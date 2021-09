Paralympionikům přibyly tři medaile včetně zlata boccisty Pešky

Tokio - Adam Peška vyhrál na paralympijských hrách v Tokiu turnaj v boccii a po lukostřelci Davidu Drahonínském získal pro českou výpravu druhou zlatou medaili. Čtyřiadvacetiletý debutant pod pěti kruhy, jenž startuje v kategorii postižení s dětskou mozkovou obrnou, prošel soutěží ve třídě BC3 bez porážky a v dramatickém finále zvítězil v tie-breaku nad Řekem Grigoriosem Polychronidisem.

Český tým dnes v Tokiu získal kompletní sbírku medailí. Stříbro přidala lukostřelkyně Šarka Musilová a bronz stolní tenisté Jiří Suchánek a Petr Svatoš. Celkem už mají handicapovaní sportovci v Tokiu na kontě po dvou zlatých, stříbrných i bronzových medailích.

Peška, jemuž lékaři v šesti letech diagnostikovali svalovou dystrofii Duchenne, vyhrál na paralympiádě všechny tři zápasy v základní skupině a v úterý ovládl čtvrtfinále i semifinále. Utkání o zlato zahájil ziskem tří bodů v první směně, ale soupeř v následujících třech postupně vyrovnal. Za stavu 3:3 rozhodl tie-break, ve kterém byl lepší člen TJ Léčebna Košumberk.

"Adam hrál proti světové jedničce a možná mu trochu dělalo problém ustát to hlavou. Ale jinak byl naprosto vyrovnaný, stejně jako po celou dobu všech zápasů na turnaji," uvedla na webu paralympic.cz maminka zlatého medailisty Ivana. Na turnaji byla jeho spoluhráčkou a jejím úkolem bylo nastavovat na pokyn hráče sklon a směr odhodové rampy, po které těžce handicapovaní sportovci spouštějí míčky s cílem co nejvíce se jimi přiblížit cíli v podobě takzvaného jacka. "Ještě mi to tak docela nedochází. Ten nával radosti mě ale postupně dohání," dodala.

Musilová ziskem individuálního stříbra zopakovala umístění ze soutěže smíšených dvojic, ve které v Tokiu skončila druhá s Davidem Drahonínským. Třicetiletá tetraplegička ve vyřazovací části porazila tři soupeřky a až ve finále podlehla 131:142 světové jedničce Čchen Min-i z Číny, která se blýskla paralympijským rekordem. Česká vozíčkářka získala na paralympiádě první medaili v sólo soutěži, v níž bylo jejím maximem šesté místo z minulých her v Riu. V Brazílii byla s Drahonínským třetí v mixu.

Suchánek se Svatošem měli jistý minimálně bronz v kategorii W3 už postupem do semifinále a v něm nestačili na německé duo Thomas Brüchle, Thomas Schmidberger. Čeští vozíčkáři prohráli 0:3 úvodní čtyřhru, a když Svatoš proti Brüchlemu uhrál jen set, bylo rozhodnuto a poslední duel se neuskutečnil. Devětatřicetiletý Suchánek, který v individuální soutěži neobhájil třetí místo z Ria a skončil pátý, získal druhou paralympijskou medaili, o devět let mladší Svatoš ozdobil ziskem bronzu svůj debut pod pěti kruhy.

Plavec Jonáš Kešnar obsadil páté místo ve finále polohového závodu na 200 metrů, jeho kolegyně Vendula Dušková byla sedmá na prsařské stovce. Šesté místo v silničním závodě obsadila handbikerka Kateřina Antošová a atlet Michal Enge byl sedmý v hodu kuželkou.