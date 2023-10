Pardubice a Litvínov budou v usilovat o sesazení Sparty

Praha - Hokejisté Pardubic a Litvínova mohou v pátečních zápasech 8. extraligového kola zaútočit na vedoucí pozici Sparty. Pražané se vrátili do čela díky výhře v předehrávce proti Vítkovicím, na oba pronásledovatele mají k dobru ale jen dva body. Dynamo přivítá na východě Čech probuzené Brno, Litvínov čeká podkrušnohorské derby na ledě Karlových Varů, kam přijede na vlně šesti výher. O přerušení série pěti porážek bude bojovat Plzeň v Olomouci.

Pardubičtí zůstali jediným týmem, který od začátku extraligové sezony pokaždé bodoval. Obě dosavadní porážky si svěřenci kouče Václava Varadi připsali až kvůli nezvládnutým nájezdům. V neděli získali alespoň bod v Liberci poté, co brzy prohrávali 0:2 a v dalším průběhu utkání ještě 1:3. Tříbodová výhra by je patrně poslala zpátky na špici, neboť mají o poznání lepší skóre než Litvínov.

"Na tabulku se nekoukáme, my chceme vyhrát každý zápas. Víme, že soupeři se na nás hodně připravují, a když do zápasu vstoupíme podobně jako v Liberci, tak to budeme mít těžké. Začátek posledního zápasu se nám nepodařil a zbytečně jsme si zkomplikovali další průběh utkání," naznačil útočník Tomáš Hyka, v čem se budou chtít hráči Dynama zlepšit.

Brno by ke kvalitě šlágru kola mělo určitě přispět. Po velmi špatném vstupu do soutěže, který vedl i k rezignaci hlavního kouče Patrika Martince, jako kdyby teprve Jihomoravané přišlápli plyn k podlaze. Po sérii čtyř zápasů bez zisku neztratila Kometa za poslední tři vystoupení ani bod a má z nich skvělé skóre 10:1.

"Pomáháme si navzájem, bojovnost všech kluků je vidět. A Dominik (Furch) nás neskutečně drží. Děláme všechno pro to, aby to měl co nejjednodušší, a nese nám to ovoce," uvedl pro klubový web kapitán mužstva Martin Zaťovič.

Zejména poslední úspěch na ledě do té doby neporažené Sparty (2:0) musel týmu dodat velkou porci sebevědomí. Podobně koncentrovaný výkon lze od svěřenců Jaroslava Modrého očekávat i proti druhému z hlavních favoritů na zlato. "Připravíme se na ně úplně stejně. Je to taky těžký soupeř, hrajeme zase venku. Doufám, že zase přijedou naši fanoušci a udělají v Pardubicích skvělou atmosféru. My pro ně zase budeme bojovat tak, abychom získali další body," ujistil Zaťovič.

Páté Karlovy Vary si za šest odehraných utkání připsaly čtyři výhry. Doma nastoupí Západočeši teprve potřetí, oba dosavadní starty ve své hale s přehledem zvládli a neztratili ani bod. "Kluci hrají skvěle a hodně blokují střely, což nám zatím funguje. Musím pochválit celý tým. Za mě je to skvělý start a doufám, že nám to takhle půjde dál," přál si brankář Dominik Frodl.

Litvínov půjde do prvního podkrušnohorského derby sezony se snahou ještě prodloužit vítěznou sérii, která od úvodní prohry v Pardubicích narostla už na šest zápasů. "Každým vítězstvím nám maličko stoupá sebevědomí a myslím si, že obrovsky důležité jsou vstupy do zápasů, kdy se nám teď daří první třetiny. Musíme se ale zaměřit na zbytek zápasu. Je nutné zůstat u tvrdé práce, aby se nás to drželo co nejdéle," řekl útočník Nicolas Hlava.

Obhájce titulu Třinec odstartoval solidně, ale v posledních dvou duelech nebodoval a navíc inkasoval 11 branek. "Začíná to od toho, abychom soupeře nepouštěli do přečíslení. Možná i líp četli hru, nevím. My jsme teď v soubojích pozdě, prohráváme je a od toho se to odvíjí. Je třeba jít štěstíčku naproti. Musíme k němu najít cestu, zlepšit se a s tím přijde i štěstí," uvedl pro klubový web zkušený obránce Jakub Jeřábek.

Velmi podobně je na tom i nejbližší soupeř Slezanů - Mladá Boleslav. Bruslaři po sérii tří výher prohráli obě poslední utkání shodným skóre 2:5. Po poslední porážce s Českými Budějovicemi dal kouč Jiří Kalous jasně najevo svou nespokojenost. "Soupeř nás přehrál v činnostech, které rozhodly o výsledku, jako je koncovka a souboje. Nebyl tam ani žádný rozhodující moment. Rozhodl náš výkon, který nebyl dobrý," nezastíral Kalous.

Zápas mužstev ve velmi špatném aktuálním rozpoložení bude k vidění v Olomouci, kde se představí Plzeň. Hanáci prohráli čtyřikrát po sobě, nepovedená šňůra Indiánů je ještě o jeden zápas delší. Oba soupeři získali za tu dobu shodně jen jediný bod.

"Potřebujeme se odrazit a sbírat body. Budeme muset více zabrat," prohlásil olomoucký útočník Matouš Menšík. "V Olomouci to bude těžké, tam je to vždy spíše boj o každý centimetr ledu. Oni určitě nebudou hrát moc hezký hokej. My si jejich hru pustíme na videu. Musíme bojovat více než oni, uvidíme, na co to bude stačit," uvedl jeho plzeňský protějšek Ondřej Matýs.

Poslední Kladno, které jako jediné zatím neprožilo radost z tříbodového zisku, vyzve Hradec Králové. K úniku ze dna tabulky má Rytířům pomoci i zkušený útočník Radek Smoleňák. Do mateřského klubu se vrátil shodou okolností z týmu Mountfieldu a čeká ho tedy pikantní premiéra na staronové adrese. "Motivace je pomoci Kladnu vyhrát. Jestli to bude proti Hradci nebo proti někomu jinému, to je celkem jedno," uvedl Smoleňák.