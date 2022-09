Parametry návrhu rozpočtu na příští rok vláda podle Jurečky ještě změní

Praha - Parametry návrhu rozpočtu na příští rok se na straně příjmů i výdajů ještě změní. Po dnešním jednání tripartity to na tiskové konferenci řekl vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kabinet by měl podobu rozpočtu začít projednávat ve středu, Sněmovně má zákon poslat do konce září. Ministerstvo financí navrhuje schodek 270 miliard korun. Odbory dnes vládu vyzvaly, ať na stanoveném deficitu nelpí. Zaměstnavatelé žádají přesun peněz na investice.

Fotogalerie

Podle návrhu by stát mohl příští rok hospodařit s příjmy 1,749 bilionu korun a výdaji 2,019 bilionu. Kabinet v pondělí rozhodl o zastropování a dotování cen energií pro domácnosti, živnostníky a drobné podnikatele. Ve středu bude jednat o podpoře velkých firem. Rozpočet na rok 2023 tyto kroky nezahrnuje. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) by strop cen měl státní pokladu stát do 130 miliard korun.

"Situace není komfortní pro nikoho z nás. Energetická situace a nástroje (ke zmírnění dopadů zdražování) vstupují do rozpočtu velmi citelně)... Rozhodně se parametry rozpočtu na příjmech i výdajích ještě změní," uvedl Jurečka. Dodal, že do výdajů se promítnou opatření na podporu domácností a firem a do příjmů mimořádné dividendy, výnosy z emisních povolenek či zamýšlená daň z neočekávaných zisků.

Odbory mají k navrhovanému rozpočtu výhrady. Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly jsou zvlášť sociální výdaje poddimenzované. Odboráři žádají zvýšení rodičovské, přídavků na děti či nemocenské. Do konce září chtějí s vládou jednat ještě o navýšení výdělků ve veřejném sektoru pro příští rok. U příjmů jim vadí snížení odvodů u částečných úvazků, zvýšení paušálu pro živnostníky, rušení EET či prodloužení doby odpisů majetku. Výpadek spočítali na 50 miliard korun. "Vyzvali jsme vládu, aby nelpěla na deficitu 270 miliard korun," řekl Středula.

Zaměstnavatelé by chtěli například přesunout víc peníze do fondu dopravní infrastruktury. Jsem si vědom, že rozpočet 30. září bude úplně jiný, až se započtou dopady energií a další priority resortů," dodal šéf Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Odborář Dufek: Elektřina by měla stát 4 Kč za kWh, plyn 1,50 Kč za kWh

Ceny elektřiny by se měly zastropovat na čtyřech korunách za kilowatthodinu (kWh), plyn by měl stát maximálně 1,50 koruny za kWh pro domácnosti i pro firmy. Novinářům to dnes před jednáním tripartity o státním rozpočtu a energetice řekl předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek. Vláda v pondělí stanovila maximální ceny pro domácnosti a živnostníky na šesti korunách za kWh za elektřinu a třech korunách za kWh za plyn.

Dufek očekává, že ke korekci maximálních cen ještě dojde, protože i po pondělním rozhodnutí vlády jsou stále velmi vysoké. Tvrdí také, že čeští občané platí největší ceny v Evropě, ať už se to týká pohonných hmot nebo plynu.

Řekl také, že Evropský hospodářský a sociální výbor, kterého je členem, připravuje materiál, který se zabývá stabilitou cen elektrické energie v návaznosti na jadrnou energii. Je podle něj potřeba stabilizovat cenu emisních povolenek. "Je velice špatná politika nechat volnou tvorbu cen, protože pak se povolenka stává spekulativním materiálem a neustále působí tlakem na cenu a nepůsobí tlakem na snižování CO2," řekl.

ČR by podle něj měla jasně říci, že je potřeba předělat celou systemizaci burzy, protože spekulativními nákupy se neustále zvedají ceny a doplácejí na to občané. "Není možné trpět chyby, které se rodí v Německu, aby je odnášel český občan," doplnil.