, jelikož to máme teď stejné. Máme devět utkání na to potvrdit, že do extraligy patříme. Musíme se více tlačit do brány, dělat, co si říkáme, a ne o tom jen mluvit," prohlásil Svoboda.

Chomutov se musí v nejbližších třech utkáních obejít bez útočníka Stránského, který za úterní faul na Schause dostal dodatečný trest i pokutu ve výši 10 procent ze základního měsíčního platu.

České Budějovice měly příležitost Kladno, které si do baráže rovněž proklestilo cestu první ligou, hned zkraje odstřihnout. Jenže se stal opak: Rytíři vyhráli doma 2:0 a poslali na poslední příčku Motor.

"V Kladně jsme nehráli dobře. Domácí měli svým způsobem nůž na krku, moc dobře jsme to věděli, že potřebují bodovat. Jenže z naší strany bylo vcelku dobrých jen deset minut, pak jsme nehráli dobře," přiznal trenér Jihočechů Václav Prospal.

"Jestliže chceme postoupit, musíme nechat dva týmy za sebou. Jsou za námi tři zápasy, dalších devět jich je před námi a my se musíme sakra hodně zlepšit, jestli se chceme někam posunout," zdůraznil Prospal.

Kladno dosáhlo nejen prvního bodového zisku, ale i první trefy v baráži. "Skóre 0:7 bylo nespravedlivé. Na druhou stranu nám spousta lidí přestala věřit, z nás to spadlo a jsme zpátky ve hře," konstatoval legendární útočník a majitel kladenského klubu Jaromír Jágr.

"Baráž je ale opravdu náročná, každý zápas v ní je jako číslo sedm. Není čas na oddech. Víš, že musíš vyhrát, neříkám všechny, ale hodně moc zápasů, abys postoupil. Je to fyzicky i psychicky hodně náročná soutěž," dodal Jágr.

Zápas na jihu Čech začne v 17:30, v Pardubicích o půl hodiny později. V neděli bude baráž pokračovat 5. kolem, v němž se střetnou Kladno s Chomutovem a České Budějovice s Pardubicemi.

1. Pardubice 3 3 0 0 0 14:2 9 2. Chomutov 3 1 0 1 1 7:10 4 3. Kladno 3 1 0 0 2 2:7 3 4. České Budějovice 3 0 1 0 2 6:10 2