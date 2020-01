Paralelní závod v Sestriere vyhrála Direzová, Dubovská má bod

Sestriere (Itálie) - Francouzská lyžařka Clara Direzová vyhrála historicky první paralelní obří slalom v Sestriere a slaví premiérové vítězství ve Světovém poháru. V duelu překvapivých finalistek porazila Elisu Mörzingerová z Rakouska. Česká reprezentantka Martina Dubovská vypadla v prvním kole, v němž byla její soupeřkou slalomářská hvězda Mikaela Shiffrinová.

V úvodním kole skončila překvapivě rovněž vítězka prvního paralelního závodu ze Svatého Mořice Petra Vlhová. Slovenka, jež v Sestriere v sobotu slavila dělenou výhru v obřím slalomu, prohrála těsně obě jízdy se Švýcarkou Aline Daniothovou a v součtu ztratila šest setin. V dalším kole, které už se jelo jen na jedinou jízdu, vypadla i Shiffrinová. Ani dnes se tak 65. vítězství v SP nedočkala.

Dubovská, která do závodu postoupila z posledního 32. místa, proti vítězce kvalifikace první jízdu v červené trati nedokončila. Do druhé startovala v modré s půlsekundovým mankem a celkem na Američanku ztratila 1,16 sekundy. Na 26. místo z prosincového paralelního slalomu ve Švýcarsku tak nenavázala, do hodnocení SP si ale připsala alespoň jeden bod za 32. pozici.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Sestriere (Itálie):

Ženy - paralelní obří slalom:

1. Direzová (Fr.), 2. Mörzingerová (Rak.), 3. Bassinová, 4. Brignoneová, 5. Goggiaová (všechny It.), 6. Lysdahlová, 7. Stjernesundová (obě Nor.), 8. Robniková (Slovin.), ...32. Dubovská (ČR).

Průběžné pořadí paralelních disciplín (po 2 závodech): 1. Vlhová (SR) 113, 2. Direzová 100, 3. Brignoneová 90, 4. Swennová Larssonová (Švéd.) a Mörzingerová obě 80, 6. Bassinová 78, ...39. Dubovská 6.

Průběžné pořadí SP (po 18 z 39 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 975, 2. Vlhová 726, 3. Brignoneová 715, 4. Holdenerová (Švýc.) 493, 5. Bassinová 415, 6. Gisinová (Švýc.) 405, ...16. Ledecká (ČR) 223, 68. Dubovská 35, 81. Capová (ČR) 21.