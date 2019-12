Paralelní obří slalom SP v Alta Badii vyhrál Nor Windingstad

Alta Badia (Itálie) - Norský lyžař Rasmus Windingstad vyhrál paralelní obří slalom v Alta Badii a připsal si první triumf ve Světovém poháru. Ve finále porazil o 41 setin sekundy Němce Stefana Luitze, třetí skončil Rakušan Roland Leitinger. Čeští reprezentanti v Itálii nestartovali.

Vedoucí muž SP Henrik Kristoffersen z Norska, který vyhrál v Alta Badii nedělní klasický obří slalom, vypadl ve čtvrtfinále s Leitingerem a obsadil sedmé místo. I to mu nicméně pomohlo k notnému zvýšení náskoku v čele seriálu: od druhého Rakušana Vincenta Kriechmayra ho nyní dělí 67 bodů.

Vítěz tohoto paralelního závodu z roku 2016 Cyprien Sarrazin, který byl v neděli druhý, nepostoupil z kvalifikace. Její norský vítěz Aleksander Aamodt Kilde zvládl jen úvodní kolo vyřazovací části, v osmifinále prohrál s Windingstadem. Ten pak i v dalších jízdách dokonale využil výhody červené dráhy, v níž byli slalomáři povětšinou rychlejší než jejich soupeři v modré trati.

Maximem šestadvacetiletého Windingstada v SP dosud bylo druhé místo z březnového obřího slalomu v Kranjské Goře. Jeho finálový soupeř Luitz se dostal poosmé na stupně vítězů, druhé prvenství však nepřidal.

Pořadí paralelního obřího slalomu v Alta Badii:

1. Windingstad (Nor.), 2. Luitz (Něm.), 3. Leitinger (Rak.), 4. Nestvold-Haugen, 5. Braathen (oba Nor.), 6. Rönngren (Švéd.), 7. Kristoffersen (Nor.), 8. Murisier (Fr.).

Průběžné pořadí SP (po 11 z 44 závodů): 1. Kristoffersen 379, 2. Kriechmayr (Rak.) 312, 3. Pinturault (Fr.) 302, 4. Kilde (Nor.) 294, 5. Mayer (Rak.) 257, 6. Paris (It.) 249.