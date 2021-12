Pardubice a Nehvizdy si připomněly výročí 80 let od operace Anthropoid

Pardubice/Nehvizdy (okres Praha-východ) - V Pardubicích dnes začala vzpomínková akce k 80 letům od seskoku výsadků Anthropoid, Silver A a Silver B. Podle pořadatelů je důležité si jejich činy připomínat, parašutisté mohou být vzorem pro mládež. Podařilo se jim provést atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Čin je označovaný za největší událost evropského domácího odboje druhé světové války. ČTK to řekl iniciátor akce František Bobek z Československé obce legionářské. V Nehvizdech odhalili nový památník výsadku Anthropoid.

Kolona historických vozů dnes projela místa spojená s událostmi, které vedly k atentátu na Heydricha. Přesně před 80 lety, v noci z 28. na 29. prosince 1941, byly na území Protektorátu Čech a Moravy vysazeny tři výsadky parašutistů - Silver A, Silver B a Anthropoid. Jan Kubiš a Jozef Gabčík atentát o pět měsíců později provedli.

"Je nám ctí tady být a připomínat si to. Byli to mladí kluci, odešli do neznáma, splnili svůj úkol, obětovali se pro svou vlast," řekl ČTK Dušan Klavík z vojenského klubu Rota Nazdar. Na trasu se s kolegy vydal vozidly, která používala československá armáda ve Velké Británii. Členové klubu měli na sobě především britský Battle Dress, britskou polní uniformu.

Kolona jela přes Lázně Bohdaneč, Kasaličky, Voleč, Chlumec nad Cidlinou, Podmoky, Senici, Poděbrady, Sadskou, Mochov až do Nehvizd. Cestu zakončili v Nehvizdech u nového památníku výsadku Anthropoid.

"Připomínat se to musí, musíme si uvědomit, že to byli kluci něco přes 20 a měli ohromnou kuráž. Jsou to vzory pro mládež," řekl Bobek.

Zástupci vojenského klubu nocovali v pardubické Larischově vile, která je s heydrichiádou spojená. Němci v ní vyslýchali vlastence včetně obyvatel Ležáků, které pak zastřelili na nedaleké střelnici. "Jsou to místa dotknutá historií, ale spali jsme dobře. Pro nás je to srdeční záležitost, proto tady jsme. Anthropoid, Silver A a Silver B jsou skupiny, které zahýbaly historií," řekl prezident klubu Rota Nazdar Vilém Fencl.

Podle ředitele Památníku Lidice Eduarda Stehlíka je akce důstojným připomenutím minulých událostí. Na pietní akci navazuje zahájení výstavy tří desítek obrazů již zesnulé akademické malířky Zdenky Landové. Autorka se věnovala hrdinství československých parašutistů a jejich spolupracovníků z řad domácího protinacistického odboje. Návštěvníci ji zhlédnou v sále Jana Kašpara krajského úřadu. Rozšířená verze bude v Památníku Lidice.

Představené obrazy jsou součástí rozsáhlého cyklu 150 děl, která vznikla v polovině 60. let minulého století. "Kdysi dávno byly publikovány v časopisu Junák v roce 1968 a tehdy vyšly ve formě komiksu. Moje první seznámení s atentátem na Heydricha představoval právě tento cyklus obrazů. Vzalo mě to jako malého kluka za srdce. Dílo autorky je zapomenuté, vystavujeme ho poprvé. Vytvořila ho malířka, jejíž rodina se aktivně podílela na ukrývání parašutistů," řekl Stehlík.

Heydrich přijel do Protektorátu Čechy a Morava koncem září 1941, měl zlomit odboj a odpor československého lidu. Následovaly rozsudky smrti, transporty do koncentračních táborů. Formování speciálních československých parašutistických skupin v Británii začalo už počátkem roku 1941.

Operace Anthropoid měla za cíl uskutečnit atentát na Heydricha. Skupina navázala kontakty s místním odbojem, na pomoc jim exilová vláda v březnu a dubnu 1942 poslala dalších sedm paraskupin s 18 vojáky. Gabčík s Kubišem si pro provedení atentátu vybrali ostrou zatáčku pod Vychovatelnou v pražských Kobylisích. Na Heydrichovo auto přijíždějící z Panenských Břežan zaútočili 27. května společně s Josefem Valčíkem a Adolfem Opálkou. Heydrich byl při výbuchu zraněn střepinou a 4. června zemřel.

Hned po atentátu bylo vyhlášené stanné právo a začaly masové popravy. Sedm parašutistů zahynulo 18. června v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Nacistický teror vyvrcholil v červnu 1942 vyhlazením Lidic a Ležáků. Po atentátu odvolaly své podpisy pod Mnichovskou dohodou Francie a Británie, což přispělo ke znovuobnovení poválečného Československa v předmnichovských hranicích.

V Nehvizdech nedaleko Prahy dnes slavnostně odhalili nový památník, který připomíná výsadek operace Anthropoid za druhé světové války. Právě u této obce před 80 lety, v noci na 29. prosince 1941, seskočili parašutisté Jan Kubiš a Jozef Gabčík, kteří o pět měsíců později v Praze provedli atentát na na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Památník odhalila spolu s dalšími hosty ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Akci doprovodila jízda historických vojenských vozidel Po stopách parašutistů, která vyjela brzo ráno z Pardubic. Připomněla příběh sedmi parašutistů, kteří tu noc seskočili na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Moravy - kromě Anthropoidu to byly výsadky označené Silver A a Silver B. Trasa vedla přes Lázně Bohdaneč, Kasaličky, Voleč, Chlumec nad Cidlinou, Podmoky, Senici, Poděbrady, Sadskou, Mochov až do Nehvizd.