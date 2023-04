Pardubice a Třinec si po pěti letech zahrají v play off sedmý zápas

Praha - Až poslední možný sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii play off hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Třincem. Dynamo, nejlepší tým základní části, ve středu odvrátilo konec sezony a po vítězství na ledě úřadujícího šampiona 5:3 se udrželo ve hře o sedmý mistrovský titul v klubové historii. Ve finále byli Východočeši naposledy před jedenácti lety.

Pardubice po pondělní domácí porážce prohrávaly v sérii 2:3 a byly krok od vyřazení, šesté utkání ale zejména díky vydařené první třetině zvládly a teď se chystají na rozhodující bitvu. Tým kouče Radima Rulíka věří, že s podporou fanoušků ve vyprodané enteria areně semifinále otočí.

"Přijde deset tisíc fanoušků, kteří nás ženou dopředu. Třinec teď pojede za námi, což je jejich další minus. Doma je doma, je dobře, že jsme hráli tak, že jsme si takovou pozici vybojovali. Budeme se i pro lidi snažit podat co nejlepší výkon. Oba mančafty do toho dají sto procent a lepší, možná i šťastnější, postoupí dál. Rozhodně si nic nedarujeme," řekl slovenský obránce ve službách Dynama Peter Čerešňák.

Pardubické hokejisty čeká devátý zápas číslo 7 v play off a ve třech z nich uspěli. Naposledy odehráli klíčovou bitvu ve čtvrtfinále v roce 2018 a nevzpomínají na ni moc rádi. Na ledě Třince utrpěli debakl 1:8. Rekordními sedmi asistencemi se na demolici Dynama podílel útočník David Cienciala, který nyní hraje za Východočechy. Z posledního utkání ale člen elitní formace kvůli zranění kolena odstoupil.

Oceláři útočí na pátou finálovou účast v řadě a sebevědomí jim dodává i vědomí, že v této sezoně na ledě Pardubic vyhráli tři z pěti utkání. Poslední dvě v semifinále a jedno v základní části. V základní hrací době prohráli pouze jednou, 2:4 na úvod aktuální série.

"Je to klišé, ale vyhraje tým, který to bude chtít víc, tým, který puk na ledě sežere," řekl před rozhodující bitvou útočník Andrej Nestrašil. "Je to fifty fifty. Oba týmy budou chtít vyhrát, budou rozhodovat detaily. Jako každý zápas. Pojedeme tam bojovat, dát na led všechno a uvidíme, jak to dopadne," doplnil Daniel Voženílek.

Třinec bude hrát sedmý zápas v play off podeváté a pětkrát v nich uspěl. Vždy ale v domácím prostředí. Naposledy Slezané zvládli vyhrocenou bitvu v semifinále před dvěma lety, kdy porazili Mladou Boleslav vedenou koučem Radimem Rulíkem 3:0.

