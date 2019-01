Praha - Hokejisté předposledního Chomutova si spravili chuť po nedělní domácí prohře s Plzní 2:3 a díky vítězství na ledě Sparty 4:3 oslavili druhý úspěch z posledních tří zápasů. Po střele Radka Dudy rozhodl deset sekund před koncem Lukáš Vantuch. Piráti věří, že pro ně takový okamžik bude velkou vzpruhu do dalšího boje o únik baráži.

"Parádní loupež. To je hokejový orgasmus. To je nejvíc, když takhle vykradeš banku za pět minut dvanáct," užíval si Duda vítězný okamžik.

"My jsme takhle nešťastně prohráli minule s Plzní, akorát tam bylo trochu víc času. Hokej se ale hraje šedesát minut. Petr Koblasa tam skvěle vybojoval puk, předložil mi to super, vystřeli jsem z první a propadlo to tam. 'Vanty' byl skvěle na brankové čáře," řekl Duda.

"To jsou přesně ty pozice, kde máme být. Třetí hráč nahoře, dva operujou před bránou a už aspoň ta naše hra nějak vypadá, jak bychom se chtěli prezentovat," doplnil devětatřicetiletý útočník.

Chomutov se přiblížil na devět bodů dvanáctým Karlovým Varům, které ale mají dva zápasy k dobru. "My víme, že umíme vyhrávat. Justin Peters v bráně je fantastický, každý zápas nám dává šanci si body vzít. Je jen na nás, jestli góly dáme. Teď jsme začali snově, nakonec jsme to urvali se štěstím. Někdy jackpot vyhraješ, tak to bývá," podotkl Duda.

Na Spartě, která prohrála pátý z posledních šesti zápasů, podle něj bylo trochu znát, že není v ideálním rozpoložení. Ale podle Dudy nehrála špatně. "V přesilovkách si toho samozřejmě všimnete, klid na hokejce nemají. Kluci se snaží, ale nejde jim to. Mají dobrý mančaft, určitě půjdou nahoru," dodal Duda.