HC Dynamo Pardubice (po základní části 1.) - HC Oceláři Třinec (6.). Začátek: 17:00 (O2 TV Sport). Stav série: 3:3. Výsledky zápasů v sérii: 4:2, 0:3, 1:2, 2:0, 2:4, 5:3. Nejproduktivnější hráči v sérii: Robert Kousal 6 zápasů/5 body (0 branek + 5 asistencí) - Andrej Nestrašil 6/5 (3+2). Nejproduktivnější hráči v play off: David Cienciala 10/10 (1+9) - Martin Růžička 15/16 (8+8). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Lukáš Radil 49/40 (14+26) - Martin Růžička 52/52 (23+29). Statistiky brankářů v sérii: Roman Will průměr 2,19 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,16 procenta a jednou udržel čisté konto - Ondřej Kacetl 1,90, 94,19 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Mazanec 1,55 a 92,31. Statistiky brankářů v play off: Roman Will 1,95, 91,34 a dvakrát udržel čisté konto - Ondřej Kacetl 1,63, 95,03 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,31 a 91,67. Statistiky brankářů v základní části: Roman Will 2,11, 92,08 a pětkrát udržel čisté konto, Dominik Frodl 1,37, 94,61 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,00 a 89,47, Jan Růžička 2,98, 87,68 a jednou udržel čisté konto - Marek Mazanec 2,07, 92,01 a čtyřikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,43 a 90,34. Zajímavosti: - Pardubice jsou v semifinále potřinácté a poprvé od roku 2012. Devětkrát v něm byly úspěšné. V letech 1971, 1987, 1989, 2005, 2010 a 2012 získaly titul, v letech 1994, 2003 a 2007 dosáhly na stříbro. V letech 1986 a 2011 po vyřazení braly bronz a jen v roce 1997 skončily bez medaile. - Dynamo má jistou 18. medaili v historii. Vedle šesti zlatých získalo pětkrát stříbro (také v letech 1975, 1976) a šestkrát bronz (také v letech 1960, 1974, 1983 a 1984). - Třinec útočí na pátou účast ve finále za sebou. V roce 2018 získal stříbro a v posledních třech dohraných ročnících (2019, 2021 a 2022) slavil titul. Bez medaile zůstal naposledy v roce 2017, kdy skončil pátý po vyřazení ve čtvrtfinále s Chomutovem (2:4 na zápasy). K tomu dojde znovu, pokud sérii s Dynamem ztratí. - Oceláři jsou v semifinále popáté za sebou a celkově podvanácté. Postoupili z něj sedmkrát. Premiérový titul získali v roce 2011 a stříbro brali také v letech 1998 a 2015. V roce 1999 dosáhli na bronz a v letech 2003, 2013 a 2014 skončili bez medaile. - Třinec vyhrál v play off jedenáct sérií za sebou. Naposledy neuspěl ve finále v roce 2018, kdy podlehl Kometě Brno 1:4 na zápasy. - Pardubice čeká sedmý zápas podeváté a poosmé jej budou hrát doma. Zatím třikrát uspěly. V roce 2001 prohrály ve čtvrtfinále s Vítkovicemi 3:4, v roce 2003 ve finále podlehly Slavii 0:1, o rok později také ve čtvrtfinále prohrály s Plzní 1:5. Následovaly úspěšné sedmé zápasy ve čtvrtfinále v roce 2005 s Kladnem (3:1) a o dva roky později ve stejné fázi se Znojmem (5:0). V roce 2009 prohráli Východočeši čtvrtfinále s Plzní (3:4 v prodloužení), o tři roky později v boji o semifinále zdolali Vítkovice 5:4 v prodloužení a naposledy v roce 2018 ve čtvrtfinále při jediném vystoupení venku utrpěli debakl právě na ledě Třince 1:8. - Třinec hrál rozhodující sedmý zápas osmkrát a uspěl pětkrát. V roce 2004 ve čtvrtfinále prohrál ve Zlíně 0:2, o tři roky později ve stejné fázi podlehl v Liberci 2:4. Doma zvládl v roce 2011 rozhodující semifinále se Slavií (5:2), o dva roky později uspěl ve čtvrtfinále na vlastním ledě proti Spartě (5:0). V roce 2015 ve finále podlehl doma Litvínovu (0:2) a o tři roky později ve čtvrtfinále rozdrtil na vlastním ledě Pardubice (8:1). V roce 2019 v semifinále vyhrál doma nad Plzní 5:1. Naposledy předloni v semifinále porazil před vlastním publikem Plzeň 3:0. - Pardubice vyhrály sedm z deseti zápasů v letošním play off. - Dynamo doma po sérii tří vítězství prohrálo dvakrát za sebou. - Třinec vyhrál šest z posledních devíti duelů. - Oceláři zvítězili venku ve čtyřech z uplynulých pěti utkání. - Pardubice vyhrály šest z deseti vzájemných zápasů v této sezoně. - Obránce Ondřej Vála z Pardubic dnes slaví 25. narozeniny.